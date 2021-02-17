Сегодня, 17 февраля, Федеральный совет должен представить свой план выхода из локдауна. Насколько оправдано снятие санитарных ограничений в настоящий момент? Позволяет ли эпидемиологическая ситуация надеяться на выход из коронакризиса? И как оценивают обстановку эпидемиологи? Об этом и многом другом читайте в нашем обзоре.

Ситуация остается неопределенной

1075 заражений, 62 госпитализации и 35 летальных исходов за сутки – показатели инфицирования, госпитализации и смертности в Швейцарии медленно, но снижаются. Однако, несмотря на относительную стабильность и видимые улучшения, эксперты считают, что ситуация по-прежнему остается неопределенной. На состоявшейся во вторник пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) отметили, что оценка затруднена из-за отсутствия знаний о мутациях вируса.

На вопрос журналиста о том, можно ли будет отменить ограничения в марте, руководитель отдела антикризисного управления OFSP/BAG Патрик Матис в ходе прошедшего вчера брифинга ответил, что решение остается за Федеральным советом. Ситуация, по его словам, все еще нестабильна, так как вирусные варианты становятся все более доминирующими. Главный же вопрос заключается в том, можно ли сохранить нынешний уровень заражения с помощью существующих мер. Если это невозможно, то возникает риск нового увеличения числа случаев.

По скорости распространения новых вариантов коронавируса кантон Женева, где на B.1.1.7. («британская» мутация) уже приходится 80% новых случаев инфицирования, опережает остальную Швейцарию. По оценкам специалистов, это еще одно доказательство того, что B.1.1.7. более заразен. В Женеве число новых случаев должно было бы сокращаться благодаря строгим противоэпидемическим мерам, но в реальности количество заражений неделями стагнировало на уровне чуть более 100 новых случаев в день.

Если «британский» вариант стал практически нормой, то «южноафриканский» и «бразильский» вызывают наибольшее беспокойство экспертов. Так, о «бразильской» мутации известно мало. Как сообщает SRF, она первоначально была обнаружена в городе Манаус и имеет около 20 изменений в геноме, одно из которых может ослабить иммунный ответ организма.

Больше свобод для вакцинированных?

Уровень вакцинации населения Швейцарии выше среднеевропейского, по этому показателю Конфедерация уступает только Великобритании и Дании. К настоящему моменту около 5% жителей страны получили первую дозу, а почти 100 000 человек и вторую.

Национальный комитет по этике выступил против обязательной вакцинации – как для каждого человека, так и для определенных групп, например, для медицинского персонала. Тем не менее, в некоторых ситуациях оправдано проводить различие между вакцинированными и не вакцинированными лицами, в частности, если вакцинация обеспечивает защиту от передачи вируса и если все лица, желающие сделать прививку, имеют к ней доступ. В этом случае комиссия не исключает, что следует рассмотреть ослабление ограничений для привитых лиц, которые больше не представляют опасности для здоровья окружающих. Можно представить, что авиакомпании, например, могут потребовать доказательства вакцинации, так как очень сложно гарантировать защиту пассажиров на длинных рейсах, уточняет SRF.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Где выше риск заражения новым коронавирусом?

Результаты исследования на эту тему были опубликованы Берлинским техническим университетом. Выяснилось, что риск заражения в офисах и школах выше, чем в театре или парикмахерской. Решающим фактором риска заражения является вдыхаемая доза аэрозольных частиц: чем дольше вы находитесь в помещении, тем больше частиц вы вдыхаете. Те, кто работает с другими людьми в течение восьми часов без маски, подвергаются большему риску, чем те, кто проводит два часа с маской в полупустом кинотеатре. В наполовину заполненном ресторане риск заражения во время 1,5-часового пребывания в два раза выше, чем в магазине. Риск может быть снижен в два раза, если ресторан занят только на 25%. Если школьные классы заняты только наполовину, а маски являются обязательными, то риск заражения снижается примерно на три четверти. Это же касается офисов: если все сотрудники носят маски, а офис занят только на 20%, то риск заболеть уменьшается в пять раз. Во время 30-минутной поездки с маской вероятность заражения даже немного ниже, чем в супермаркете, однако она растет с увеличением времени, проводимого в общественном транспорте. В целом, вентиляция может значительно снизить аэрозольную нагрузку в помещении и, следовательно, риск инфицирования.

Подобные данные по Швейцарии отсутствуют. Так, согласно анализу, проведенному OFSP/BAG на основе 100 000 инфекций в шести кантонах, в 87% случаев место заражения не может быть определено. По информации Минздрава, инфекции возникают там, где правила поведения и гигиены не соблюдаются или не могут быть соблюдены, особенно в закрытых помещениях.