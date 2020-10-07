По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 35,5 млн случаев заражения новым коронавирусом. Речь идет, впрочем, только о подтвержденных инфекциях, а реальное число заразившихся, по оценкам, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может достигать 760 млн человек, что соответствует примерно 10% населения планеты. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

700 случаев за сутки

В понедельник федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 1548 новых случаях заражения (данные за три дня), а во вторник – о 700. При этом доля положительных тестов за последние сутки выросла до 9,69% – это самый высокий показатель с момента всплеска заболеваемости этим летом. Всего с начала эпидемии в Конфедерации зафиксированы 56 632 инфекции, 4 941 госпитализация и 1787 летальных исходов.

Согласно санитарному бюллетеню от 6 октября, в настоящее время в самоизоляции находятся 2 958 заболевших, а 7 006 контактировавших с ними лиц соблюдают карантин. Вдобавок к этому, в карантин помещены 12 189 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

Насколько опасны микрокапли?

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновил информацию о возможных способах передачи нового коронавируса, добавив, что существует вероятность заражения через аэрозоль, т.е. мельчайшие парящие в воздухе микрокапли. В частности, CDC ссылается на исследования, в которых описаны случаи заражения на расстоянии более 6 футов (около 1,8 метра) или вскоре после того, как человек с Covid-19 покинул помещение. Передача инфекции происходила в плохо проветриваемых и закрытых помещениях, где занимались пением или физическими упражнениями – такие условия могут способствовать накоплению вирусных частиц в воздухе. CDC рекомендует соблюдать дистанцию не менее 6 футов, носить закрывающую нос и рот маску, часто мыть руки и протирать поверхности, к которым часто прикасаются.

Чем сейчас лечат Covid-19?

На данный момент в лечении новой коронавирусной инфекции активно применяются три препарата. Как уточняет SRF, речь идет, прежде всего, о ремдесивире, который на ранних стадиях заболевания сокращает время, проведенное пациентом в больнице. Также по всему миру используется дексаметазон, который в отличие от ремдесивира не действует непосредственно против вируса, а подавляет воспалительную реакцию организма. Наконец, важную роль играют разжижающие кровь препараты, снижающие риск появления таких осложнений, как тромбоз или легочная эмболия. Из новых разработок многообещающими могут быть терапия плазмой переболевших пациентов и введение антител, произведенных искусственно, т.е. вне человеческого организма: однако эффективность этих видов лечения должна быть доказана в крупных клинических испытаниях.

Первая вакцина проходит проверку в Швейцарии

Швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. Речь идет о препарате, разрабатываемом компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом и проходящем сейчас третью фазу испытаний.

Запущенная Swissmedic процедура позволяет фармацевтическим компаниям подавать заявки на утверждение лекарственных средств для лечения Covid-19 еще до завершения их разработки. Таким образом, решение может быть принято быстрее, так как Swissmedic может изучить первоначальные данные лабораторных исследований, в то время как клинические испытания еще продолжаются. Результаты исследований, полученные в последующие недели и месяцы, должны быть отправлены в надзорный орган для научного заключения, как только они будут получены. Окончательное решение об одобрении или отклонении заявки может быть принято только после того, как будут собраны все данные, необходимые для оценки безопасности, качества и эффективности вакцины.

Добавим, что к вакцинам против нового коронавируса и лекарственным средствам для лечения Covid-19 предъявляются, в целом, те же требования, что и к другим препаратам.

Референдум против «коронавирусного» закона?

Во вторник начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19, который был одобрен обеими палатами швейцарского парламента в ходе осенней сессии. Инициаторы, ассоциация «Друзья Конституции», хотят предотвратить легитимизацию чрезвычайных полномочий, которыми пользовался Федеральный совет во время пандемии, а также выступают против возможного продления их срока действия до конца 2021 года. Противники «коронавирусного» закона считают, что важные для всего населения решения принимаются небольшой группой людей, а референдум должен сломать эту тенденцию, «которая лишает народ чувства ответственности», добавляет RTS.

«Друзья Конституции» также опасаются того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов, прошедших апробацию по ускоренной процедуре, станет обязательной, а люди будут играть роль «морских свинок». Комитет по проведению референдума раскритиковал, среди прочего, ВОЗ и фармацевтическую промышленность. Досталось и СМИ, «распространявшим вводящие в заблуждение изображения Бергамо или Нью-Йорка». До 14 января 2021 года инициаторы должны собрать 50 000 подписей.

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