В Конфедерации растет количество госпитализаций, а резкое увеличение числа заражений в последние дни касается всех возрастных групп и наблюдается во всех кантонах, подчеркивается в правительственном коммюнике. Действующие с сегодняшнего дня на национальном уровне меры должны предотвратить перегрузку системы здравоохранения и способствовать сдерживанию роста заболеваемости.

«Цифры шокируют»

В пятницу в Швейцарии был побит очередной рекорд заражений: федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 3 105 новых случаях, 68 госпитализациях и пяти летальных исходах (данные за субботу и воскресенье будут опубликованы в понедельник). Таким образом, всего с начала эпидемии в Конфедерации и Лихтенштейне подтверждены 74 422 инфекции. Количество жертв пандемии выросло до 1 823 человек.

«Цифры шокируют, но это также шанс быстро отреагировать», - заявил на состоявшейся в пятницу пресс-конференции глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн. В целом, он выразил озабоченность ситуацией и несколько раз подчеркнул, что необходимо действовать немедленно, так как сейчас «каждый день на счету». По его оценкам, даже если будут приняты новые ограничительные меры, число заражений и госпитализаций увеличится в четыре раза в течение двух недель. На вопрос о том, почему количество случаев так резко возросло, Мартин Акерманн ответил, что «Швейцария быстро ослабила меры», поэтому теперь нужно соблюдать осторожность.

Кантональные службы на пределе возможностей

Одной из главных предпосылок постепенного снятия ограничений весной была возможность отслеживания контактов заболевших. Сейчас же кантональные службы находятся на пределе: из-за слишком быстрого распространения инфекции группы слежения уже не могут связаться со всеми, поэтому эксперты призывают взять ответственность на себя. «Мы зависим от индивидуальной ответственности людей, у которых тест оказался положительным. Мы ожидаем, что они будут действовать в соответствии с рекомендациями и без промедления уйдут на самоизоляцию», - подчеркнул президент Ассоциации кантональных врачей Рудольф Хаури, выступая в пятницу перед прессой. Он также призвал ограничить частные празднования, которые могут стать очагами инфекции.

Добавим, что согласно санитарному бюллетеню от 16 октября, режим самоизоляции соблюдают сейчас 7 311 заболевших, 12 964 контактировавших с ними человека находятся в карантине. Вдобавок к этому, в карантин помещены 12 232 путешественника, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.

Единые меры для всех кантонов

С тех пор, как швейцарское правительство вернуло кантональным властям право самостоятельно решать, какие меры борьбы с эпидемией стоит вводить, в Швейцарии не утихают споры. Одни рады возращению федерализма, а другие считают, что какофония на уровне кантонов ни к чему хорошему не приведет – единые для всей страны правила помогли бы намного эффективнее бороться с распространением вируса.

За гармонизацию некоторых мер на национальном уровне выступили и кантональные директора по вопросам здравоохранения, которые в пятницу провели внеочередное заседание в присутствии федерального советника Алена Берсе. Эксперты предложили ввести по всей стране правило обязательного ношения масок в магазинах и закрытых общественных местах, поддержали рекомендацию о переходе на удаленную работу и об установлении единообразных правил проведения публичных и частных собраний. Кроме того, они призвали усилить некоторые кантональные меры, в частности, для ограничения частоты и интенсивности контактов рекомендуется ужесточить требования к барам, клубам и дискотекам, например, ввести комендантский час, а при необходимости – даже закрыть питейные заведения.

В воскресенье Федеральный совет провел внеочередное заседание, на котором обсудил предложения кантональных директоров и одобрил многие их рекомендации. В частности, с понедельника, 19 октября, маска станет обязательной в закрытых общественных местах по всей Швейцарии, то есть, среди прочего, в магазинах, торговых центрах, банках, почтовых отделениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, концертных залах, ресторанах, барах, игровых залах, гостиницах (за исключением номеров), врачебных кабинетах, больницах, религиозных сооружениях, административных помещениях, а также на остановках, в холлах и раздевалках бассейнов, спортивных залов и фитнес-центров. Правило распространяется на лиц старше 12 лет.

В обязательных школах, средних и высших учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, тренировочных залах спортивных и физкультурно-оздоровительных центров ношение масок является обязательным только в том случае, если оно предусмотрено соответствующими планами защиты.

Разработаны новые требования и к проведению частных мероприятий с участием более 15 человек: употреблять пищу и напитки можно только сидя, а стоя нужно носить маску, причем организатор должен следить за соблюдением правил и собирать контактные данные. Частные мероприятия с участием более 100 человек должны иметь план защиты и могут проводиться только в общедоступных учреждениях.

В общественных местах, например, в скверах и парках, запрещено собираться группами более 15 человек. При этом политические или гражданские акции и мероприятия разрешены, если участники соблюдают защитные меры.

В ресторанах и барах употреблять еду и напитки можно только сидя – как в помещении, так и на террасе.

Наконец, Федеральный совет снова, как и весной, рекомендует перейти на удаленную работу, чтобы сократить количество людей в транспорте в часы пик, а также уменьшить тесные контакты на рабочем месте, что снизит риск помещения в карантин целых коллективов в случае вспышки заболевания.

«Я думаю, что сегодня мы можем сказать, что вторая волна наступает для всей страны. Это тревожное развитие событий, но я думаю, что мы не должны бояться этого», - заявил в ходе вчерашнего брифинга министр здравоохранения Ален Берсе, в очередной раз обратившийся к населению с просьбой проявить сознательность.

Напомним, что в соответствии с Законом об эпидемиях текущая санитарная ситуация расценивается как «особая»: это значит, что ответственность лежит на кантонах, однако Конфедерация может распорядиться о принятии согласованных мер после консультаций с кантональными властями.

Новый контракт на закупку вакцины

Конфедерация заключила контракт с британской фармацевтической компанией AstraZeneca и шведским правительством на поставку 5,3 млн доз будущей векторной (аденовирусной) вакцины AZD1222 против Covid-19. Швейцарское население получит доступ к препарату, если его клинические испытания пройдут успешно, а швейцарская служба по надзору за лекарственными средствами Swissmedic даст разрешение на его использование. Причем же здесь Швеция? Дело в том, что между Европейской комиссией и компанией AstraZeneca существует соглашение о поставке до 400 млн доз в Европу, а Швеция закажет дозы для стран ЕЭЗ и ЕАСТ, не являющихся членами ЕС, и перепродаст их соответствующим государствам без наценки.

При составлении предзаказов на вакцину Конфедерация придерживается диверсифицированной стратегии, приобретая препараты, основанные на различных технологиях (мРНК, белковые, векторные), поскольку пока неизвестно, какие вакцины окажутся эффективными.

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