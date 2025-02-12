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среда, 12 февраля 2025 года   

О вершках и корешках |A propos des feuilles et des racines

Автор: , Берн, .

Фото: Ella Olsson, Unsplash

Что сегодня считается здоровым питанием? Какие рекомендации по питанию дают швейцарские власти? И что входит в список тридцати «продуктов будущего»?

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Qu’est-ce qu’une alimentation saine aujourd’hui? Quelles sont les recommandations nutritionnelles des autorités suisses? Et que trouve-t-on sur la liste des trente «aliments du futur»?

Прошлой осенью в Швейцарии произошло одно важное изменение: впервые за 13 лет власти адаптировали официальные рекомендации по питанию для взрослого населения в соответствии с последними научными данными. Затрудняемся сказать, многие ли ориентируются на советы федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов при составлении списка покупок и планировании меню для семьи, но из любопытства решили ознакомиться с документом и узнали много интересного.

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здоровое питание
диеты
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