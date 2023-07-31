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понедельник, 31 июля 2023 года   

Красивый загар ценой рака кожи? |Un joli teint au prix du cancer de la peau ?

Автор: , Лозанна, .

(DR)

В разгар каникул, откуда всем нам хочется вернуться красивыми, обращаем ваше внимание на необходимые меры предосторожности.

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En période des vacances, d’où tout le monde souhaite revenir en beauté, nous attirons votre attention aux quelques consignes de sécurité.

В течение долгого времени загар был «привилегией» крестьянок, целые дни проводивших в полях под палящим солнцем. Светские же дамы защищали свою белую кожу от лучей, и если выходили пройтись по Люксембургскому саду или по Летнему, то исключительно под зонтиком. Времена менялись, и настал момент, когда загар стал признаком обеспеченности, возможности позволить себе путешествовать «на юга». Эта тенденция сохранилась до сих пор: ухоженные, элегантные дамы проводят дни на пляжах на Мальдивах или в Сен-Тропе несмотря на предостережения врачей. А они бьют тревогу.

Дерматологи предупреждают, что число случаев рака кожи в мире может удвоиться в течение ближайших десяти лет. Кампании служб здравоохранения, предупреждающие о нежелательных последствиях долгого пребывания на солнце, становятся все более регулярными и активными, однако прислушиваются к ним мало – если отдыхающие и предохраняют кого-то, то лишь детей, резвящихся в защищающих от ультрафиолетовых лучей панамках, очках и футболках. Производители этих аксессуаров разъясняют в рекламных объявлениях, что для определения степени защиты используется лабораторно протестированный фактор UV или UPF. Его максимальный показатель, 50, означает, что время безопасного пребывания на солнце в 50 раз больше, чем без подобной одежды. Для очков UV он должен составлять 380-400.

Реклама, конечно, двигатель торговли, но врачи сомневаются в надежности такой защиты. Так, в недавней передаче телеканала RTS главный врач отделения дерматологии и венерологии Лозаннского кантонального госпиталя CHUV Оливье Гайд, специализирующийся в области лечения рака кожи, заметил: «Разумеется, прогресс профилактики это хорошо. Но на доказательство ее эффективности понадобятся десятилетия. Представим себе, что все поколение от нуля до 20 лет получило защиту: нужно будет дождаться, когда им исполнится по пятьдесят или шестьдесят лет, чтобы убедиться в том, что она была действенной. Разрыв между началом профилактической защиты и моментом, когда ее результат можно констатировать, огромен».

В составляемом Международным фондом по борьбе с раком рейтинге лидером по числу заболеваний раком кожи оказалась Австралия. Швейцария заняла седьмое место в мире и пятое в Европе, «уступив» лишь Новой Зеландии, Нидерландам и нордическим странам. Ежегодно в Швейцарии регистрируется 25 тысяч случаев заболевания раком кожи эта цифра удвоилась за последние тридцать лет.

На первый взгляд, такой результат может удивить, ведь летняя жара здесь явление сравнительно недавнее, морей нет, да и пляжей гораздо меньше, чем в Испании, Италии или Франции. Но этому есть научное объяснение.

«Швейцарцы проводят очень много времени на солнце. И если жители стран Средиземноморья взяли в привычку оставаться дома с 11 до 15 часов для обеда и сиесты, то у нас такой традиции нет. Мы целыми днями гуляем по горам летом и катаемся на лыжах зимой в регионах, где ультрафиолетовые излучения сильнее из-за высоты, чем на берегу моря в Испании», - пояснил Оливье Гайд.

Он также напомнил, что швейцарцы много путешествуют: высокая покупательная способность позволяет этим бледнолицым европейцам отправляться зимой на Карибские острова или на Мальдивы, совершенно не подготовив к яркому солнцу свою кожу. Однако врач допускает, что высокий показатель заболеваний раком кожи в Швейцарии частично можно объяснить и эффективностью системы здравоохранения, тщательно учитывающей каждый случай. Еще одно объяснение это старение населения. Вместе с Японией и Норвегией, Швейцария относится к странам, жители которых отличаются завидным долголетием. Однако в отличие от Японии, где сохраняется культ белой кожи, местные жители гордятся своим загаром, который они стремятся сохранить в течение всего года: вместе с вошедшей в моду татуировкой он считается украшением тела.

Швейцарская Лига по борьбе с раком утверждает, что лучшая защита от вредных солнечных лучей это тень. При поддержке этой организации в кантонах Аргау, Берн и Юра были реализованы простые, но важные проекты: в школьных дворах были высажены деревья, отличающиеся высокой сопротивляемостью к климатическим изменениям и позволяющие детям спокойно играть на переменах в целительной тени их крон. Надеемся, и другие кантоны последуют этому примеру.

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