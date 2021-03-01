Сегодня в Конфедерации начинается первый этап выхода из частичного локдауна. Швейцарские эпидемиологи, представители Минздрава и специальной научной рабочей группы по вопросам Covid-19 считают, что ослаблять ограничения нужно постепенно, оставляя четырехнедельные перерывы между этапами. Парламентарии же, напротив, все чаще выступают с предложениями поскорее отменить действующие ограничения. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

«Запаситесь терпением»

В пятницу федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 1065 новых инфекциях, 45 госпитализациях и 8 летальных исходах (данные за выходные будут доступны в понедельник в течение дня). «К счастью, есть сезонные эффекты. Когда погода улучшается, число инфекций снижается. Это связано с поведением людей – контакты внутри помещений сокращаются», - пояснил на состоявшейся в пятницу пресс-конференции глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн. Он призвал всех набраться терпения, заверив, что «наступят времена, когда мы снова сможем жить нормальной жизнью – и это может быть совсем скоро».

В целом, эксперты удовлетворены тем, как развивается ситуация, отмечая, что доля мутаций растет менее быстрыми темпами, чем прогнозировалось, хотя на них приходится уже почти 60% инфекций. Напомним, что особые опасения вызывала уже обнаруженная в Швейцарии мутации из Бразилии. Согласно препринту исследования бразильских ученых, у взрослых, инфицированных «амазонским» вариантом (P.1) SARS-CoV-2, вирусная нагрузка в десять раз выше, чем у заразившихся другими штаммами. Это означает, что заболевший P.1 выделяет больше вирусных частиц, что повышает риск заражения для окружающих. По данным Минздрава Бразилии, уже пятый день подряд в стране регистрируются более 1300 летальных исходов и более 60 000 новых случаев в сутки.

Добавим, что группа лабораторий Unilabs запустила тестовые наборы на Covid-19, которые также выявляют новые варианты коронавируса. Тест был разработан командой под руководством директора лозаннской лаборатории молекулярной диагностики Unilabs Пьера-Алена Мену. В отличие от других методик набор позволяет одновременно оценивать два параметра – позитивность на Covid-19 и наличие специфических вариантов, таких как британский, датский, бразильский и южноафриканский. Напомним, что на настоящий момент для выявления вариантов положительные тесты должны быть секвенированы. Эта процедура занимает больше времени и обходится дороже.

Рестораны могут открыться 22 марта?

Комиссия по вопросам экономики и сборов Национального совета швейцарского парламента на состоявшемся в субботу заседании выступила за срочный пересмотр Закона о Covid-19 и включение в него поправок об открытии ресторанов, развлекательных, спортивных, культурных и досуговых заведений с 22 марта. По мнению большинства членов, эпидемиологическая ситуация позволяет вновь открыть соответствующие учреждения, и было бы «безответственно» сохранять такие жесткие ограничения. Парламентарии фактически поддержали выдвинутое неделей ранее предложение Комиссии по социальной безопасности и здравоохранению. Меньшинство же предлагает отклонить эти два положения, которые могут помешать Федеральному совету гибко реагировать на развитие пандемии. Кроме того, комиссия предлагает Национальному совету обратиться к Федеральному совету с просьбой еще больше ослабить ограничения, в частности, отменить правило, запрещающее собираться группами более пяти человек в закрытых помещениях, и разрешить использовать террасы для приема пищи, купленной на вынос.

Любопытно и то, что парламентарии хотят, чтобы общественность была информирована о принимаемых мерах исключительно правительством и парламентом, поэтому научная рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 больше не должна выступать публично, сообщает RTS.

Закон o Covid-19 будет рассматриваться обеими палатами парламента на весенней сессии, которая начинается сегодня, а Федеральный совет примет решение о дальнейших послаблениях 17 марта.

Добавим, что во время пандемии пострадал не только ресторанный, но и гостиничный бизнес. Согласно опросу, опубликованному в воскресенье HotellerieSuisse, заполняемость швейцарских отелей достигла исторически низкого уровня – 15% в городах по сравнению с 55% в феврале 2019 года. Расположенные на горнолыжных курортах гостиницы имеют лучшие показатели: 50% заполняемости по сравнению с 57% в 2019 году. В целом, более трети учреждений (36%) имеют уровень заполняемости менее 50%, что говорит о том, что швейцарской клиентуры недостаточно для того, чтобы компенсировать отсутствие иностранных туристов. Две трети отелей понесли убытки в размере до 250 000 франков за месяц. За весь зимний сезон в швейцарских отелях ожидаются средние потери более миллиона франков, а в городских гостиницах – более полутора миллиона франков. Перспективы на предстоящий летний сезон выглядят, по прогнозам HotellerieSuisse, не очень оптимистично. Ожидаемый уровень заполняемости гостиниц в период с июня по август не должен превышать 20-30% по сравнению со средним показателем 51% с 2017 по 2019 годы.

Прививки и летальные исходы

К 24 февраля швейцарский орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic получил 364 сообщения о возможных неблагоприятных реакциях на вакцины, 199 из них были связаны с препаратом Pfizer/BioNTech, а 154 – с Moderna. Примерно в двух третях случаев речь шла о женщинах, а в 45% случаев – о людях старше 75 лет. Почти три четверти (74%) реакций были сочтены легкими, а 95 сообщений – серьезными.

Шестнадцать человек скончались в течение «более или менее длительного периода времени» после прививки, впрочем, нет никаких конкретных указаний на то, что эти летальные исходы были вызваны вакциной. Средний возраст скончавшихся - 86 лет. Большинство из них ранее страдали от серьезных заболеваний, в результате которых, согласно имеющимся данным, и наступила смерть. Рассмотренные неблагоприятные реакции не меняют положительный баланс риск/польза для вакцин, подчеркивает Swissmedic.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

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