О вершках и корешках |A propos des feuilles et des racines

Прошлой осенью в Швейцарии произошло одно важное изменение: впервые за 13 лет власти адаптировали официальные рекомендации по питанию для взрослого населения в соответствии с последними научными данными. Затрудняемся сказать, многие ли ориентируются на советы федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов при составлении списка покупок и планировании меню для семьи, но из любопытства решили ознакомиться с документом и узнали много интересного.