Частое мытье рук, дезинфекция, маски, социальная дистанция, совещания по Zoom, видеозвонки вместо личных встреч – так выглядит новая реальность в посткарантинную эпоху. О том, как Швейцария возвращается к нормальной жизни, читайте в нашей хронике.

36 новых случаев за сутки

Уже более недели в Швейцарии ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев заболевания Covid-19. Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 12 мая, новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 30 380 человек, а от вызванных инфекцией осложнений скончался 1561 заболевший. При этом впервые с начала эпидемии в Тичино не было зарегистрировано ни летальных исходов, ни новых случаев инфицирования. В общей сложности 11% из 316 852 проведенных на коронавирус тестов оказались положительными.

А нужно ли было закрывать школы?

Менее 2% учеников начальной школы не пришли в понедельник на занятия в Романдии, сообщает RTS. Большинство учащихся прогуляли учебу по уважительной причине и заранее предоставили справку от врача: речь идет о детях, которые входят в группу риска или живут с уязвимыми родственниками.

Стоит ли опасаться возобновления школьных занятий? Если верить Министерству здравоохранения Норвегии, которое проанализировало эффективность мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса, школы можно было и не закрывать. В частности, как информирует SRF, в Норвегии не было выявлено случаев дальнейшего распространения вируса в возрастной группе до 20 лет. В докладе говорится, что с коронавирусом нужно научиться жить, причем устойчивым образом, а закрытие школ нельзя отнести к устойчивым мерам. Кроме того, по оценкам норвежских экспертов, в приостановлении работы физиотерапевтических и стоматологических кабинетов также не было необходимости.

Доплата за «корону»

Клиенты некоторых швейцарских салонов красоты и парикмахерских были неприятно удивлены, увидев в счете необычную строку – так называемую надбавку Covid-19 в размере от 2 до 9 франков. Таким способом коммерсанты хотят переложить на клиентов расходы, связанные с реализацией обязательных планов защиты, включая дезинфекцию, приобретение масок и других защитных средств. Ассоциации защиты прав потребителей напоминают, что о подобных доплатах вас должны предупредить заранее, а не после предоставления услуги.

Можно ли ходить в гости и приглашать друзей на ужин?

На сайте OFSP опубликована новая информация относительно того, как организовать повседневную жизнь в посткарантинный период. Например, вы можете встречаться с друзьями при условии строгого соблюдения правил гигиены и поведения, но собираться группами более пяти человек в общественных местах по-прежнему запрещено – полиция может оштрафовать тех, кто не соблюдает эти инструкции. Обеды и ужины в компании пяти человек не запрещены. OFSP взывает к личной ответственности и рекомендует не встречаться со слишком большим количеством людей, чтобы ограничить возможное распространение вируса.

Что касается организации рабочего процесса, то Федеральный совет рекомендует продолжать работать на дому, если это возможно, однако, в конечном счете, работодатель решает, могут ли сотрудники работать удаленно.

Развитие событий указывает на то, что этим летом границы, вероятно, не будут открыты для туристов. При этом отдых в Швейцарии будет возможен, если количество случаев заражения снова не увеличится, отмечается на сайте OFSP. О летнем туристическом сезоне в Конфедерации мы рассказывали в нашей статье.

Новые правила самоизоляции и карантина

В связи с тем, что сейчас в Швейцарии тестируют на коронавирус всех, у кого есть симптомы заболевания, власти изменили правила самоизоляции и самокарантина. Если у вас есть один или несколько симптомов, вы должны оставаться дома, позвонить своему врачу и пройти тест. Оставайтесь дома до тех пор, пока не будут получены результаты. Если тест окажется положительным, то кантональная служба свяжется с вами, проинформирует о дальнейших шагах, а также расспросит о тех, с кем вы контактировали – этим людям, возможно, придется соблюдать карантин. Как правило, вы сможете прекратить режим самоизоляции не ранее, чем через 10 дней после появления симптомов и спустя 48 часов после их исчезновения. Если тест будет отрицательным, то вы можете выйти из самоизоляции через 24 часа после исчезновения симптомов.

Вы также можете оценить свое состояние здоровья, заполнив онлайн-анкету. Если система не рекомендует пройти тест, то режим самоизоляции можно прекратить через сутки после исчезновения симптомов.

Во время самоизоляции оставайтесь дома одни. Если вы живете с другими людьми, оставайтесь в одной комнате и держите дверь закрытой. Регулярно проветривайте все комнаты, особенно спальню. Попросите друзей или близких, чтобы они приносили вам продукты питания и другие предметы первой необходимости и оставляли их у двери. Избегайте прямого контакта с людьми, всегда соблюдайте правила гигиены и следите за состоянием здоровья. Позвоните врачу, если вас что-то беспокоит или если вы заметили какие-либо из следующих признаков: астению, расстройство дыхания, запутанное состояние, постоянная температура, сильное ощущение давления или боли в груди, посиневшие губы или лицо (цианоз).

Режим карантина должны соблюдать те, кто имел близкий контакт с человеком с подтвержденным коронавирусом, – в этом случае с вами свяжутся кантональные санитарные службы и проинформируют о дальнейших действиях. При появлении симптомов нужно будет уйти на самоизоляцию.

«Рёштиграбен» и «Коронаграбен»

Коронавирус, видимо, усилил культурный разрыв между немецко- и франкоязычными кантонами Швейцарии. Как констатирует RTS, «Рёштиграбен» превратился в настоящий «Коронаграбен». С начала эпидемии институт Sotomo провел по заказу SSR три опроса общественного мнения, которые выявили значительные различия в отношении жителей разных языковых регионов страны к принимаемым правительством мерам. В частности, 33% немецкоязычных швейцарцев и только 18% жителей Романдии посчитали чрезмерным закрытие магазинов и учреждений сферы обслуживания. Что касается ограничений на свободу передвижения и собраний, то 27% жителей немецкоязычных кантонов назвали их существенными, причем с ними согласились только 14% романдцев. В Романдии и остальной Швейцарии также по-разному относятся к выходу из карантина, открытию школ и возобновлению посещений в домах престарелых. Примечательно и то, что демонстрации коронаскептиков состоялись в прошлую субботу только в городах немецкоязычной части страны – в Берне, Цюрихе и Санкт-Галлене. Эти различия можно объяснить, прежде всего, тем, что Романдия в гораздо большей степени пострадала от эпидемии, и именно на франкоязычные кантоны пришлось наибольшее количество смертельных исходов.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.