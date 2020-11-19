Пока другие страны вводят общенациональный карантин и продлевают срок действия ограничительных мер, Швейцария продолжает идти своим путем, стараясь сохранить социальную и экономическую жизнь, но ограничивая при этом те виды деятельности, от которых в принципе можно отказаться. Такой подход не всем приходится по душе, и напряжение между кантонами и представителями пострадавших сфер экономики продолжает усиливаться. Подробнее о ситуации в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

Более 6000 новых случаев за сутки

Согласно санитарному бюллетеню от 18 ноября, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало за сутки 6114 дополнительных инфекций, 261 госпитализацию и 85 летальных исходов. В целом, по оценкам экспертов OFSP/BAG, ситуация остается стабильной: индекс репродукции опустился меньше 1, доля положительных тестов тоже снижается и составила в среду 20,23%.

За последние 14 дней в стране зарегистрированы в среднем 926,3 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне инфекция была подтверждена у 280 648 человек, 3385 из них скончались.

Кроме того, по состоянию на 18 ноября, 27 718 заболевших находятся в изоляции, а 31 661 контактировавший с ними человек соблюдает в карантин. Наконец, в карантин помещены еще 912 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.

Недовольство в Романдии и первые послабления в Женеве

«Кто оплатит счет?» - транспаранты с такими лозунгами можно увидеть на акциях и маршах, которые представители ресторанного бизнеса периодически устраивают в Женеве и Лозанне. Недавно Общество кафе, рестораторов и отелей Женевы (SCRHG) направило письмо кантональным властям с призывом разрешить ресторанам работать. По словам председателя организации Лорана Терлиншана, речь идет не об угрозе, а о «последней неагрессивной попытке разобраться с ситуацией, которая уже не является приемлемой».

Призыв, впрочем, не был услышан. В среду женевские кантональные власти объявили о частичном снятии ограничений – но гастро-сферы послабления не коснутся. Так, в субботу в Женеве вновь открываются парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. Спортивные тренеры могут работать в фитнес-центрах с группами из не более чем четырех человек, при условии, что занятия не предполагают физического контакта. Нужно будет постоянно носить маску и соблюдать дистанцию. За исключением этих мероприятий, организованных по предварительной записи, фитнес-центры будут закрыты. Спортивные тренировки также вновь разрешены на стадионах, теннисных кортах, ледовых катках и в бассейнах. Проституция и эротический массаж по-прежнему запрещены.

Система здравоохранения Женевы все еще находится под давлением: во вторник были госпитализированы 606 больных коронавирусом, 80 из них – в отделения интенсивной терапии и промежуточного ухода, отмечается в кантональном коммюнике. Кантон обратился к людям старше 65 лет и тем, кто выходит в группу риска, с призывом ограничить социальные контакты и передвижения.

Миллиард франков на поддержку компаний

Швейцарское правительство продолжает следовать намеченной ранее стратегии, цель которой состоит в том, чтобы избежать второго локдауна любой ценой. Вместо очередных ограничений Федеральный совет решил ввести новые меры поддержки экономики.

Прежде всего, значительную помощь должны получить компании, наиболее пострадавшие от коронакризиса. Первоначально власти выделили на эти цели 400 млн франков, однако вскоре стало понятно, что этого не хватит, поэтому общая сумма будет увеличена до 1 млрд франков. Две трети расходов возьмет на себя Конфедерация, остальное - кантоны. Причем поддержку получат только те фирмы, которые были прибыльными и жизнеспособными еще до кризиса.

Право на компенсацию за частичную безработицу будут иметь также те, кто работает по срочному контракту.

Что касается профессиональных спортивных клубов, то они получат безвозмездные кредиты для преодоления финансовых трудностей, возникших в результате коронакризиса. Помимо этого, им будет предоставлена компенсация в размере до двух третей от суммы потерь от несостоявшейся продажи билетов на матчи. Чтобы получить помощь, клубы должны снизить слишком высокие зарплаты, воздержаться от выплаты дивидендов, продолжать работу по поощрению молодых талантов и продвижению женщин, а также использовать средства Конфедерации на транспарентной основе.

Предложения правительства будут рассмотерны в ходе зимней парламенсткой сессии.

Вакцина в начале следующего года?

Вакцина от американской компании Moderna может быть доступна в Швейцарии в первой половине 2021 года – об этом заявил глава компании Стефан Бансель в одном из недавних интервью. Напомним, что швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic сейчас рассматривает заявку Moderna на получение разрешение для выхода на рынок, а ранее Швейцария оставила предварительный заказ на 4,5 млн доз этого препарата, эффективность которого, по предварительным оценкам, составляет 94,5%, при этом, по словам производителя, ни у одного из тех людей, которые получили вакцину в ходе клинических испытаний, не развилась тяжелая форма заболевания.

Добавим, что в Берне приступят к тестированию нового типа вакцины от Sars-CoV-2, которую нужно наносить непосредственно на слизистую носоглотки. Речь идет о препарате на основе виросом – маленьких частиц, которые могут нести в себе антигены, вызывающие иммунный ответ.

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