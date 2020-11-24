Covid-19: более 300 000 инфекций в Швейцарии

«Откройте, полиция!», - такую фразу в Женеве за минувшие выходные довелось услышать некоторым нарушителям санитарных норм. Женевские стражи правопорядка совершили более полутора десятков выездов на дом к людям, устраивавшим вечеринки, и выписали многочисленные штрафы. Власти напоминают, что за систематический отказ носить маску, несоблюдение гигиенических норм и правил о максимальном количестве собирающихся вместе людей возможны штрафы. Подробнее о развитии ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Почти 10 000 случаев за 72 часа

Конфедерация достигла очередной печальной психологической отметки: всего с начала эпидемии новая коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 300 352 человек, 3788 из них скончались, причем 1014 летальных исходов были зафиксированы в течение последних 14 дней.

За минувшие 72 часа власти сообщили о 9751 новом случае заражения, что на 26% меньше, чем за аналогичный период неделей ранее. Тем не менее, остальные показатели по-прежнему остаются высокими: с пятницы по понедельник госпитализация понадобилась 410 пациентам, 213 заболевших скончались. Доля положительных тестов также слегка увеличилась и составила 22,9%.

В течение трех дней власти провели 58 427 тестов и в ближайшее время намерены изменить стратегию тестирования. Если положительный случай будет выявлен определенной группе, например, в школьном классе, то все ученики будут проверены с помощью экспресс-тестов. Как новые правила повлияют на карантинные меры и как будет организован образовательный процесс, если вдруг половина класса будет вынуждена уйти на изоляцию, пока неясно.

Новый «карантинный список»

С 23 ноября в Швейцарии действует новый перечень стран и регионов, по возвращении из которых нужно отправляться на обязательный десятидневный карантин. Из списка исключены Армения и Бельгия, а также два французских департамента – О-де-Франс и Иль-де-Франс. На настоящий момент среди территорий с высоким риском заражения новым коронавирусом фигурируют Андорра, Люксембург, Черногория, Чехия; Французская Полинезия; федеральные земли Верхняя Австрия и Зальцбург. Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из этих регионов необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Добавим, что на настоящий момент в карантине находятся 998 человек, вернувшихся из стран, включенных в «красную зону».

11 вакцин в третьей фазе испытаний

Вакцина, разработанная британской лабораторией AstraZeneca и Оксфордским университетом, эффективна в среднем на 70%, а в некоторых случаях даже на 90%, при этом ни у одного из участников испытаний не развилась тяжелая форма заболевания. Эффективность препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna превышает 90%, однако вакцина AstraZeneca дешевле и проще в хранении, так как ее не нужно хранить при очень низких температурах. До финального этапа клинических исследований дошли 11 вакцин, в том числе Spoutnik V российского производства. Президент России Владимир Путин пообещал предоставить препарат всем «нуждающимся странам».

Неожиданный эффект пандемии

Как выяснилось, эпидемия может иметь и положительное влияние. Так, в 2020 году в Швейцарии зарегистрированы 236 случаев заражения ВИЧ, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У этого феномена может быть два объяснения: либо люди меньше тестируются на ВИЧ во время пандемии, либо, что более вероятно, на их поведение повлияли меры борьбы с коронавирусом, включая ограничение контактов, карантин, изоляцию, закрытие баров и клубов.

Где появился вирус?

Вирус, вызывающий Covid-19, в настоящее время заразил более 58 миллионов человек в мире, но то, откуда он пришел, до сих пор остается загадкой. Группа итальянских ученых на днях сообщила о том, что антитела к новому коронавирусу были обнаружены в крови онкологических больных еще в сентябре, то есть за два месяца до вспышки инфекции в китайском городе Ухань. Швейцарское издание Tribune de Genève пишет со ссылкой на данные исследований ученых из Великобритании, Франции, Испании, Бразилии, что вирусные штаммы, циркулирующие в этих странах, сильно отличаются от китайских, а гены вируса были обнаружены в образцах сточных вод за несколько месяцев до того, как болезнь была объявлена пандемией. Когда распространение вируса достигло планетарных масштабов, Пекин и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подверглись резкой критике за недостаточно быструю реакцию , однако, возможно, что вирус изначально появился за пределами Китая.

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