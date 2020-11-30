Covid-19: ситуация в Швейцарии постепенно улучшается

Эпидемия Covid-19 в Швейцарии медленно отступает, хотя представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) не перестают повторять, что обстановка остается нестабильной, и уделяют особое внимание предстоящим праздникам, призывая население подойти к их планированию со всей ответственностью. Подробнее о развитии ситуации в Конфедерации, оценках властей и новых данных о вирусе читайте в нашем обзоре.

Меры все-таки действуют

В пятницу в Швейцарии и Лихтенштейне были зарегистрированы 4312 новых случаев заражения Sars-Cov-2, 209 госпитализаций и 141 летальный исход (данные за выходные станут доступны во второй половине дня в понедельник). Согласно еженедельному отчету OFSP/BAG, в течение 47-й календарной недели было зафиксировано снижение всех статистических показателей. Так, по сравнению с предыдущей неделей количество инфекций снизилось на 24,1%, т.е. с 39 695 до 30 142 случаев, а число госпитализаций – с 1299 до 926. Кроме того, уменьшились показатели смертности: с 575 до 523 летальных исходов.

Количество ежедневно регистрируемых инфекций хоть и остается высоким, но, тем не менее, продолжает снижаться. «Это сокращение особенно заметно в кантонах, которые отреагировали на эпидемию принятием дополнительных мер», - заявил, представитель Ассоциации кантональных врачей Томас Штеффен на последней пресс-конференции экспертов в области здравоохранения. Напомним, что, за исключением Базеля-городского и Берна, в немецкоязычной Швейцарии практически не применяются строгие ограничения, даже несмотря на то, что индекс репродукции вируса остается высоким. В то же время властям Романдии благодаря жестким мерам удалось значительно сократить распространение инфекции.

Будет ли сокращена длительность карантина?

Рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 поставила точку в спорах о том, стоит ли уменьшать продолжительность изоляции. По оценкам экспертов, сокращение карантинного периода после тесного контакта с заболевшим Covid-19 или после возвращения из страны, включенной в «красную зону», может привести к появлению большего количества инфекций, а увеличение продолжительности карантина, наоборот, было бы практически бесполезным. Одним из возможных вариантов, впрочем, могло бы стать тестирование лиц на шестой день их нахождения дома и их последующее освобождение от карантина в случае отрицательного результата.

По состоянию на 27 ноября, режим самоизоляции в Швейцарии соблюдают 32 896 заболевших, а в карантине находятся 38 305 контактировавших с ними лиц. Вдобавок к этому, в карантин помещены 299 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом. Добавим, что сдать экспресс-тест на Covid-19 теперь можно в аэропорту Цюриха. Анализ проводится сотрудниками аптеки по предварительной записи, а результаты известны в течение 15 минут. Пассажирам рекомендуется выяснить заранее, признает ли страна назначения результаты экспресс-тестов, так как власти некоторых государств требуют наличия справки о пройденном ПЦР-тестировании.

Иммунитет передается от матери ребенку?

Любопытный случай зарегистрирован в Сингапуре, где в ноябре женщина родила ребенка, в крови которого были обнаружены антитела к новому коронавирусу. Сама мать перенесла легкую форму инфекции в марте, когда находилась на раннем сроке беременности. Напомним, что, согласно директивам OFSP/BAG, беременные женщины входят в группу уязвимых лиц вместе с людьми, имеющими ослабленный иммунитет, страдающими от повышенного давления, диабета, ожирения третьей степени, а также от сердечно-сосудистых, хронических респираторных и онкологических заболеваний.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеющихся данных пока недостаточно для того, чтобы утверждать, может ли женщина передать вирус и антитела своему ребенку во время беременности или родов. Беременные не должны принимать никаких специальных мер для защиты от инфекции, кроме уже хорошо известных правил гигиены. Кроме того, женщины с Covid-19 могут кормить грудью и тесно контактировать с ребенком, при этом матерям с симптомами инфекции рекомендуется носить маску и регулярно мыть руки. С рекомендациями ВОЗ, касающимися беременности, деторождения и грудного вскармливания, можно ознакомиться на сайте организации.

Берегите психическое здоровье молодежи

Косвенной жертвой пандемии могут стать дети и подростки, которые тяжело переносят изоляцию, ограничение контактов со сверстниками, неопределенность и отсутствие перспектив. Так, в кризисном центре для подростков Malatavie только в октябре зарегистрированы девять попыток суицида, а за тот же период прошлого года – всего одна. В ноябре их число сократилось до двух, но учреждение продолжает оказывать психологическую помощь большему количеству молодых людей, чем обычно. Кроме того, с июня по сентябрь число госпитализаций в отделение в детской психиатрии Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наконец, еще одним признаком ухудшающегося ментального состояния подростков может быть тот факт, что найти время для консультаций у детских психиатров и психологов становится все сложнее, сообщает RTS.

Кредиты и мошенничество

Около 4600 из более чем 130 000 кредитов, выделенных компаниям для преодоления последствий пандемии, вызвали подозрение у представителей федерального аудиторского управления, причем с сентября доля «сомнительных» кредитов увеличилась в пять раз. Речь идет о займах на общую сумму в 1,2 млрд франков: рассмотрением этих дел займется Государственный секретариат по экономике. Среди наиболее частых злоупотреблений фигурирует выплата дивидендов, от которой обращающиеся за финансовой помощью компании должны отказаться. Кроме того, некоторые предприятия приводят ошибочные данные по обороту. Самые сложные случаи связаны с тем, что фирмы продолжают работать на полную мощность, заявляя при этом о сокращении рабочих часов и требуя в этой связи компенсацию.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.