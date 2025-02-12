Автор: Заррина Салимова, Берн, 12.02.2025.
Что сегодня считается здоровым питанием? Какие рекомендации по питанию дают швейцарские власти? И что входит в список тридцати «продуктов будущего»?|
Qu’est-ce qu’une alimentation saine aujourd’hui? Quelles sont les recommandations nutritionnelles des autorités suisses? Et que trouve-t-on sur la liste des trente «aliments du futur»?
Прошлой осенью в Швейцарии произошло одно важное изменение: впервые за 13 лет власти адаптировали официальные рекомендации по питанию для взрослого населения в соответствии с последними научными данными. Затрудняемся сказать, многие ли ориентируются на советы федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов при составлении списка покупок и планировании меню для семьи, но из любопытства решили ознакомиться с документом и узнали много интересного.
Notre guerre quotidienneNotre guerre quotidienne, c’est le titre du nouveau livre de l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov que publient en français les Éditions Noir sur Blanc implantées à Lausanne ; un volume qui, pour l’essentiel, constitue la suite de son journal de guerre publié par les mêmes éditions en mars 2023.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
Добавить комментарий