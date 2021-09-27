Вопреки тому, что было объявлено ранее, Федеральный совет все-таки решил не делать тесты платными с 1 октября, правда, предложенная властями отсрочка продлится недолго – всего десять дней. Это решение нельзя назвать серьезной уступкой, учитывая то, какое давление оказывалось на правительство в течение последних дней. В частности, петиция с требованием оставить тесты бесплатными для всех собрала более 260 000 подписей; с таким же призывом выступили лидеры различных партий и парламентарии; а демонстранты, не согласные с ограничительными мерами, на прошлой неделе чуть ли не штурмовали Федеральный дворец. Правительство однако заняло четкую позицию и, несмотря на часто звучащие со стороны непривитых людей обвинения в посягательстве на личную свободу, поставило в приоритет защиту системы здравоохранения.

На прошедшей в пятницу пресс-конференции федеральный советник Ален Берсе представил новые предложения властей. В частности, до 10 октября экспресс-тесты на антигены будут бесплатными для всех, в том числе для получения сертификата. Кроме того, экспресс-тесты на антигены и групповые ПЦР-тесты на основе слюны будут бесплатными до конца ноября для людей, получивших первую дозу вакцины, но еще не имеющих сертификата о вакцинации. Для определенных групп населения тесты по-прежнему будет оплачивать Конфедерация, например, для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, хочет навестить родственников в домах престарелых, а также для детей до 16 лет. Если у беременных женщин есть медицинская справка, им не нужно платить за тест, но если врач не видит риска при вакцинации, а женщина не делает прививку, то она должна сама оплатить анализы. Невакцинированные люди с низкими доходами фактически теперь поставлены перед выбором: пройти вакцинацию до конца ноября или полностью отказаться от социальной жизни.

Правительство аргументирует свое решение с финансовой точки зрения, подчеркивая, что общество не должно нести ответственность за финансирование расходов на анализы невакцинированных людей. Так, на прошлой неделе было проведено 600 000 тестов для получения сертификатов. Ожидается, что в холодное время года это число возрастет до одного миллиона в неделю. Если финансирование тестов будет продлено на неопределенный срок, это приведет к тому, что Конфедерации придется выплачивать около 47 миллионов франков в неделю, отмечается в официальном коммюнике. Дополнительные расходы, вызванные увеличением числа тестов, проводимых для получения сертификата с 13 сентября, и десятидневным продлением периода тестирования, оцениваются примерно в 160 миллионов франков. Продление этой услуги для тех, кто получил первую прививку, до конца ноября будет стоить дополнительно 120 миллионов франков. Прислушаются ли к этим аргументам те, кто находится в оппозиции к властям, неизвестно, ведь затраты на борьбу с пандемией и без того оказались огромными.

Окончательное решение еще не принято. Как того требует процедура, Федеральный совет вынес свое предложение для консультаций с кантонами до 28 сентября. Напомним, что кантональные власти уже высказали свое мнение по этому вопросу несколько недель назад, поддержав решение правительства сделать тесты для людей без симптомов платными. Однако в то время сертификат еще не был обязательным для посещения ресторанов, спортивных и культурных заведений. Любопытно, изменят ли кантоны свою точку зрения теперь.

Стоит отметить, что введение обязательного сертификата подтолкнуло многих сомневающихся сделать прививку: если в начале августа около 8 000 человек ежедневно получали первую дозу вакцины, то в середине сентября их число увеличилось до 20 000 человек, а в последние дни – до 30 000 человек. Другими словами, цель увеличить число вакцинированных была достигнута, однако доля привитых в Швейцарии все равно остается крайне низкой по сравнению с другими европейскими странами – обе инъекции получили всего 54,57% населения.

Для тех же, кто вакцинировался за рубежом, есть хорошие новости: все лица, привитые препаратом, разрешенным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), и нуждающиеся в швейцарском сертификате, смогут подать заявление на его получение. Конфедерация намерена создать центральную электронную платформу, что позволит людям, прошедшим вакцинацию или сдавшим положительный тест в других странах, предоставлять в режиме онлайн информацию и документы, необходимые для получения сертификата. Ожидается, что портал заработает 11 октября. Люди, вакцинированные препаратом, который входит исключительно в список ВОЗ, смогут получить сертификат только в том случае, если они проживают в Швейцарии. Для этого нужно лично явиться в соответствующий департамент в кантоне проживания.

Добавим, что Государственный секретариат по миграции (SEM) по согласованию с другими государствами Шенгенской зоны обновил список стран риска: в связи с изменением эпидемиологической ситуации были сняты ограничения на въезд для путешественников из Уругвая и введены для приезжающих из Албании, Армении, Азербайджана, Брунея, Японии и Сербии. Эти изменения вступают в силу 27 сентября. Иностранцам, которые не могут доказать, что они были привиты признанной вакциной, не разрешается въезд в Швейцарию на короткий срок из «страны риска». Это касается, в частности, туристов. Запрет не распространяется на граждан Швейцарии или иностранцев с видом на жительство, которые могут въезжать в любое время, независимо от страны происхождения. Напомним, что все въезжающие в страну должны заполнять специальный формуляр, а невакцинированные и не перенесшие инфекцию вдобавок к этому также должны представить отрицательный результат теста.