Covid-19: вариант дельта и планы на осень

В последние месяцы эпидемиологическая ситуация в Швейцарии значительно улучшилась. Так, за последние сутки власти зафиксировали 129 новых инфекций, 6 госпитализаций и один летальный исход. Однако опасения эпидемиологов вызывает распространяющийся вариант дельта. Что о нем известно? И как будет развиваться эпидемия в ближайшее время? Об этом читайте в нашей хронике.

Вирус никуда не исчезнет

На прошедшей в среду пресс-конференции Федеральный совет представил три возможных сценария развития эпидемии. Их объединяет предположение о том, что в долгосрочной перспективе вирус станет эндемичным. Это означает, что он не исчезнет, а будет продолжать циркулировать в популяции.

Согласно первому сценарию, количество случаев остается на низком уровне, но небольшие вспышки все еще возможны. Заболеваемость может несколько увеличиваться в связи с сезонными факторами, но не создаст значительной нагрузки на систему здравоохранения. Меры, которые еще действуют, могут быть отменены. Это самый оптимистичный прогноз, при котором санитарный кризис закончится.

Во втором сценарии увеличение числа инфекций произойдет осенью или зимой. Этому могут способствовать такие факторы, как высокая доля невакцинированных людей, отмена мер, сезонные эффекты или появление новых более заразных вариантов. Рост заболеваемости приведет к нагрузке на систему здравоохранения, что вызывает необходимость сохранения или повторного введения некоторых санитарных мер, например, ношение масок и соблюдение дистанции. Может потребоваться повторная вакцинация.

Наконец, третий сценарий предполагает появление одного или несколько новых вариантов, против которых вакцина или иммунитет, приобретенный после выздоровления, уже не обеспечивают достаточной защиты. Возникнет новая волна пандемии, требующая решительного вмешательства государства и повторной вакцинации.

Среднесрочное планирование Конфедерации и кантонов сосредоточено на втором сценарии, который кажется наиболее вероятным. В связи с этим власти ставят перед собой несколько важных задач. Прежде всего, необходимо как можно раньше выявлять новые варианты, вызывающие беспокойство. В этом случае можно будет ограничить их распространение с помощью целенаправленных мер.

Кроме того, многое будет зависеть от готовности населения сделать прививку. Вакцинация значительной части населения необходима для снижения нагрузки на службы здравоохранения и контроля эпидемии. Так, масштаб возможной вспышки вируса осенью будет значительно определяться тем, сколько людей прошли иммунизацию.

Вариант дельта станет доминирующим

Вариант дельта (ранее – «индийский») был впервые секвенирован в Швейцарии еще в конце мая и с тех пор продолжается распространяться. Исследователи из института Eawag, Лозаннской и Цюрихской федеральных политехнических школ (EPFL и ETHZ) регулярно берут пробы сточных вод в Лозанне, Цюрихе, Лаупене , Куре, Альтенрхайне и Лугано на наличие коронавируса. Выяснилось, что в середине июня мутация дельта была обнаружена в пяти из шести очистных сооружений. В частности, она присутствовала в 33% образцов в Цюрихе и в 48% образцов в Бернском регионе. В других кантонах присутствие варианта было не таким значительным.

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), на долю варианта дельта в настоящее время приходится 10% новых случаев заражения. Эксперты предполагают, что этот вариант более заразен, поэтому должен стать доминантным.

Пока точно не известно, как этот вариант проявляется у детей. Данные на сегодняшний день показывают, что дельта приводит к большему количеству госпитализаций, примерно на 50%, но пока неясно, подвержены ли дети такому же воздействию, сообщает SRF.

В настоящее время вакцинация является лучшим средством защиты. Вакцины на мРНК-технологии, применяемые в Швейцарии, примерно на 88% эффективны против варианта дельта и на 93% против варианта альфа, который преобладал в Швейцарии в начале года, уточняет SRF. Однако одной вакцинацией дело не ограничивается, по крайней мере, в настоящее время. С одной стороны, не все, кто хочет или может, уже сделали прививки. С другой, защита не является стопроцентной, что всегда приводит к вспышкам, и в редких случаях даже те, кто был вакцинирован, заражаются.

Подготовка к ревакцинации

В настоящее время вакцинация обеспечивает защиту от легкой формы Covid-19 не менее чем на 12 месяцев. Для тяжелых случаев, которые могут привести к госпитализации, предполагается, что срок защиты превышает двенадцать месяцев для здоровых взрослых. Однако пока неизвестно, как долго вакцинация защищает от передачи вируса. Чтобы гарантировать достаточную защиту в долгосрочной перспективе, может потребоваться проведение бустерной вакцинации для определенных групп населения или всех вакцинированных лиц не ранее следующей зимы, отмечается в правительственном коммюнике.

Эффективность одобренных в Швейцарии вакцин против существующих вариантов оценивается как очень хорошая. Нельзя исключать, что эти вакцины придется адаптировать к вариантам, которые могут появиться. Технология на основе РНК позволяет относительно легко и быстро осуществить такую адаптацию, однако для этого может потребоваться около шести месяцев. Соответствующие ведомства и кантоны должны начать подготовку к планированию и проведению бустерных прививок.

Опасение же вызывает появление новых вакциноустойчивых вариантов, поэтому по-прежнему необходимо проявлять осторожность, заявил во время пресс-конференции в среду министр здравоохранения Ален Берсе. Он призвал население пройти вакцинацию, отметив, что осенью ожидается новый всплеск заболеваемости. «Рано или поздно мы все вступим в контакт с коронавирусом», - сказал он, подчеркнув, что будет лучше, если это произойдет через вакцинацию, чем через болезнь.

На состоявшемся в среду заседании Федеральный совет также рассмотрел вопрос о прекращении «особого положения» в соответствии с Законом об эпидемиях. Это, впрочем будет возможно, когда глобальная ситуация с SARS-CoV-2 перестанет представлять опасность, и здоровье жителей Швейцарии больше не будет подвергаться риску.

Облегченная версия Covid-сертификата

С 12 июля года владельцы Covid-сертификата смогут получить новый документ, не содержащий данных о состоянии здоровья. Новая опция позволяет создать в приложении копию сертификата с минимальным набором строго необходимых данных. Копия указывает на наличие действующего сертификата, не предоставляя никакой информации о состоянии здоровья. Создание альтернативного решения было предложено федеральным уполномоченным по защите данных и информации, который обратил внимание на то, что третьи лица могут разработать приложения, позволяющие им считывать данные о здоровье, например, тип вакцины и дату вакцинации при проверке сертификата. Копия предотвращает любые подобные злоупотребления. Эта форма сертификата признается только в Швейцарии и будет доступна только в электронном виде.