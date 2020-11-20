Иногда кажется, что из-за эпидемии силы ученых всего мира брошены только на изучение проклятого коронавируса и поиск вакцины, но это, конечно, не совсем так – университетские центры продолжают вести работу и по другим важным направлениям. Например, на днях швейцарские и итальянские исследователи сделали прорыв в понимании механизма развития болезни Альцгеймера. Напомним, что это заболевание, которое является одной из самых распространенных причин деменции и до сих пор остается неизлечимым, только в Европе непосредственно затрагивает почти миллион человек.

Ученые давно подозревали, что кишечная микрофлора может играть важную роль в развитии нейродегенеративного заболевания, и это предположение было подтверждено сотрудниками Женевского университета (UNIGE), Женевского университетского госпиталя (HUG), Национального центра исследований и ухода за страдающими от болезни Альцгеймера и других психиатрических заболеваний в Брешии, Неаполитанского университета и Неаполитанского исследовательского центра IRCCS SDN. Ранее уже были выявлены отличия в профиле микробиоты у пациентов с болезнью Альцгеймера и у здоровых людей: у заболевших одни бактерии представлены больше, чем другие. Международная команда ученых доказала наличие корреляции между дисбалансом кишечной микрофлоры и развитием в головном мозге человека амилоидных бляшек, которые являются причиной появления характерных для болезни Альцгеймера нейродегенеративных нарушений.

Кишечные бактерии по-разному влияют на работу мозга. Они могут изменять характер взаимодействия между иммунной и нервной системами. Так, в амилоидных бляшках и вокруг сосудов головного мозга людей с болезнью Альцгеймера обнаружены липополисахариды – белки, расположенные на мембране бактерий с провоспалительными свойствами. Кроме того, кишечная микробиота вырабатывает метаболиты – короткоцепочечные жирные кислоты, которые, обладая нейропротекторными и противовоспалительными свойствами, прямо или косвенно влияют на функции мозга.

Во французско-итальянском эксперименте приняли участие 89 человек в возрасте от 65 до 85 лет. Некоторые из них страдали болезнью Альцгеймера или другими нейродегенеративными заболеваниями, вызывающими аналогичные проблемы с памятью, а другие были здоровы. С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) ученые измерили уровень отложения амилоидов, а затем количественно определили наличие в крови различных маркеров воспаления и вырабатываемых кишечными бактериями белков, в том числе липополисахаридов и короткоцепочечных жирных кислот.

Выяснилось, что некоторые продукты кишечной микробиоты коррелируют с количеством амилоидных бляшек в мозге, причем «транспортировкой» белков занимается кровеносная система. При этом высокий уровень в крови липополисахаридов и некоторых короткоцепочечных жирных кислот (ацетат и валерат) ассоциируется с большими амилоидными отложениями в мозге и с конкретными бактериальными штаммами; а высокий уровень другой короткоцепочечной жирной кислоты (бутират) коррелирует с меньшей амилоидной патологией.

На основе результатов исследования, опубликованного в научном журнале Journal of Alzheimer’s Disease, могут быть разработаны новые стратегии профилактики, например, в виде возможной модуляции микрофлоры путем введения бактериального коктейля или пребиотиков для питания «хороших» бактерий в нашем кишечнике. Для начала, впрочем, ученым еще предстоит определить необходимые штаммы бактерий. Подобный коктейль может быть полезен только на очень ранней стадии заболевания, т.е. с целью профилактики, а не терапии уже прогрессирующего заболевания.

По словам одного из авторов исследования Джованни Фризони, в группу риска входят люди с дисбалансом кишечной флоры, а так называемая «средиземноморская диета» может снизить риск деменции на 20%. Напомним, что этот режим питания предусматривает обилие фруктов, овощей, бобовых, злаков, приправ и оливкового масла, умеренное употребление молочных продуктов, яиц и вина, ограниченное употребление рыбы и низкое – мяса.