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понедельник, 25 января 2021 года   

Covid-19: нежелательные реакции на вакцины|Covid-19: effets indésirables de vaccins

Автор: Заррина Салимова, Берн, 25. 01. 2021.

В очереди на тест... Фото: Nashagazeta.ch

Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.

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Swissmedic a reçu et examiné un total de 42 déclarations d’effets indésirables présumés des premiers vaccins contre le coronavirus autorisés en Suisse. Ces évaluations n’ont entraîné aucune modification du rapport bénéfice/risque des vaccins, qui demeure favorable.

По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), 2% населения Швейцарии получили инъекцию вакцины против Covid-19. Напомним, что в рамках нынешней стратегии иммунизации приоритет отдается тем, кто подвержен высокому риску при заражении новым коронавирусом. Это, прежде всего, люди старше 75 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями или проживает в домах престарелых. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

Базель – чемпион по вакцинации

169 783 из 459 700 доставленных в Швейцарию доз вакцин Pfizer/Biontech и Moderna были использованы. Другими словами, 37% от имеющегося количества препаратов уже введено тем, кто желал пройти вакцинацию. К настоящему времени в среднем в Швейцарии на 100 жителей приходится 1,97 дозы. В большинстве кантонов было введено менее половины дозировок, при этом чемпионом по иммунизации стал Базель-сельский, где введено 5,54 дозы на 100 жителей. С точки зрения количественных показателей лидирует кантон Цюрих: 25 000 из 66 000 доз уже введены (38%). Хотя в пересчете на количество жителей это не так много: 1,61 дозы на 100 человек. Аппенцелль-Иннерроден является кантоном, который получил наименьшее количество доз (1375), при этом на 100 жителей приходится 5,10 доз – это один из самых высоких показателей в стране.

Побочные эффекты вакцин

Информация о предполагаемых неблагоприятных реакциях на вакцины от Covid-19 направляется в швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic и тщательно изучается опытными специалистами в сфере здравоохранения в сотрудничестве с региональными центрами фармацевтического надзора. В общей сложности, в Swissmedic было передано 42 подобных сообщения, отмечается в опубликованном в пятницу коммюнике организации. 26 (62%) случаев касались легких реакций, о которых уже было известно во время клинических испытаний. 16 (38%) описанных случаев были проанализированы как серьезные побочные эффекты: сыпь, выраженные гриппоподобные симптомы, такие как высокая температура, головная боль, боль в конечностях. Пять сообщений связаны с летальным исходом. Скончавшиеся пациенты были в возрасте от 84 до 92 лет и страдали заболеваниями, распространенными в этой возрастной группе. Несмотря на близость во времени между введением вакцины и летальным исходом, ни в одном из этих случаев вакцинация не может быть заподозрена в качестве причины смерти, уточняет Swissmedic. По сугубо статистическим причинам при иммунизации людей из этой возрастной группы стоит ожидать определенного числа летальных исходов, не связанных, впрочем, напрямую с вакциной. Примерно 2300 человек в возрасте старше 85 лет умирают в Швейцарии каждый месяц, а между двумя инъекциями должно пройти четыре недели. На сегодняшний день анализ побочных эффектов не привел к каким-либо изменениям в соотношении пользы и риска вакцин. Информацию о нежелательных реакциях можно найти на сайте swissmedicinfo.ch.

Около 5% всех случаев вызваны «британской» мутацией

Биостатистик из Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) Таня Штадлер исследовала 1000 репрезентативных проб и выяснила, что более вирулентный «британский» вариант коронавируса, как и ожидалось, быстро распространяется в Швейцарии. По ее оценкам, на этот штамм приходится около 5% случаев, и эта пропорция будет увеличиваться, а новый вариант будет доминировать все больше и больше. Но если уменьшить количество контактов, то можно замедлить распространение как уже известного, так и нового варианта, подчеркнула Штадлер в интервью SRF. Особое беспокойство экспертов вызывает «бразильский» вариант, которому удалось «обмануть» иммунную систему человека, вызывая не такую хорошую ответную реакцию.

Добавим, что OFSP/BAG не публикует санитарные бюллетени по выходным дням. По состоянию на пятницу, в Швейцарии и Лихтенштейне зафиксированы 2156 заражений, 92 госпитализации и 62 летальных исхода. Индекс репродукции вируса, указываемый с десятидневной задержкой, составил 0,89.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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Массовые тесты – скоро в Швейцарии?

Эксперты призывают к проведению масштабных тестов для выявления бессимптомных заболевших, которые тоже могут быть заразными. Показательный случай на днях произошел в Берне, сообщает SRF. Два школьника, недавно катавшиеся на лыжах в Венгене, где была зарегистрирована вспышка заражений «британским» штаммом, прошли тест на коронавирус с положительным результатом, хотя оба ребенка не имели никаких симптомов. В результате на карантине оказались несколько сотен человек.

Как стало известно швейцарским СМИ, Федеральный Совет намерен сделать так, чтобы в будущем бессимптомные люди проходили больше тестов, в частности, в домах престарелых, школах или на рабочих местах. Соответствующее предложение вынесено для консультаций с кантонами. Подобной схемы сейчас придерживается кантон Граубюнден. «Если 30% мобильного населения можно будет регулярно тестировать, то в долгосрочной перспективе это позволит поддерживать на низком уровне долю положительных тестов и индекс репродукции», - пояснил в интервью SonntagsBlick представитель Граубюндена Мартин Бюлер. По оценкам эпидемиологов, эта стратегия имеет смысл, так как это позволит изолировать заболевших на ранней стадии и остановить цепи передачи вируса. Для массового тестирования могут использоваться тесты на слюну.

Добавим, что президенты шести швейцарских партий обратились в Федеральный совет с просьбой создать систему пограничного контроля для борьбы с Covid-19, введя обязательные тесты и карантин для прибывающих. Подобные правила уже действуют в некоторых странах, например, во Франции.

 

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Covid-19: нежелательные реакции на вакцины

 Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.

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