Наша Газета рассказывала о программе SwissCovid, разработанной специалистами цюрихского (ETHZ) и лозаннского (EPFL) политехов. Мобильное приложение, которое должно помочь эффективнее бороться с распространением нового коронавируса, было официально запущено в конце июня. По результатам опроса, опубликованного на портале сравнения цен comparis.ch, 56,1% швейцарцев не хотят устанавливать на свои телефоны эту программу. Cреди людей моложе 30-ти лет нежелание проявили больше половины респондентов, среди людей старше 60-ти лет доля скептически настроенных составляет 63,6%. Такая ситуация беспокоит экспертов, поскольку для обеспечения эффективной работы приложения необходимо, чтобы его установили хотя бы 60% жителей Конфедерации.

44% участников опроса полагают, что в установке программы нет никакого смысла, доля таких респондентов примерно одинакова во всех регионах страны. Около 38% швейцарцев опасаются за сохранность своих личных данных, среди людей младше 30-ти лет доля еще выше – 44,7%. Меньше всего по этому поводу переживают граждане старше 60-ти лет (24,8%). Эксперт comparis.ch по вопросам информационных технологий Жан-Клод Фрик объяснил негативное отношение большинства швейцарцев тем, что они плохо разбираются в особенностях работы SwissCovid.

Интересно, что противники приложения для отслеживания контактов не всегда отключают на своих телефонах GPS и Bluetooth. Как минимум раз в неделю 86,1% критиков SwissCovid пользуются мессенджером WhatsApp, а 53,1% скептически настроенных респондентов – приложением Facebook. Кроме того, 43% тех, кто опасаются за судьбу своих данных, регулярно ищут нужные им адреса на картах Google и Apple.

«Это говорит о том, что многие пользуются телефонами, не зная, где скрыта настоящая опасность», - подчеркнул Жан-Клод Фрик. Он напомнил, что защита данных была одним из основных приоритетов при разработке SwissCovid, тогда как Facebook, Google и другие компании «воспринимают защиту данных их пользователей, как обузу». Тому, кто действительно беспокоится о своей личной информации, следует в первую очередь удалить приложения Facebook, Instagram и Tik Tok.

Любопытно, что, пока одни отказываются устанавливать программу SwissCovid, другие не имеют права этого делать. Например, работникам кантонального госпиталя Санкт-Галлена запрещено пользоваться SwissCovid, так как они ежедневно контактируют с пациентами. Администрация опасается, что приложение на телефонах врачей будет часто отображать предупреждения об угрозе здоровью, а это станет причиной отсутствия ценных сотрудников на работе. Такого же мнения придерживается и руководство Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV), рекомендуя своим подчиненным не устанавливать его или отключать отслеживание контактов, когда они находятся на работе, чтобы не пришлось уходить на бесполезный карантин. Приложение «не знает», чем занимается пользователь, и не может отличить врача от человека другой профессии. Также программа не в состоянии определить, принимает ли человек надлежащие меры защиты.

Приложение разработано, скорее, для использования в ресторанах, транспорте и других общественных местах, но не в больницах, приводит газета 24heures слова представителя CHUV. Позиция руководства вызвала непонимание со стороны медперсонала CHUV. Секретарь профсоюза работников государственных предприятий (SSP) в кантоне Во Давид Жига заявил, что просьба не пользоваться приложением, рекомендованным минздравом, выглядит странно со стороны руководства госпиталя. Более того, формулировка звучит некорректно, поскольку бесполезных карантинов не бывает, добавил эксперт.

Отметим, что часть швейцарцев одобряют не только SwissCovid, но и другие приложения, разработанные с целью помешать распространению SARS-CoV-2. Запущенный в конце мая цифровой пропуск Swiss Night Pass скачали на свои телефоны около 25 тыс. человек. Он позволяет администрации ночных клубов собирать контактные данные посетителей и автоматически составлять их списки.

Если в конце мая большинство жителей Конфедерации были готовы использовать SwissCovid, то сейчас их настрой изменился. Несмотря на это, в настоящее время министерство здравоохранения (OFSP) Швейцарии удовлетворено количеством скачиваний программы. На сегодня SwissCovid установили около 1 млн человек.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.