Европейские политики призывают ужесточить меры борьбы с Covid-19. В частности, большую озабоченность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний вызывает эпидемиологическая обстановка в Испании, Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Чехии и на Мальте. Евросоюз призвал государства-члены усилить контроль в связи с новыми вспышками инфекции, чтобы предотвратить вторую волну. «Это, может быть, наш последний шанс избежать повторения ситуации, сложившейся прошлой весной», - заявила на пресс-конференции в четверг еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Почти 400 случаев за сутки

Согласно санитарному бюллетеню от 24 сентября, за прошедшие сутки власти зафиксировали 391 новый случай заражения, одиннадцать госпитализаций и три летальных исхода. Общее количество лабораторно подтвержденных инфекций выросло, таким образом, до 51 492. Всего с начала эпидемии скончались 1 776 заболевших Covid-19.

В настоящее время 3685 заболевших находятся в изоляции, а 7 630 контактировавших с ними лиц помещены в карантин. Еще 13 497 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, также соблюдают карантин. Добавим, что с пятницы в «красном списке» Бельгии будет фигурировать кантон Женева: бельгийские власти настойчиво не рекомендуют посещать территории, включенные в «красную зону».

Динамика за неделю

Каждый четверг федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) публикует подробный отчет об эпидемиологической ситуации, который помогает проследить динамику развития эпидемии. Так, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были лабораторно подтверждены 2 905 новых заражений по сравнению с 2 853 случаями на предыдущей неделе. При этом почти 70% всех заражений пришлось на четыре кантона – Берн, Женеву, Цюрих и Во.

Число госпитализаций немного снизилось – с 75 до 66 случаев. Всего на прошлой неделе в отделения интенсивной терапии поступили 26 человек с Covid-19. Количество летальных исходов осталось стабильным.

На прошлой неделе были проведены 85 080 тестов на Covid-19, что на 6,9% меньше, чем неделей ранее. Однако, несмотря на снижение количества тестов, доля положительных результатов увеличилась с 3,6% до 3,9%, что может свидетельствовать о том, что вирус продолжает циркулировать и чаще передается среди населения, отмечается в отчете.

Как подчеркнул на состоявшемся в четверг брифинге глава отдела инфекционных заболеваний OFSP/BAG Штефан Кустер, наблюдается медленный, но устойчивый рост числа заражений. В среднем за последние две недели в стране зарегистрированы 63,1 новых случая на 100 000 жителей. Кустер также объявил, что в декабре покинет свой пост, который он занял в начале апреля, придя на смену Даниэлю Коху. При Кустере, который теперь намерен сконцентрироваться на «эпидемиологических аспектах управления кризисами», Минздрав оказался вовлеченным в несколько громких историй, связанных с ошибками при публикации данных.

Первые результаты исследования популяционного иммунитета

Наша Газета уже рассказывала, что в Швейцарии проводится масштабное исследование Corona Immunitas с целью выявить долю переболевших новым коронавирусом людей. Для серологического анализа используется тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV). Согласно первым результатам, к концу июля 11% жителей Тичино имели антитела. В Цюрихе и кантонах северо-западной Швейцарии доля переболевших составляют менее 10%.

Исследователи также обратили внимание на отдельные профессиональные группы. Например, у людей, работающих в сфере торговли продуктами питания, уровень антител выше, чем у остального населения, а у работников общественного транспорта такой эффект не наблюдается.

Новая кампания Минздрава

Лето закончилось, на улице становится холоднее, а число инфекций, вызванных новым коронавирусом, растет. На этом фоне Минздрав (OFSP/BAG) решил запустить новую информационную кампанию, чтобы напомнить населению о правилах гигиены и поведения, которые помогают защитить себя и других от заражения. Власти призывают строго соблюдать режим самоизоляции или карантина в случае заболевания Covid-19, по возвращении из «зоны риска» или во время ожидания результатов теста. Кроме того, кампания адресована напрямую молодым людям, которых призывают оставлять полную контактную информацию, если это требуется, например, при посещении бара или клуба.

В каждом кантоне – свои правила

В разных швейцарских кантонах действуют свои ограничения. Например, в Берне необязательно носить маски в магазинах, однако с октября их нужно будет надевать во время массовых мероприятий с участием более 1000 человек.

В Невшателе с 1 октября нужно будет сообщать властям об организации частных праздников с участием более 30 гостей – причем не менее чем за пять дней до проведения. Анализ эпидемической ситуации показывает, что без адекватных защитных мер такие мероприятия могут стать существенным источником заражения.

В Цюрихе власти, напротив, пошли на небольшие послабления. Клубы и бары теперь смогут принимать до 300 гостей при условии, что все они будут носить маски. Без масок в помещении могут находиться не более 100 человек. Кроме того, секс-работницы отныне должны регистрировать данные своих клиентов и проверять подлинность контактной информации для того, чтобы власти могли связаться с человеком в рамках возможной процедуры по отслеживанию контактов.

Школьники с неспецифическими симптомами и студенты на карантине

Цюрихские исследователи провели тесты на антитела двум с половиной тысячам школьников и выяснили, что дети заражаются Covid-19 так же часто, как и взрослые, однако заболевание у них проявляется в основном неспецифическими симптомами: небольшая температура, слабый кашель, боли в животе, плохое самочувствие. Ученые предполагают, что в каждом третьем школьном классе имеется, по крайней мере, один случай заболевания, а в кантоне Цюрих в общей сложности с вирусом контактировали 2,8 % всех детей.

Тем временем, страшный сон любого учащегося – попасть в карантин из-за того, что кто-то из одногруппников заболел – стал явью для 2 500 студентов бакалаврской ступени обучения Лозаннской школы гостиничного бизнеса (EHL), которые вынуждены соблюдать карантин до 28 сентября. Вспышки инфекции в образовательном учреждении, по-видимому, связаны с тем, что молодые люди устраивали вечеринки. Проживающие в кампусе студенты должны будут оставаться в своих комнатах, а при возникновении симптомов им нужно будет заполнить онлайн-анкету и сдать тест. Занятия, тем не менее, не будут прерываться и продолжатся дистанционно.

Пятая часть заболевших не имеет симптомов

Эксперты еще не пришли к единому мнению относительно количества людей, переносящих новую коронавирусную инфекцию бессимптомно. Если бы таких пациентов было много, то теоретически в популяции был бы вскоре достигнут коллективный иммунитет, однако, судя по всего, этого не произойдет.

По оценкам исследователей Бернского университета, только у 20% зараженных SARS-CoV-2 не проявляются симптомы заболевания. Группа ученых проанализировала 79 исследований, в ходе которых люди проходили тестирование в течение длительного периода времени с марта по июнь. Сложность анализа состояла в том, чтобы отделить предсимптомных пациентов от бессимптомных. Выяснилось, что 1287 из 6616 человек оставались бессимптомными в течение всего периода болезни, тогда как у около 80% рано или поздно появлялись симптомы.

Бернские ученые также предполагают, что бессимптомные пациенты играют относительно небольшую роль в распространении нового коронавируса: проблема скорее в предсимптомных людях, которые еще не знают, что они уже заболели.

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