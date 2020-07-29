Если вдуматься, разве изящные женские ножки, о которых сложено столько стихов и которые в первую очередь страдают от противных синих вен, проступающих сквозь гладкую кожу, менее важны для нас, чем лоб без морщин, высокая грудь, пышная шевелюра или ровные зубы? Конечно, нет! А потому давайте послушаем специалиста – может, не все еще потеряно, и рано навсегда расставаться с мини-юбками! На накопившиеся вопросы любезно согласился ответить д-р Жан-Мишель Забот, специалист по сосудистой хирургии с почти двадцатилетним стажем, работающий

в клинике Женолье.



Д-р Забот, начнем с экскурса в историю. Давно ли врачи сталкиваются с проблемой расширенных вен?

С самой античности! Древность этой болезни подтверждают раскопки захоронений египетских мастаб (1595–80 гг. до н. э.), где была найдена мумия с признаками варикозно расширенных вен и леченой венозной трофической язвы голени. Упоминания её можно найти и у византийских авторов. Эту болезнь пытались лечить выдающиеся врачи античности – Гиппократ, Авиценна, Гален, но радикальные средства борьбы с ней начали развиваться лишь в конце 19 века.

То есть сегодня можно точно сказать, с чем связано заболевание?



И да, и нет. Конечно, известно, что варикозное расширение вен – самое распространенное последствие хронической венозной недостаточности, болезни, которая касается более 50% людей после 40 лет. Происходит это из-за дилатации и удлинения подкожных вен, что приводит к клапанной недостаточности, так называемому «горизонтальному» рефлюксу и утрате мышечной венозной помпой своей эффективности.



При этом истинные причины возникновения всех этих сложностей до сих пор до конца не изучены, зато известно, что заболевание встречается в развитых странах в пять раз чаще, чем в развивающихся.



Существуют ли факторы, способствующие развитию заболевания?



Среди «объективных» факторов следует прежде всего назвать наследственность. Риск «получить» варикозное расширение вен составляет 20%, если заболеванием не страдает ни один из родителей, 50% - если оно есть у одного из них, и до 90% если у обоих.

Второй объективный фактор – возраст. Заболевание наблюдается у возрастной группы 70+ в три раза чаще, чем у тридцатилетних. Им страдают 70% тех, кому за 60.



Установлено также, что женщины страдают заболеванием чаще, чем мужчины. У многих из них оно начинает развиваться во время или после беременности.

Что касается более субъективных факторов, то к ним относятся излишний вес, сидячая или стоячая работа, некоторые виды спорта, плоскостопие, а порой даже просто слишком узкая обувь и одежда, нарушающие кровообращение.

Понятно, что женщина заметит, если ее ноги становятся синюшными. А на какие еще симптомы стоит обратить внимание?



Действительно, именно эстетический дискомфорт часто заставляет женщин обратиться к врачу, тем более что на начальных стадиях развития заболевания симптомы бывают немногочисленными, а то и отсутствуют вовсе. Но стоит обратить внимание на тяжесть в ногах к концу дня, на повышенную утомляемость, ощущения распирания, жжения, а также на ночные судороги в икроножных мышцах. Если вы заметили что-то из перечисленного, но обратитесь к специалисту – только он сможет разобраться и поставить правильный диагноз.

Предположим, диагноз установлен. Неужели обязательно ложится под нож?



Конечно, нет! Это уже крайний выход. Для начала мы попытаемся обойтись менее радикальными методами: компрессионные носки, чулки или колготки, лимфодренаж, короткий курс лечения венотонизирующими препаратами. Кроме того, хороший врач будет настаивать на строгом соблюдении пациентом правил гигиены и питания: сон с приподнятыми ногами, холодный душ и ножная ванна, каблуки не выше 5 см, специальные стельки или вообще специальная обувь, занятия спортом (пешие прогулки, плавание, велосипед), осторожность с пребыванием на солнце, курением, потреблением алкоголя.



И только в самом крайнем случае…



… мы рекомендуем хирургическое вмешательство. Различают три типа техники: несколько способов окончательного удаления варикозных вен; склеротерапия и эмболизация. Сам по себе жест хирурга в данном случае несложен, его мастерство проявляется именно в том, какой метод порекомендовать пациенту, учитывая сложный набор объективных и субъективных факторов.



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