Covid-19: второй бустер и шестая волна пандемии |Covid-19: le deuxième rappel et la sixième vague de la pandémie

Швейцарию настигла летняя волна пандемии коронавируса. За прошедшую неделю количество новых случаев увеличилось на 39%, а число госпитализаций – на 51,7%. При этом 45 пациентов с Covid-19 находятся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии.