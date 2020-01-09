Автор: Надежда Сикорская, Берн, 9. 01. 2020. Просмотров: 20
Более 2300 человек подписали петицию, требующую упрощения доступа в Швейцарии к дженерику Truvada, профилактической таблетки против СПИД. В конце прошлого года текст петиции был передал министру здравоохранения Конфедерации Алену Берсе.|
Plus de 2300 personnes ont signé une pétition qui réclame une meilleure accessibilité aux génériques du Truvada, la pilule de prévention contre le sida. Elle a été remise mi-décembre au conseiller fédéral en charge de la Santé Alain Berset.
Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что количество новых зарегистрированных случаев ВИЧ, более распространенного в Швейцарии, чем СПИД, продолжает снижаться, что не может не радовать. Однако, даже если в прошлом году их было «всего» четыреста с небольшим, рано говорить, что проблема решена, ведь для каждого инфицированного его случай – особый, а тысячи людей годами живут с инфекцией на разных стадиях ее развития.
Так что можно понять тех, кто подписал петицию, инициированную группой Sida Genève и ассоциацией гомосексуалов Dialogai, в которой выражается требование к федеральному советнику Алену Берсе снять запрет, наложенный 1 апреля 2019 года Швейцарским институтом лекарственной продукции и ограничивший число лекарств, которые частные лица имеют право импортировать из-за рубежа. Логика подписавших проста: если Конфедерация не может обеспечить доступ к нужным лекарствам, мы должны иметь возможность импортировать их самостоятельно.
Среди таких препаратов – PrEP, что означает доконтактная профилактика, в основе которой – Truvada, лекарство, уже более десяти лет используемое в разных странах при «тройной терапии» (так называется комбинация лекарств для лечения ВИЧ). Эффективность препарата, который можно принимать как ежедневно, так и до или после половых отношений, была продемонстрирована в рамках нескольких научных исследований. Стоит отметить, что лекарство нужно принимать под наблюдением врача (хотя бы раз в три месяца), чтобы, во-первых, удостовериться, что именно PrEP – самый подходящий препарат, и, во-вторых, убедиться в отсутствии других заболеваний, передаваемых половым путем, от которых он защитить не может, если не пользоваться презервативом. Последним аргументом нельзя пренебрегать: по данным Федеральной службы здравоохранения за 2016 года, число заболеваний сифилисом выросло в Швейцарии на 15%, гонореей – на 20% и хламидиозой – на 8%.
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