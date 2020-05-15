В то время как многие страны начинают постепенно снимать ограничения, введенные с целью остановить распространение вируса, глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выступил с тревожным заявлением. В ходе состоявшейся в четверг в Женеве пресс-конференции он отметил, что новый коронавирус может стать эндемическим и вообще никогда не исчезнуть. Обществу придется научиться сосуществовать с ним подобно тому, как оно научилось жить с ВИЧ, подчеркнул он. Подробнее о развитии событий в Швейцарии читайте в нашей хронике.

400 летальных исходов в кантоне Во

Эпидемиологическая обстановка в Швейцарии остается стабильной. За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 50 человек, а общее количество заболевших составило 30 463 человека.

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 14 мая, от вызванных Covid-19 осложнений скончались 1589 заболевших, а, по данным платформ, агрегирующих данные кантонов, число жертв превысило 1870 человек. При этом больше всего летальных исходов (400) - в кантоне Во. Другими словами, на этот кантон приходится четверть всех смертельных случаев в Швейцарии, уточняет RTS.

Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

Коронавирусом можно заразиться во время беседы?

Исследователи Национального института диабета и болезней пищеварительной системы и почек (США) провели любопытный эксперимент. Они поместили человека в закрытую коробку, внутри которой проецировался лазер. Каждая капля, выделяемая человеком при речи, проходя через лазер, становилась видимой, что позволило ученым определить, какое время капли остаются в воздухе. Человек в течение 25 секунд повторял громким голосом фразу «оставайтесь здоровыми», а выделенные им микрокапли оставались в воздухе в среднем 12 минут. Учитывая концентрацию коронавируса в слюне, ученые предполагают, что громкая речь может генерировать в минуту более 1000 капель, способных оставаться в воздухе в течение 8 и более минут в закрытом пространстве. При негромком говорении генерировалось меньше капель, отметили ученые. «Эта прямая визуализация демонстрирует, что нормальная речь генерирует в воздухе капли, которые могут оставаться в подвешенном состоянии в течение десятков минут и более и в высшей степени способны передавать болезнь в замкнутом пространстве», - заключили исследователи. Если этот способ передачи инфекции будет доказан, то это может объяснить высокую заразность вируса, а также стать научным обоснованием для обязательного ношения масок.

Швейцарцам понравилось работать из дома

Согласно опросу швейцарской аудиторской фирмы Deloitte, почти половина работающих жителей Швейцарии перешли на удаленную работу, и им это, похоже, понравилось. 41% из 1500 принявших участие в опросе человек отметили, что они более продуктивны дома, несмотря на меньшее взаимодействие с коллегами и то, что приходится периодически отвлекаться на детей. 34% респондентов заявили, что хотели бы продолжать работать на дому и после окончания эпидемии. Среди плюсов такой работы респонденты назвали, прежде всего, возможность контролировать свое время. Эксперты предполагают, что коронакризис ускорит уже давно наметившуюся тенденцию увеличения числа сотрудников, работающих удаленно.

В деревню, в Альпы, в Аппенцелль!

Удивительно устроен человек. Еще буквально вчера все опасались возможности заразиться вирусом, сетовали на то, что границы закрыли слишком поздно, и призывали не пускать в страну фронтальеров, а сегодня, несмотря на то, что эпидемия еще не прошла, людей все больше стали беспокоить другие вопросы – когда же, наконец, откроют границы и где провести отпуск?

Вчера на сайте Tribune de Genève появилась забавная карикатура. Пара швейцарцев смотрит по телевизору выступление федеральной советницы Карин Келлер-Суттер, объявляющей о скором открытии границ с соседними странами, и в ответ на ее призыв провести отпуск в Швейцарии восклицает: «У нас уже нет на это денег!».

Действительно, коронакризис урезал доходы многих семей, и отдых на родине теперь по карману не каждому швейцарскому домохозяйству. Но кантоны не унывают и начинают борьбу за туристов, прибегая к самым разным маркетинговым уловкам. Так, наименее пострадавший от эпидемии Аппенцелль-Иннерроден, в котором не было зарегистрировано ни одного связанного с Covid-19 смертельного исхода, обещает оплатить билет второго класса на проезд в поезде из любой точки Швейцарии и обратно каждому, кто проведет в кантоне минимум три ночи в гостинице. Подробности акции можно найти на сайте туристического офиса кантона.

Те же, кого не привлекает отпуск в Аппенцелле, уже могут забронировать билет на рейсы в другие страны: в июне авиакомпания Swiss возобновляет и увеличивает частоту полетов по десяткам направлений, в том числе в Москву, Париж, Брюссель, Малагу, Барселону, Мадрид, Валенсию, Бриндизи, Флоренцию, Неаполь, Рим и другие города.

Вниманию приезжающих на лечение в Швейцарию

Ранее мы рассказывали, что, несмотря на закрытые границы, иностранные граждане, которым требуется лечение в Конфедерации, могут въехать в страну. В этой связи сеть клиник Swiss Medical Network напоминает, что ее сотрудники ежедневно поддерживают связь с Государственным секретариатом по вопросам миграции (SEM) и готовы помочь пациентам в решении административных вопросов для получения разрешения на въезд. Кроме того, перед госпитализацией или любым хирургическим вмешательством пациенты клиник сети Swiss Medical Network должны будут пройти тест на Covid-19.

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