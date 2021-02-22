Федеральный Совет намерен выходить из локдауна осторожно и постепенно. Наша Газета уже рассказывала, что магазины, музеи и зоопарки должны снова открыться 1 марта, а второй этап ослабления ограничений запланирован на 1 апреля, но только при условии благоприятного развития событий и высокого уровня вакцинации. С предложенным правительством планом, который вынесен для консультаций до среды, согласны не все.

Открыть рестораны через месяц?

Более быстрых шагов по отмене ограничительных мер требуют как обычные жители Конфедерации, вышедшие в субботу на демонстрации в Волене (кантон Аргау) и Сионе (Вале), так и некоторые депутаты.

Комиссия по вопросам социальной безопасности и здравоохранения Национального совета на состоявшемся в пятницу внеочередном заседании выступила за скорейшее возобновление работы мест общественного питания. В частности, члены парламентской комиссии проголосовали за то, чтобы не позднее 22 марта были открыты рестораны, культурные и досуговые заведения. Концепции защиты, например, ограничение максимального количества посетителей и числа мест за столом или определение часов работы до 22.00, определяются правительством, если оно не делегирует эту обязанность кантонам. Комиссия считает целесообразным, чтобы серьезно пострадавшие от коронакризиса сектора имели перспективу, выходящую за рамки запланированных в настоящее время мер. Кроме того, комиссия просит Федеральный совет проявить определенную гибкость и позволить кантонам разрешить использование террас для употребления еды, купленной «на вынос», например, на горнолыжных курортах.

С аналогичным требованием выступили и многие кантоны, например, власти Фрибурга и Тичино также предлагают открыть рестораны и бары 22 марта и, в принципе, перенести на эту дату начало второго этапа снятия ограничений. Кантон Во готов открыть кафе 15 марта, а в Вале хотят разрешить работать террасам с 1 марта. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 24 февраля.

Добавим, что члены правительства, и в частности министр здравоохранения Ален Берсе, все чаще становятся объектом критики. Более того, в их адрес направляются угрозы и оскорбления, расследованием которых занимается прокуратура Конфедерации.

С критикой властей в интервью SonntagsZeitung выступил также эпидемиолог Марсель Салате, который заявил о выходе из состава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 и о создании новой независимой организации для укрепления научно-технических компетенций политических и общественных структур. По словам Салате, федеральная администрация «отстает на два десятилетия» в использовании современных технологий.

Привилегии для вакцинированных

В опубликованном в субблту интервью изданию NZZ am Sonntag президент Конфедерации Ги Пармелен высказался в пользу возможных привилегий для прошедших вакцинацию от Covid-19. Например, в общественном транспорте лица, которые не сделали прививку, должны будут носить маску. Федеральный советник также находит понятным, если, например, от посетителей музыкального фестиваля потребуют предоставить справку о пройденной вакцинации. В целом, частные организаторы мероприятий могли бы исключать людей, не прошедших вакцинацию. В госсекоторе правила должны быть более мягкими, но правительство должно их еще обсудить.

Добавим, что подобный сценарий практически стал реальностью в Израиле, где в рекордные сроки были вакцинированы более 50% населения. Это позволило властям уже в воскресенье заявить о возвращении к нормальной жизни, сообщает RTS. Так, магазины снова открыты для всех, однако доступ в места отдыха, такие как спортивные залы, гостиницы и театры, возможен только для имеющих так называемый «санитарный паспорт», то есть для тех, кто получил две дозы вакцины более недели назад, или для тех, кто переболел Covid-19 и имеет возможный иммунитет. Ношение маски и соблюдение социальной дистанции по-прежнему остаются в силе. По оценкам израильских властей, риск заражения новым коронавирусом снизился на 95,8% у людей, получивших обе дозы вакцины.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Отложенные побочные эффекты вакцинации

Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic в пятницу обнародовал информацию реакциях, которые проявились через определенное время после вакцинации против Covid-19. На сегодняшний день сообщения касаются в основном вакцины Moderna, которая лицензирована в Швейцарии с 12 января 2021 года. Речь идет о покраснении и отеке, которые появляются примерно через неделю после инъекции, а также ранее наблюдались у пациентов в других странах («ковидная рука»). В некоторых случаях наблюдается боль и/или зуд. Реакция связана с формированием иммунной защиты организма и исчезает в течение нескольких дней.

В исследовании, проведенном до одобрения вакцины, подобные побочные эффекты наблюдались у 0,8% вакцинированных после первой дозы и у 0,2% вакцинированных после второй дозы. Эти реакции классифицированы как «редкие» и не являются причиной для откладывания второй инъекции. Однако некоторые исследователи рекомендуют вводить вторую дозу в другую руку.

Добавим, что на днях компании BioNTech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина может храниться в течение двух недель при более высоких температурах, чем считается в настоящее время, что может значительно облегчить ее распространение. В частности, препарат остается стабильным при хранении от -25 до -15 градусов Цельсия, то есть при температуре обычных медицинских морозильников. Вакцина Moderna может храниться в течение шести месяцев при температуре -20 градусов Цельсия и оставаться стабильной в обычном холодильнике в течение 30 дней, уточняет RTS.