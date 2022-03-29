На фоне войны COVID-19 стал почти воспоминанием о «добром старом мирном времени». В социальных сетях множатся прямо-таки ностальгические воспоминания о карантинах двух- или полугодичной давности. Кажется, что все преодолено и забыто. Но «болезнь века» продолжает уносить жизни и здоровье людей, и окончательно списывать её в архив способны, наверное, только сторонники «теорий заговора», полагающие, что «закулиса» намеренно коронавирус отодвинула, а войну выдвинула...

Тем пременем, специалисты продолжают работать. Чтобы защитить тех из своих пациентов, которые особенно уязвимы к COVID-19, женевский HUG назначает некоторым из них, независимо от того, имеют ли они ослабленный иммунитет или не вакцинированы, терапию на основе моноклональных антител. И делается это с момента появления первых симптомов.

Не будем вдаваться в чисто научно-медицинские подробности, запомним лишь, что «моноклональные антитела» ‒ это антитела не естественные, а разработанные в лаборатории и вводимые пациентам в рамках специализированной терапии.

На данный момент результаты обнадеживают, так как побочных эффектов мало, а симптомы болезни обычно исчезают через два дня после начала лечения. Прошедшие терапию люди также очень редко бывают госпитализированы, несмотря на всю уязвимость группы риска. Все это весьма радует рабочие группы, которым Федеральная и Женевская кантональные службы здравоохранения поручили испытать этот препарат.

Терапию с внутривенным вливанием можно проводить до пяти дней после начала заболевания. С момента начала терапии в HUG в мае-июне 2021 года почти 400 человек воспользовались этим препаратом в амбулаторных условиях и не меньше - в больнице.

Сегодня рабочая группа с нетерпением ждет появления препаратов для введения в ротовую полость, которые дешевле и проще в применении. Их также можно использовать у лиц с более низкой степенью риска, равно как и у людей из группы риска, поскольку их эффективность примерно сопоставима с эффективностью используемых в настоящее время антител. Однако эти препараты пока недоступны в Швейцарии.

«На данный момент мы можем вводить эти препараты внутривенно, ‒ объясняет Александра Кальми, врач-ассистент в отделении инфекционных заболеваний HUG. ‒ В будущем это станет осуществляться, например, подкожным путем, что позволит сделать это у лечащего врача или на дому у пациента». Федеральная служба здравоохранения поручила этому отделению в женевском госпитале использовать моноклональные антитела при профилактическом амбулаторном лечении людей с положительным результатом теста на коронавирус, которым грозит госпитализация.

«Антитела нейтрализуют вирус до того, как он попадет в клетку. Это действует как противовирусное средство, которое предотвращает заражение вирусом слишком большого количества клеток в организме,» ‒ так в больнице объясняют причину, по которой это лечение должно быть назначено как можно быстрее сразу после диагностики инфекции.

Терапия моноклональными антителами ориентирована на так называемый «спайковый» или «шиповидный» (из-за своей формы) белок коронавируса. «Новый препарат может очень хорошо работать со штаммом «Дельта» и совсем не работать со штаммом «Омикрон» - уточняет Александра Кальми. ‒ Для нас, действительно, очень важно адаптироваться в режиме реального времени к циркулирующим штаммам».

Человеческий организм вырабатывает антитела, но иногда в недостаточном количестве или недостаточно быстро. Как считают в HUG, такое лечение позволяет избежать тяжелых форм заболевания и госпитализаций. Для примера, из первых 134 человек, согласившихся лечиться таким образом, только один был госпитализирован.

Предлагаемое лечение недешево и полностью оплачивается Конфедерацией: одна инъекция стоит около 2000 франков. «На пациента возлагается стоимость внутривенного вливания, в HUG эта сумма составляет около 250 франков в HUG, возмещаемая медицинской страховкой», ‒ уточняет Жюльен Саламун, врач-ассистент в амбулаторном отделении неотложной помощи больницы.

Первая терапия была сделана 25 мая 2021 года с антителами против штамма «Дельта», но, естественно, не против «Омикрона», о котором тогда еще не знали. Затем подоспели и антитела против «Омикрона».

Лица, имеющие право на эту терапию, должны соответствовать определенным условиям. Во-первых, у них должен быть положительный результат ПЦР-теста на Covid-19. Они также должны соответствовать критериям тех, кто отнесен к группе риска, у кого может развиться затяжная или тяжелая форма заболевания. Речь идет о страдающих иммунодефицитом, непривитых беременных женщинах, других непривитых с сопутствующими заболеваниями – особенно ожирением, первым фактором риска – и о людях старше 80 лет.

Однако не все пациенты хорошо воспринимают подобную инновационную терапию. Есть пациенты с ослабленным иммунитетом, которые составляют большинство. «И эти люди принимают 95% лечения», ‒ отмечает Жюльен Саламун. Есть и пациенты с другими сопутствующими заболеваниями ‒ их много появлялось, особенно во время «Дельта»-волны. У них наблюдалось ожирение или тяжелая гипертония и гораздо меньше приемлемости к терапии, возможно, около 50%.

Среди прошедших терапию имеются пациенты, которые были вакцинированы два, три или четыре раза и у которых из-за их иммунных проблем антитела или не вырабатываются вообще, или вырабатываются недостаточно. Больница таким образом восполняет этот недостаток как раз введением моноклональных антител. В HUG уверены, что, несмотря на появление новой терапии, нельзя пренебрегать вакцинацией. «Это … не наше желание: это скорее дополнение, ‒ отмечает Жюльен Саламун. ‒ Мы видим, что подавляющее большинство пациентов, воспользовавшихся нашим лечением, привиты, но не реагируют на вакцину».

Что ж, борьба с Covid-19 продолжается, какие бы трагические события не убирали этот сюжет с первых полос новостей.