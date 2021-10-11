Без сертификата, подтверждающего, что человек не является носителем инфекции, сегодня в Швейцарии и многих других европейских странах невозможно попасть практически никуда: документ нужен для путешествий, посещения лекций в университетах, похода в ресторан, клуб, музей, театр и кино. Но что делать тем, кто не поддерживает противоэпидемические меры из чувства протеста, или тем, у кого просто не было времени, желания или возможности пройти вакцинацию или сдать анализы? Как оказалось, эти люди могут найти способы получить документ.

Одна из незыблемых экономических истин гласит, что если есть спрос, то будет и предложение, а спрос на фальшивые сертификаты на «черном» рынке высок. Как выяснили наши коллеги из RTS, с помощью нескольких щелчков мыши в даркнете или приложениях для обмена зашифрованными сообщениями можно найти онлайн-дилера, который выдаст «гарантированно подлинный» Covid-сертификат. Заплатить за эту услугу придется от 75 до 600 франков. Журналисты RTS связались с несколькими такими торговцев и узнали, что документы действительно являются аутентичными, так как они генерируются через официальную платформу Конфедерации при посредничестве медицинских работников, имеющих доступ к системе. Таких людей можно найти во всех местах, где проводится вакцинация или берутся анализы: кабинеты врачей, аптеки, центры вакцинации. Так, только в Романдии более 2 300 человек имеют доступ к платформе: 169 в Невшателе, 178 в Юра, 323 во Фрибурге, 350 в Берне, 500 в Женеве и 858 в Вале.

К некоторым из этих специалистов обращаются люди, пытающиеся договориться о выдаче сертификата – без теста и вакцинации. И не все, увы, медицинские работники одинаково заботятся об этике. Водуазская полиция объявила в пятницу, что в кантоне было выдано не менее сотни поддельных сертификатов. В ходе предварительного расследования выяснилось, что работники аптек оформляли справки для своих знакомых, причем иногда брали за свои услуги плату. Число вовлеченных людей не разглашается, однако известно, что они работают в нескольких аптеках кантона, занимая различные должности – от помощника до главного фармацевта.

В кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека, включая служащих гражданской обороны, работавших в центре вакцинации. Подозреваемые (молодые люди в возрасте около тридцати лет) продали почти 200 поддельных сертификатов – по 400 франков за штуку. Мошенники использовали сарафанное радио для рекламы своих услуг. Следователям удалось выявить эту сеть путем «контрольной закупки»: как и при сделках с наркотиками, полицейские выдавали себя за потенциальных покупателей поддельных сертификатов. В настоящее время полиция устанавливает список тех, кто приобретал документы, что не так и просто. По соображениям защиты персональных данных, в Швейцарии не была создана единая база данных вакцинированных лиц, а каждый выданный сертификат соответствует простой строке кода.

Федеральное управление информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT), которое несет ответственность за выпуск сертификатов, подчеркивает, что документ защищен от подделки, а единственный путь к платформе лежит через уполномоченных лиц, которые могут злоупотреблять доступом к системе, чтобы получить QR-код для невакцинированных или не сдавших тест лиц. Каждый сертификат теоретически можно отследить до его эмитента, и если нарушения будут обнаружены, то врач не только рискует получить штраф, но и может лишиться лицензии на профессиональную деятельность.

Власти напоминают, что любое лицо, создающее, подделывающее или использующее нелегитимные сертификаты, подлежит уголовному преследованию. Речь идет о правонарушениях, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью населения и наказываются денежными штрафами и лишением свободы – на срок до трех лет для тех, кто выдает сертификат без оснований, и до пяти лет для тех, кто его использует.

Добавим, что потенциал для злоупотреблений существует также при выдаче специальных справок тем, кто не может пройти вакцинацию или тестирование по медицинским показаниям. Это относится, например, к людям с аутизмом или трисомией по хромосоме 21 (Синдром Дауна), которые не могут переносить уколы или мазки из полости носа. До сих пор люди, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям, не получали сертификат, но с прошлой недели у них появилась возможность запросить справку, которая в этом случае также действительна как Covid-сертификат, сообщает SRF. Не исключено, что к врачу за справкой обратятся антипрививочники, у которых нет никаких медицинских проблем. Представители Ассоциации врачей FMH исходят из того, что врачи будут тщательно изучать каждый случай, прежде чем выдавать справки, что, впрочем, не означает, что давление на медицинских работников со стороны скептически относящихся к вакцинам граждан не будет расти.