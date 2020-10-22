Covid-19: вторая волна пришла в Швейцарию

Вторая волна оказалась сильнее и пришла быстрее, чем ожидалось: к такому выводу пришли выступавшие на брифинге во вторник эксперты OFSP/BAG. Эпидемиологи, как правило, осторожно относятся к использованию этого термина, подчеркивая, что окончание одной и приход другой волны заболеваемости можно проследить только ретроспективно. Однако последние данные, указывающие на резкий рост числа инфекций, говорят о том, что вторая волна уже наступила, причем по всей Европе. Так, пять швейцарских кантонов (Вале, Юра, Аппенцелль-Иннерроден, Женева и Швиц) вошли в число тридцати европейских регионов с самыми высокими показателями заражений на 100 000 жителей за последние 14 дней, сообщает RTS со ссылкой на данные европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробнее о развитии эпидемии в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

5596 новых случаев

В среду власти сообщили о 5596 инфекциях (очередной рекорд!), 115 госпитализациях и одиннадцати летальных исходах. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены 91 763 случая заражения, 1 856 заболевших скончались.

Напряженная ситуация складывается во многих кантонах. В Берне, например, за последние сутки количество заболевших увеличилось до 512 человек, т.е. в два раза по сравнению с предыдущим днем. В Аргау зарегистрировано самое высокое число заражений – 255 случаев за 24 часа. В Женеве госпитализированы 200 человек с Covid-19, тогда как три недели назад госпитализация потребовалась только 30 пациентам. Следить за динамикой госпитализаций можно будет с помощью специальной онлайн-системы, разработанной группой исследователей Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ) под руководством профессора Томаса ван Бекеля и предназначенной для мониторинга загруженности отделений интенсивной терапии швейцарских больниц.

Добавим, что в настоящее время режим самоизоляции соблюдают 11 824 заболевших, еще 16 368 контактировавших с ними лиц находятся в карантине. Вдобавок, в карантин отправлен 13 941 человек, вернувшийся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.

«Ситуация стремительно ухудшается»

В среду федеральный советник Ален Берсе дал пресс-конференцию, в ходе которой проинформировал об эпидемиологической обстановке. «Ситуация стремительно ухудшается, и цифры удваиваются из недели в неделю», - отметил он. Особое беспокойство Берсе вызывают рост госпитализаций и тот факт, что всего три недели назад ситуация в Швейцарии была одной из лучших в Европе, а сейчас стала одной из худших.

Где же заражаются люди? Подхватить инфекцию можно везде. Как отметил глава отдела инфекционных заболеваний OFSP/BAG Штефан Кустер, заражения происходят там, где люди встречаются без соблюдения мер защиты.

Берсе также объявил, что 28 октября Федеральный совет вновь соберется для обсуждения ситуации и новых мер. Возможность введения короткого двухнедельного локдауна – это один из сценариев сдерживания эпидемии, однако несколько раз в течение брифинга министр здравоохранения повторил, что необходимо сделать все возможное, чтобы этого избежать, например, последовательно придерживаться действующих мер. По его словам, борьба с вирусом зависит не только от политических мер, но и от того, соблюдают ли люди правила гигиены и социальной дистанции.

Жесткие ограничения в Вале

В дополнение к действующим с понедельника общенациональным мерам кантональные власти вводят собственные правила. Так, проведение крупных мероприятий с участием более тысячи человек запрещено в кантонах Берн, Базель-городской и Базель-сельский. Самые жесткие меры приняты в Вале, где закрываются ночные клубы, дискотеки, фитнес- и оздоровительные центры, кинотеатры, театры и музеи. Кафе, бары и рестораны будут работать до 10 часов вечера. Запрещены публичные и частные мероприятия с участием более десяти человек. Также действует запрет на собрания более десяти человек в общественных местах. Посещения больниц и домов престарелых приостановлены, университеты переведены на дистанционное обучение. Контактные виды спорта, такие как хоккей, футбол или борьба, запрещены, однако это положение не распространяется на профессиональные клубы.

Мойте руки чаще

Согласно японскому исследованию, опубликованному в журнале Clinical Infectious Diseases, SARS-CoV-2 остается активным на коже в течение девяти часов. Для сравнения: возбудитель гриппа выживает на коже около 1,8 часа. Такая «живучесть» вируса, по оценкам ученых, может увеличить риск контактной передачи инфекции и ускорить пандемию – именно поэтому тщательная гигиена рук имеет сейчас большое значение. Эксперты также напоминают, что коронавирус, как и вирус гриппа, инактивируется в течение 15 секунд с помощью этанола, который используется в дезинфицирующих средствах для рук.

Тестирование в цюрихских аптеках

Теперь сдать тест на Covid-19 можно и в некоторых аптеках кантона Цюрих. На данный момент кантональное управление здравоохранения выдало четыре разрешения; еще 50 аптек зарегистрировались для прохождения необходимого дополнительного обучения. Анализ смогут сделать люди со слабыми симптомами или вообще без них. Результаты должны быть доступны не позднее, чем через 24 часа. За забор мазка пациент платит 50 франков, а если симптомы уже присутствуют, то тест оплачивается страховкой. Кроме того, сдать анализ на Covid-19 можно и в некоторых аптеках Шаффхаузена.

Добавим, что исследование Лозаннского университета подтвердило надежность экспресс-тестов, которые в ближайшее время начнут использовать некоторые кантоны. Напомним, что быстрые тесты показывают большую чувствительность, когда вирусная нагрузка выше, т.е. когда пациент более заразен.

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