В связи с ростом заражений Covid-19 в Европе региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступает за усиление мер борьбы с пандемией, включая введение локдауна в крайнем случае. Европейское бюро ВОЗ, в которое входят 53 страны, зарегистрировало самый высокий показатель с начала пандемии – почти 700 000 новых случаев, причем за десять дней общее количество инфекций выросло с шести до семи миллионов.

В Швейцарии число ежедневно регистрируемых заражений также продолжает оставаться на высоком уровне. В четверг федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 2 613 новых случаях, 41 госпитализации и двух летальных исходах. Общее количество подтвержденных в Швейцарии и Лихтенштейне инфекций, таким образом, выросло до 71 317, а число жертв эпидемии составило 1 818 человек.

По подсчетам SRF, среднее число случаев за последние семь дней увеличилось более чем на 150%, а количество госпитализаций – на 131%. Официальная статистика подтверждает отрицательную динамику. Согласно еженедельному отчету OFSP/BAG, в течение 41-й календарной недели зарегистрированы 8 732 инфекции, 137 госпитализаций и 15 летальных исходов, тогда как неделей ранее показатели были почти в два раза меньше: 3 442, 78 и 7 соответственно. Количество тестов, впрочем, тоже увеличилось – с 68 227 до 90 105.

В четверг члены Федерального совета провели брифинг, в ходе которого не скрывали свою обеспокоенность. «Ситуация в Швейцарии ухудшается быстрее, чем в других странах», - заявил министр здравоохранения Ален Берсе.

Что же делать? Мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маски, уменьшить количество контактов, выполнять остальные предписания властей и в целом вести себя ответственно. «Мы все должны снова постоянно следовать действующим правилам», - с таким призывом обратилась к населению президент Конфедерации Симонетта Соммаруга. По ее словам, это особенно важно сейчас – перед началом зимы. Она также напомнила, что в соответствии с Законом об эпидемиях санитарная ситуация в Конфедерации по-прежнему оценивается как «особая», и добавила, что чем быстрее мы отреагируем, тем меньше будет ограничений как для людей, так и для экономики в целом.

Ситуация, тем не менее, все еще находится под контролем, а основная цель сейчас – переломить негативную динамику, избежать локдауна и перегрузки больниц. Власти сходятся во мнении, что необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить закрытия производств и строительных площадок, так как экономические потери от таких ограничений были бы значительными, если не разрушительными.

Кроме того, Ален Берсе пока не видит необходимости запрещать крупные мероприятия, которые сейчас, напомним, могут проводиться только при наличии кантональных разрешений. По его словам, участники массовых мероприятий в соответствии с концепцией защиты держатся на расстоянии друг от друга и носят маски – не всегда, впрочем. Так, в конце сентября в Швице состоялся концерт, где исполняли йодль (традиционная швейцарская манера пения). Во время музыкального представления, которое посетили более 600 человек, нужно было соблюдать социальную дистанцию, но маски не были обязательными. Через пару дней выяснилось, что несколько членов труппы заражены коронавирусом. В результате в кантоне Швиц заболели 1 100 человек: контроль над цепочками передачи вируса утерян, больница почти переполнена, доля положительных тестов увеличилась с 30% до 50%, а Швиц по соотношению заболевших на 100 000 жителей обогнал другие кантоны.

Что касается обстановки в больницах, то президент Конференции директоров по вопросам здравоохранения Лукас Энгельбергер в ходе брифинга выразил уверенность в том, что больницы смогут продолжить свою работу. По его словам, все пациенты, в том числе и те, кто не болеют новым коронавирусом, должны получать адекватное лечение.

В целом, в четверг никаких конкретных новых решений принято не было. Однако ситуация может измениться в пятницу, когда состоится встреча Алена Берсе с директорами по вопросам здравоохранения, которые обсудят дальнейшие меры на национальном уровне. По сообщениям швейцарских СМИ, речь идет, среди прочего, о стандартизации правил ношения масок, целесообразности временного перехода на удаленную работу, а также о возможной помощи, которую Конфедерация может оказать кантонам в отслеживании контактов, например, предоставив им силы гражданской службы или обороны.

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