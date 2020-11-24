Covid-19: более 300 000 инфекций в Швейцарии

Автор: НГ, Берн, 24. 11. 2020.
По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.|
Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 300 352 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés en laboratoire depuis le début de la pandémie. Le total des décès s’élève à 3788, dont 1014 au cours des quatorze derniers jours.
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Почти 10 000 случаев за 72 часа
Конфедерация достигла очередной печальной психологической отметки: всего с начала эпидемии новая коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 300 352 человек, 3788 из них скончались, причем 1014 летальных исходов были зафиксированы в течение последних 14 дней.
За минувшие 72 часа власти сообщили о 9751 новом случае заражения, что на 26% меньше, чем за аналогичный период неделей ранее. Тем не менее, остальные показатели по-прежнему остаются высокими: с пятницы по понедельник госпитализация понадобилась 410 пациентам, 213 заболевших скончались. Доля положительных тестов также слегка увеличилась и составила 22,9%.
В течение трех дней власти провели 58 427 тестов и в ближайшее время намерены изменить стратегию тестирования. Если положительный случай будет выявлен определенной группе, например, в школьном классе, то все ученики будут проверены с помощью экспресс-тестов. Как новые правила повлияют на карантинные меры и как будет организован образовательный процесс, если вдруг половина класса будет вынуждена уйти на изоляцию, пока неясно.
Новый «карантинный список»
С 23 ноября в Швейцарии действует новый перечень стран и регионов, по возвращении из которых нужно отправляться на обязательный десятидневный карантин. Из списка исключены Армения и Бельгия, а также два французских департамента – О-де-Франс и Иль-де-Франс. На настоящий момент среди территорий с высоким риском заражения новым коронавирусом фигурируют Андорра, Люксембург, Черногория, Чехия; Французская Полинезия; федеральные земли Верхняя Австрия и Зальцбург. Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из этих регионов необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Добавим, что на настоящий момент в карантине находятся 998 человек, вернувшихся из стран, включенных в «красную зону».
11 вакцин в третьей фазе испытаний
Вакцина, разработанная британской лабораторией AstraZeneca и Оксфордским университетом, эффективна в среднем на 70%, а в некоторых случаях даже на 90%, при этом ни у одного из участников испытаний не развилась тяжелая форма заболевания. Эффективность препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna превышает 90%, однако вакцина AstraZeneca дешевле и проще в хранении, так как ее не нужно хранить при очень низких температурах. До финального этапа клинических исследований дошли 11 вакцин, в том числе Spoutnik V российского производства. Президент России Владимир Путин пообещал предоставить препарат всем «нуждающимся странам».
Неожиданный эффект пандемии
Как выяснилось, эпидемия может иметь и положительное влияние. Так, в 2020 году в Швейцарии зарегистрированы 236 случаев заражения ВИЧ, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У этого феномена может быть два объяснения: либо люди меньше тестируются на ВИЧ во время пандемии, либо, что более вероятно, на их поведение повлияли меры борьбы с коронавирусом, включая ограничение контактов, карантин, изоляцию, закрытие баров и клубов.
Где появился вирус?
Вирус, вызывающий Covid-19, в настоящее время заразил более 58 миллионов человек в мире, но то, откуда он пришел, до сих пор остается загадкой. Группа итальянских ученых на днях сообщила о том, что антитела к новому коронавирусу были обнаружены в крови онкологических больных еще в сентябре, то есть за два месяца до вспышки инфекции в китайском городе Ухань. Швейцарское издание Tribune de Genève пишет со ссылкой на данные исследований ученых из Великобритании, Франции, Испании, Бразилии, что вирусные штаммы, циркулирующие в этих странах, сильно отличаются от китайских, а гены вируса были обнаружены в образцах сточных вод за несколько месяцев до того, как болезнь была объявлена пандемией. Когда распространение вируса достигло планетарных масштабов, Пекин и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подверглись резкой критике за недостаточно быструю реакцию , однако, возможно, что вирус изначально появился за пределами Китая.
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