В понедельник в Индии был зарегистрирован очередной рекорд заболеваемости с начала эпидемии – 352 991 новая инфекция и 2812 летальных исходов за сутки. В больницах не хватает мест и оборудования, кладбища и крематории переполнены, сообщает RTS со ссылкой на свидетельства очевидцев. О развитии эпидемии в Швейцарии и том, почему «индийская» мутация вызывает опасения врачей, читайте в нашем обзоре.

Более 5300 инфекций за 72 часа

С пятницы по понедельник в Швейцарии и Лихтенштейне были зарегистрированы 5313 инфекций, 132 госпитализации и 16 летальных исходов. За последние 14 дней общее число инфицированных составило 28 165 человек, что соответствует 325,8 новым случаям на 100 000 жителей. Скорость воспроизведения вируса, рассчитываемая с задержкой около десяти дней, составляет 1,04. Заболевшие коронавирусом занимают 27,3% мест в отделениях интенсивной терапии, заполняемость которых составляет 70,7%.

По оценкам Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), около трети населения Конфедерации уже переболели коронавирусом. Однако не все из этих 2,8 миллионов человек включены в статистику. Речь идет о тех, кто перенес инфекцию без симптомов и, следовательно, не делал тест. Некоторые инфекционисты предполагают, что те, кто уже имеет естественные антитела, могли бы пройти вакцинацию только одной дозой, а Covid-сертификат им можно было бы выдавать на основе положительного теста на антитела.

Репрезентативные данные о переболевших могли бы дать масштабные серологические исследования. Так, антитела к коронавирусу были обнаружены у 21% взрослого населения в кантонах Базель-городской и Базель-сельский к середине марта, сообщил в понедельник Швейцарский институт тропического и общественного здравоохранения (Swiss TPH) в рамках исследования серопревалентности. Любопытно, что распространение антител в октябре прошлого года составляло всего 6%, а увеличение числа положительных серологических тестов исследователи связывают с эффектом вакцинации. Более того, с января признаки повторного заражения или длительной инфекции стали редкими: в течение двух месяцев только четверо из 340 человек, которые переболели коронавирусом или имели положительный серологический анализ, снова прошли ПЦР-исследование на Covid-19 с положительным результатом.

«Индийский» вариант уже в Швейцарии

Что касается вариантов коронавируса, то на сегодняшний день в Швейцарии было обнаружено 42 626 случаев, 17 011 из которых относятся к «британской» мутации (B.1.1.7), 246 – «южноафриканской» (B.1.351), 14 случаев – «бразильской» (P.1).

Кроме того, в Конфедерации был выявлен первый случай «индийского» варианта (B.1.617) у пассажира, приехавшего в Швейцарию транзитом из другой европейской страны. Вариант несет в себе две мутации в белке вируса Sars-CoV-2. Первая, E484Q, близка к той, которая уже наблюдалась в южноафриканском и бразильском вариантах (E484K), что, как предполагается, приводит к снижению эффективности вакцин и повышению риска реинфекции. Вторая мутация, L452R, также присутствует в варианте, найденном в Калифорнии, и, возможно, способна увеличить передачу вируса. Обе мутации вызывают озабоченность эпидемиологов, однако на данный момент есть опасения, но нет научных доказательств того, что вариант является более заразным или что он делает вакцины менее эффективными. Добавим, что с понедельника Индия добавлена в «карантинный список» OFSP/BAG.

Тем временем, итальянское информационное агентство Ansa сообщило в пятницу об обнаружении в Пьемонте первого случая «швейцарского» варианта коронавируса (B.1.1.39). Инфекция была выявлена у 57-летнего мужчины из Турина, который уже переболел Covid-19 в ноябре прошлого года. Заражение «швейцарским» вариантом протекает в легкой форме без значительных симптомов. По данным OFSP/BAG, вариант B.1.1.39 появился в апреле 2020 года и не получил распространения ни в Швейцарии, ни в других странах. Поскольку доля этой мутации уменьшается по сравнению с британской, можно предположить, что B.1.1.39 не так заразен. Минздрав Конфедерации считает, что на данный момент нет необходимости предпринимать какие-либо действия против этого варианта.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Кантон Во вакцинирует всех

По последним имеющимся данным, полную вакцинацию в Швейцарии прошли 823 878 человек. При этом Во стал первым кантоном в Романдии, открывшим вакцинацию для всех лиц старше 18 лет. С полудня понедельника любой взрослый житель кантона, родившийся до 2003 года, может записаться на прививку при условии наличия свободных мест. Регистрацию желательно проводить через сайт coronavax.ch или по телефону 058 715 11 00, если регистрация через интернет невозможна. На сегодняшний день более 83% хронически больных людей в Во были вакцинированы, две трети из них старше 75 лет и более половины – в возрасте 65-74 лет.

Существует вероятность, что со временем может понадобиться и третья инъекция. Необходимость ревакцинации будет зависеть от стойкости антител, а также от памяти организма и его способности распознать вирус и воспроизводить эти антитела снова. Пока же нет уверенности в том, как долго действуют вакцины, поэтому, возможно, что по истечении, например, девяти месяцев придется сделать еще одну прививку. В этом вопросе еще слишком много неизвестного, и вирусологи считают, что на основе текущих данных было бы преждевременно рассматривать возможность введения третьей дозы, но, с другой стороны, стоит быть готовым к такому развитию событий. Для того чтобы узнать, потребуется ли повторная вакцинация, можно было бы проводить более точные серологические тесты, которые измеряют уровень нейтрализующих антител, то есть подкласс антител, защищающих от вторичного заражения. В настоящее время швейцарские власти изучают длительность иммунного ответа и эффективность вакцин против новых вариантов.