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пятница, 1 апреля 2022 года   

Covid-19: Федеральный совет снимает последние ограничения|Covid-19: le Conseil fédéral lève les dernières mesures

Автор: Заррина Салимова, Берн, 31. 03. 2022.

Прощайте, маски! Фото: Nashagazeta.ch

С 1 апреля в Швейцарии будут отменены все противоэпидемические меры. В общественном транспорте больше не нужно носить маски, а заболевшие коронавирусом не должны соблюдать режим самоизоляции. Поскольку сегодня еще только 31-е марта, не сомневайтесь - это не розыгрыш!

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A partir du 1er avril, toutes les mesures anti-Covid seront levées. Le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics en Suisse. En outre, les personnes qui sont infectées par le coronavirus ne doivent pas s’isoler.

В среду Федеральный совет провел, как ожидается, последнюю на данный момент пресс-конференцию по вопросам коронавируса. Выступая перед журналистами, министр здравоохранения Ален Берсе заявил, что после двух лет, проведенных в кризисном режиме, настало время отменить оставшиеся в силе ограничения.

Действительно, заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с ковидом в последние недели существенно не увеличилась, в то время как количество инфекций росло. Так, 30 марта федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 16 462 новых инфекциях. Это значит, что средний показатель за семь дней составил 15 775 заражений, что на 37% меньше, чем на предыдущей неделе. За прошедшие сутки скончались восемь заболевших коронавирусом, госпитализация понадобилась 165 пациентам. Всего в настоящее время 1832 человека находятся в больницах из-за Covid-19 (-8% за неделю), причем 145 пациентов – в отделениях интенсивной терапии (-11% за неделю). Таким образом, число инфекций снижается во всех возрастных группах, ситуация в отделениях интенсивной терапии стабильна, и кажется маловероятным, что система здравоохранения будет перегружена. В ближайшие месяцы, по оценкам властей, ухудшения ситуации не предвидится.

Учитывая эти факторы, власти приняли решение с 1 апреля вернуться к нормальной жизни. Ответственность за реализацию мер по защите здоровья населения теперь снова лежит на кантонах. Данные о числе заражений, госпитализациях и летальных исходах по-прежнему будут оцениваться ежедневно, но публиковать их будут еженедельно.

С пятницы отменена изоляция инфицированных лиц. Тем не менее, те, у кого есть симптомы коронавируса, могут и далее делать тесты, расходы на которые будут по-прежнему покрываться властями. Эксперты напоминают, что при наличии симптомов заболевания все равно стоит оставаться дома и не контактировать с другими – это касается как детей, так и взрослых. «Пока есть симптомы, вам не место в школе, на работе или в общественных местах. Однако приходится мириться с тем, что определенное количество инфицированных находится среди людей, тем более что существуют и бессимптомные инфекции», - подчеркнул представитель OFSP/BAG Патрик Матис в ходе вчерашней пресс-конференции.

Кроме того, с завтрашнего дня больше не нужно носить маски в общественном транспорте и медицинских учреждениях. Те же, кто хочет продолжать носить маску, могут это делать. «Мы должны быть терпимыми и понимающими», - отметил Ален Берсе, выступая перед представителями СМИ, и призвал по-прежнему проявлять осторожность в отношении людей из группы риска. Добавим, что кантоны и сами лечебные учреждения могут распорядиться иначе. В Женеве и Берне, например, по-прежнему нужно носить маски в больницах.

Федеральный совет также временно деактивирует приложение SwissCovid, хотя оно может быть быстро восстановлено, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Необходимая ИТ-инфраструктура будет поддерживаться в фоновом режиме, однако пользовательские данные будут удалены.

Наконец, власти приняли ряд поправок к Постановлению 3 о Covid-19. В частности, больше не будут оплачиваться регулярные анализы в школьных лагерях, а доступ к лекарствам для некоторых категорий людей с сильной иммунной недостаточностью будет облегчен.

Окончание пандемии – это, безусловно, хорошая новость, которую мы все ждали уже очень давно. Тем не менее, эксперты предупреждают, что будущее развитие событий невозможно точно предсказать. Ожидается, что коронавирус не исчезнет, а станет эндемичным, поэтому возможны новые сезонные волны. В этой связи власти планируют ввести переходный период до весны 2023 года, в течение которого кантоны должны иметь возможность быстро реагировать на возможное ухудшение эпидобстановки, сохранив структуры скрининга, вакцинации, отслеживания контактов и мониторинга заболеваемости. В любом случае, Швейцария сейчас находится в совершенно иной ситуации, чем два года назад. Власти приобрели опыт и лучше подготовлены к возможным вспышкам. Кроме того, у населения есть базовая иммунизация, приобретенная в ходе вакцинации или перенесенной инфекции. Остается надеяться, что все смогли вынести уроки из этой пандемии и теперь знают, что можно сделать для того, чтобы сдержать распространение инфекционного заболевания.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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