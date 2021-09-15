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четверг, 16 сентября 2021 года   

Covid-19: Вакцинация будущих матерей в Швейцарии|Covid-19: Vaccination pour les futures mères en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 09. 2021.

Фото: Juan Encalada, Unsplash

Федеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.

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L’Office fédéral de la santé publique et la Commission fédérale des vaccinations recommandent la vaccination des femmes enceintes à partir du 2e trimestre. Les femmes qui allaitent peuvent aussi se faire vacciner.

Швейцария вот уже третий день живет в новом режиме: с понедельника для посещения ресторанов, музеев, театров и кино требуется Covid-сертификат. Власти приняли это решение отчасти для того, чтобы подтолкнуть сомневающихся к вакцинации. Результат не заставил себя долго ждать: несмотря на массовые акции протеста, прокатившиеся в выходные дни по многим швейцарским городам, центры вакцинации зарегистрировали значительный рост желающих сделать прививку. В среднем за последние несколько дней проводилось 27 000 вакцинаций ежедневно. Обе прививки, по уточненным данным, получили пока только 52,91% жителей Конфедерации.

До недавнего времени вопрос о вакцинации беременных оставался открытым, однако по мере того, как появлялись новые данные, ситуация стала проясняться – многие страны начали официально рекомендовать будущим матерям сделать прививку. Не стала исключением и Конфедерация. На состоявшемся во вторник брифинге представители Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральной комиссии по вакцинации (CFV/Ekif) заявили, что прививки против Covid-19 рекомендованы всем беременным женщинам, начиная с 12-й недели беременности, то есть со второго триместра. Дело в том, что нередко беременность на ранних сроках может прерваться, например, из-за пороков развития эмбриона. Власти, таким образом, рекомендуют делать прививки позже, чтобы не создавать искусственную причинную связь между вакциной и возможной потерей ребенка. Однако, если женщина хочет пройти вакцинацию в начале беременности, нет причин не делать этого, считают специалисты.

Рекомендация распространяется и на кормящих женщин, сообщил во вторник журналистам глава CFV/Ekif Кристоф Бергер. Кроме того, вакцинацию должны пройти женщины, планирующие беременность: прививка не вызывает проблем с фертильностью, утверждают эксперты. «Подобная рекомендация уже была дана в других странах», - подчеркнул Бергер, добавив, что только в США более 150 000 беременных уже прошли вакцинацию – без каких-либо серьезных осложнений.

По мнению экспертов, преимущества вакцинации во время беременности значительно перевешивают риски заражения. Это связано с тем, что тяжелое течение Covid-19 у беременных женщин встречаются гораздо чаще, чем у небеременных того же возраста. Кроме того, риск преждевременных родов значительно выше, если вы заразились коронавирусом во время беременности. Вакцинация до или во время беременности защищает вас и вашего будущего ребенка, отмечается на сайте Минздрава. В любом случае, перед принятием решения беременным стоит обсудить этот вопрос с лечащим врачом.

В целом, по данным OFSP/BAG, эпидемиологическая ситуация в Швейцарии остается «в определенной степени вызывающей беспокойство» – пандемия еще не закончилась. Так, за прошедшие сутки власти зафиксировали 1992 инфекции, 65 госпитализаций и 11 летальных исходов. Пациенты с Covid-19 занимают 32,4% мест в отделениях интенсивной терапии, общая заполняемость которых составляет 76,3%. В настоящее время наиболее подвержены заболеванию люди в возрасте от 0 до 39 лет, поэтому Минздрав в рамках специальной информационной кампании уделяет особое внимание молодым людям. Пока же около 40% подростков в возрасте от 10 до 19 лет получили хотя бы одну инъекции.

Когда же Швейцария, как и Дания, сможет отказаться от всех антиковидных ограничений? По словам представителя OFSP/BAG Патрика Матиса, для этого уровень охвата вакцинацией должен быть выше. При высокой доле привитых люди могут все равно заражаться, однако больницы при этом не будут перегружены, так как вакцина защищает от тяжелого течения болезни.

Добавим, что люди с ослабленным иммунитетом получают третью дозу вакцины против коронавируса в Конфедерации. В настоящее время Федеральная комиссия по вакцинации не рекомендует третью прививку для остального населения, независимо от возраста и перенесенных заболеваний.

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Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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