Пятая волна эпидемии накрыла Европу. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на европейские страны пришлось почти 70% новых случаев заболевания коронавирусом на прошлой неделе, а в ближайшие месяцы жертвами коронавируса могут стать еще около 700 000 европейских жителей. Эпидемиологическая обстановка в Конфедерации также складывается не самым лучшим образом, тем не менее, власти отказываются от введения новых ограничений.

Критическая ситуация

За последние сутки федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало 8585 заражений, 103 госпитализации и 17 летальных исходов. Пациенты с Covid-19 занимают 19,50% от имеющихся мест в отделениях интенсивной терапии, общая заполняемость которых составляет 79,70%.

«Ситуация очень неблагоприятная и критическая», - отметил представитель OFSP/BAG Патрик Матис в ходе брифинга во вторник. По его словам, растут все основные параметры, такие как количество случаев, госпитализаций, R-значение, коэффициент положительных результатов. Доля ковидных пациентов неуклонно увеличивается, и в ближайшую неделю более 200 тяжелобольных могут снова оказаться в реанимации, отметил Матис. При этом существуют значительные региональные различия. Так, кантон Нидвальден пострадал в шесть раз больше, чем Тичино, однако повсюду количество инфекций растет.

По данным научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, эпидемиологическая ситуация в Швейцарии в настоящее время развивается, как в Австрии, но с временной задержкой примерно в три-пять недель. От 10 000 до 20 000 госпитализаций можно было бы предотвратить, если бы все невакцинированные люди были привиты, а бустерная прививка позволит избежать еще от такого же числа госпитализаций, считают эксперты. Как заявила президент рабочей группы Таня Штадлер, рост заболеваемости должен быть немедленно остановлен. Сделать это можно по-разному: либо с помощью большей личной ответственности, либо с помощью более строгих мер. В конечном счете, решение принимают не эксперты в области здравоохранения, а власти – и они выбрали первое.

Индивидуальная ответственность и возможные ограничения на кантональном уровне

Вчерашнюю пресс-конференцию Федерального совета многие ожидали с нетерпением, так как власти по примеру соседних стран могли объявить об очередном ужесточении мер, однако этого не произошло. Правительство признает, что санитарная ситуация складывается критическим образом, но отказывается от введения строгих национальных мер. Почему? Власти объясняют свое решение большими региональными различиями и относительно низкой заполняемостью отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом. В частности, число новых случаев заболевания на 100 000 жителей в течение 14 дней в одних кантонах примерно в шесть раз выше, чем в других. То же самое относится и к госпитализациям. Следует отметить, что существует четкая связь между охватом вакцинацией и развитием эпидемиологической ситуации.

Федеральный совет ожидает ухудшения эпидемиологической обстановки в ближайшие недели. Увеличение циркуляции вируса среди молодежи приведет к его распространению среди уязвимых групп населения и потенциально очень быстрому росту числа госпитализаций. Эту тенденцию можно обратить вспять, если население изменит свое поведение: ношение маски, регулярное проветривание, мытье рук, соблюдение дистанции и немедленное тестирование в случае появления симптомов должно быть систематическим. Более того, кантоны, а не Берн, должны взять на себя инициативу и принять необходимые меры для удержания ситуации под контролем.

Если же кантональные меры не дадут результатов, то Федеральный совет может начать консультации по более строгим ограничениям. Такую осторожность властей некоторые критики связывают с предстоящим голосованием по поводу Закона о Covid-19: инициаторы референдума, который пройдет 28 ноября, как раз выступают против слишком широких полномочий Федерального совета, который в любой момент может «закрутить гайки».

Бустерные прививки в Швейцарии

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic одобрил применение препарата Pfizer/Biontech для бустерной вакцинации лиц старше 16 лет. Результаты исследования с участием 10 000 человек в возрасте от 16 до 87 лет показали «отсутствие признаков новых аспектов риска». Бустер рекомендован через полгода после полной вакцинации.

В настоящее время польза от повторной вакцинации выше для людей, которые были привиты вакциной Pfizer/Biontech: имеющиеся немногочисленные данные о людях, которые были полностью вакцинированы препаратом Moderna, не свидетельствуют о значительном снижении защиты от тяжелого течения заболевания, добавляет SRF. При этом заявка Moderna о бустерах находится на рассмотрении в Swissmedic.

Людям, привитым препаратом от компании Johnson & Johnson, в настоящее время не рекомендуется проводить повторную вакцинацию – ни той же вакциной, ни одной из двух мРНК-вакцин.

Для лиц, входящих в группу риска, возможна ревакцинация с 12 лет, в том числе и препаратом Moderna. Адаптированные рекомендации по бустерной вакцинации для всего населения в возрасте от 16 лет будут опубликованы к концу месяца. На настоящий момент 65,40% жителей Швейцарии получили две дозы вакцины. Доля полностью вакцинированных лиц среди населения старше 12 лет (минимальный возраст для вакцинации) составляет 74,43%.

Вакцина-пластырь

Оснащенный микроиглами вакцинный пластырь против Covid-19 будет испытываться в Лозанне. Идея состоит в том, чтобы стимулировать клеточный иммунитет с помощью колючего патча: микроиглы проникают в поверхностные слои кожи (эпидермис и дерму) и доставляют туда белки вируса, содержащиеся в вакцине. Белки, в свою очередь, стимулируют так называемые клетки памяти, которые способны обеспечить защиту в случае, если патоген попытается снова заразить человека. Вакцина нового поколения, в отличие от тех, что создают антитела, может сформировать иммунитет на более длительный период. Вакцинный пластырь уже был испытан в лаборатории на мышах. Клинические испытания на 26 здоровых добровольцах начнутся в январе. Если результаты будут убедительными, то после проведения более масштабных испытаний, пластырь может быть доступен в 2025 году.

«Рафаэль» расскажет о последствиях ковида

Женевский университетский госпиталь HUG запустил онлайн-платформу с чат-ботом по имени Рафаэль, который ответит на вопросы о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции. Сайт назван в честь первого женевского пациента с длительным ковидом. Этот сорокалетний мужчина страдал от бессонницы в течение нескольких недель после заражения вирусом. Поскольку в то время о длительном ковиде не было известно, то он долго скитался по медицинским учреждениям, чтобы получить консультацию. Добавим, что у около 20% людей, перенесших ковид, симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев.