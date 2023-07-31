В течение долгого времени загар был «привилегией» крестьянок, целые дни проводивших в полях под палящим солнцем. Светские же дамы защищали свою белую кожу от лучей, и если выходили пройтись по Люксембургскому саду или по Летнему, то исключительно под зонтиком. Времена менялись, и настал момент, когда загар стал признаком обеспеченности, возможности позволить себе путешествовать «на юга». Эта тенденция сохранилась до сих пор: ухоженные, элегантные дамы проводят дни на пляжах на Мальдивах или в Сен-Тропе несмотря на предостережения врачей. А они бьют тревогу.

Дерматологи предупреждают, что число случаев рака кожи в мире может удвоиться в течение ближайших десяти лет. Кампании служб здравоохранения, предупреждающие о нежелательных последствиях долгого пребывания на солнце, становятся все более регулярными и активными, однако прислушиваются к ним мало – если отдыхающие и предохраняют кого-то, то лишь детей, резвящихся в защищающих от ультрафиолетовых лучей панамках, очках и футболках. Производители этих аксессуаров разъясняют в рекламных объявлениях, что для определения степени защиты используется лабораторно протестированный фактор UV или UPF. Его максимальный показатель, 50, означает, что время безопасного пребывания на солнце в 50 раз больше, чем без подобной одежды. Для очков UV он должен составлять 380-400.

Реклама, конечно, двигатель торговли, но врачи сомневаются в надежности такой защиты. Так, в недавней передаче телеканала RTS главный врач отделения дерматологии и венерологии Лозаннского кантонального госпиталя CHUV Оливье Гайд, специализирующийся в области лечения рака кожи, заметил: «Разумеется, прогресс профилактики – это хорошо. Но на доказательство ее эффективности понадобятся десятилетия. Представим себе, что все поколение от нуля до 20 лет получило защиту: нужно будет дождаться, когда им исполнится по пятьдесят или шестьдесят лет, чтобы убедиться в том, что она была действенной. Разрыв между началом профилактической защиты и моментом, когда ее результат можно констатировать, огромен».

В составляемом Международным фондом по борьбе с раком рейтинге лидером по числу заболеваний раком кожи оказалась Австралия. Швейцария заняла седьмое место в мире и пятое в Европе, «уступив» лишь Новой Зеландии, Нидерландам и нордическим странам. Ежегодно в Швейцарии регистрируется 25 тысяч случаев заболевания раком кожи – эта цифра удвоилась за последние тридцать лет.

На первый взгляд, такой результат может удивить, ведь летняя жара здесь – явление сравнительно недавнее, морей нет, да и пляжей гораздо меньше, чем в Испании, Италии или Франции. Но этому есть научное объяснение.

«Швейцарцы проводят очень много времени на солнце. И если жители стран Средиземноморья взяли в привычку оставаться дома с 11 до 15 часов для обеда и сиесты, то у нас такой традиции нет. Мы целыми днями гуляем по горам летом и катаемся на лыжах зимой в регионах, где ультрафиолетовые излучения сильнее из-за высоты, чем на берегу моря в Испании», - пояснил Оливье Гайд.

Он также напомнил, что швейцарцы много путешествуют: высокая покупательная способность позволяет этим бледнолицым европейцам отправляться зимой на Карибские острова или на Мальдивы, совершенно не подготовив к яркому солнцу свою кожу. Однако врач допускает, что высокий показатель заболеваний раком кожи в Швейцарии частично можно объяснить и эффективностью системы здравоохранения, тщательно учитывающей каждый случай. Еще одно объяснение – это старение населения. Вместе с Японией и Норвегией, Швейцария относится к странам, жители которых отличаются завидным долголетием. Однако в отличие от Японии, где сохраняется культ белой кожи, местные жители гордятся своим загаром, который они стремятся сохранить в течение всего года: вместе с вошедшей в моду татуировкой он считается украшением тела.

Швейцарская Лига по борьбе с раком утверждает, что лучшая защита от вредных солнечных лучей – это тень. При поддержке этой организации в кантонах Аргау, Берн и Юра были реализованы простые, но важные проекты: в школьных дворах были высажены деревья, отличающиеся высокой сопротивляемостью к климатическим изменениям и позволяющие детям спокойно играть на переменах в целительной тени их крон. Надеемся, и другие кантоны последуют этому примеру.