Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что количество новых зарегистрированных случаев ВИЧ, более распространенного в Швейцарии, чем СПИД, продолжает снижаться, что не может не радовать. Однако, даже если в прошлом году их было «всего» четыреста с небольшим, рано говорить, что проблема решена, ведь для каждого инфицированного его случай – особый, а тысячи людей годами живут с инфекцией на разных стадиях ее развития.



Так что можно понять тех, кто подписал петицию, инициированную группой Sida Genève и ассоциацией гомосексуалов Dialogai, в которой выражается требование к федеральному советнику Алену Берсе снять запрет, наложенный 1 апреля 2019 года Швейцарским институтом лекарственной продукции и ограничивший число лекарств, которые частные лица имеют право импортировать из-за рубежа. Логика подписавших проста: если Конфедерация не может обеспечить доступ к нужным лекарствам, мы должны иметь возможность импортировать их самостоятельно.



Среди таких препаратов – PrEP, что означает доконтактная профилактика, в основе которой – Truvada, лекарство, уже более десяти лет используемое в разных странах при «тройной терапии» (так называется комбинация лекарств для лечения ВИЧ). Эффективность препарата, который можно принимать как ежедневно, так и до или после половых отношений, была продемонстрирована в рамках нескольких научных исследований. Стоит отметить, что лекарство нужно принимать под наблюдением врача (хотя бы раз в три месяца), чтобы, во-первых, удостовериться, что именно PrEP – самый подходящий препарат, и, во-вторых, убедиться в отсутствии других заболеваний, передаваемых половым путем, от которых он защитить не может, если не пользоваться презервативом. Последним аргументом нельзя пренебрегать: по данным Федеральной службы здравоохранения за 2016 года, число заболеваний сифилисом выросло в Швейцарии на 15%, гонореей – на 20% и хламидиозой – на 8%.





При популярности, среди прочих стран, во Франции и в США (где им пользуются более 100 тысяч человек), в Швейцарии препарат мало распространен. Главных причин две. Первая: Truvada не признан швейцарскими властями как профилактическое средство – выписывая его, врачи делают это под личную ответственность. Вторая причина – цена. Упаковка Truvada с 30 таблетками стоит в Швейцарии 899 франков. В первой половине 2019 года в аптеках можно было купить дженерик за 75 франков, но в октябре его продажа была заблокирована швейцарским правосудием, объяснившим свое решение недостаточным контролем за производством препарата и высокой вероятностью подделок. Более того, Swissmedic решил ограничить импорт лекарства дозой, рассчитанной на 30 дней – вместо 90, как прежде.Это ограничение беспокоит пользователей PrEP и прочих граждан, подписавших петицию: они опасаются, что время, необходимое для доставки лекарства по почте, увеличение почтовых расходов, прохождение таможни и т.д. «сделают заказ месячной дозы нереальным».Посмотрим, какое решение примет министр.