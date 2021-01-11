Слишком мало доз вакцин, десятки тысяч звонков на специальные телефонные линии, рухнувшие под наплывом пользователей сайты – кампания по иммунизации стартовала в Швейцарии не без трудностей. Тем временем, вторая партия из 230 000 доз вакцины Pfizer/Biontech уже прибыла в страну. Кроме того, в ближайшие несколько дней ожидается утверждение препарата Moderna, что позволит врачам общей практики также делать прививки. Директор федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Анн Леви отметила в интервью SRF, что вакцинация будет проводиться с раннего утра до позднего вечера и в выходные дни. Пока же власти призывают всех, кто хочет привиться, запастись терпением. Добавим, что циркулирующий в соцсетях плакат с символикой OFSP/BAG и призывом не проходить вакцинацию является «фейком», а за распространение подобного контента может пострадать и поделившийся публикацией пользователь. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Индекс репродукции снова выше 1

В пятницу власти зафиксировали 3220 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 166 госпитализаций и 75 летальных исходов. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне инфекция была лабораторно подтверждена у 477 983 человек, 7583 из которых скончались.

Напомним, что OFSP/BAG не публикует санитарные бюллетени по выходным, но, тем не менее, даже по субботам и воскресеньям продолжает обновлять индекс репродукции вируса, рассчитываемый с десятидневной задержкой. По состоянию на 10 января, R-значение равнялось 1,02, тогда как для сдерживания эпидемии индекс должен быть значительно меньше 1, отмечается на сайте OFSP/BAG.

Добавим, что кантон Во отреагировал на распространение мутировавшего варианта коронавируса усилением и расширением карантинных мер до второго круга близких контактов, т.е. людей, живущих с заразившимся человеком под одной крышей или находившихся с ним на расстоянии менее 1,5 метров более 15 минут без средств защиты. Это решение необходимо для того, чтобы замедлить распространение нового штамма, который, по данным британских исследований, может быть на 40-70% более заразным, что может привести к быстрому росту числа пациентов и дальнейшей перегрузке больничной инфраструктуры.

По последним имеющимся данным, в Конфедерации обнаружены 88 случаев заболевания новым штаммом, при этом больше всего заражений зафиксировано в Берне и Во (по 18 случаев), Женеве (16) и Цюрихе (13). По прогнозам OFSP/BAG, на этот штамм в течение пяти недель может приходиться до 30% всех инфекций.

Риск заражения для медицинского персонала

Исследование крови почти 5000 человек в Тичино показало, что у 10% медицинских работников были обнаружены антитела к SARS-CoV-2, что свидетельствует о том, что у них нет повышенного риска заражения коронавирусом. Для сравнения: средняя распространенность антител в кантоне, по данным на конец сентября, составила 11% среди людей в возрасте от 20 до 64 лет. При этом более высокий риск существует для работников, осуществляющих уход за пациентами на дому, например, у сотрудников Spitex. Так, антитела к Sars-CoV-2 были обнаружены в крови 19% специалистов, выезжающих к заболевшим на дом.

В Швейцарии введут карантин?

Наша Газета уже рассказывала, что Федеральный совет после консультаций с кантонами намерен ужесточить противоэпидемические меры. Согласно проекту постановления, с которым удалось ознакомиться журналистам 20 Minuten, Берн намерен объявить карантин, подобно тому, который действовал в Конфедерации весной. Прежде всего, власти предлагают сделать переход на удаленную работу обязательным, а если это невозможно, то в помещении нужно будет носить маски даже при соблюдении безопасного расстояния в 1,5 или 2 метра. Продовольственные магазины останутся открытыми, но «несущественные» должны закрыться, при этом клиенты должны иметь возможность забрать заказанные товары. В частных мероприятиях смогут принимать участие не более 10 человек из двух домохозяйств, включая детей.

Политические круги отреагировали на предложения правительства по-разному. Категорически против дальнейших ограничений выступает Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), по мнению которой, вместо того, чтобы вводить затрагивающие местное население «драконовские меры», нужно действовать на границах, проводя, например, экспресс-тесты и отправляя в карантин въезжающих из «регионов риска». Напомним, что именно в этой партии состоит нынешний президент Швейцарии Ги Пармелен. Критично настроена и Свободная демократическая партия (PLR/FDP), которая охарактеризовала политику Федерального совета как неясную и изменчивую. Формально либералы не возражают против закрытия магазинов, но подчеркивают, что до пострадавших должна обязательно дойти финансовая помощь. Социалисты (PS/SP) поддерживают меры, запланированные Федеральным советом, отмечая, что приоритетом является сокращение числа инфекций.

Наибольшие дебаты в Швейцарии вызвало закрытие ресторанов. По оценкам отраслевой ассоциации GastroSuisse, половина всех гостиничных заведений и заведений общественного питания обанкротятся к концу марта, если не получат в ближайшее время финансовую компенсацию. При этом под угрозой находятся 100 000 рабочих мест.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Еще одним из самых горячо обсуждаемых вопросов остается возможное закрытие школ. У этого решения, впрочем, могут быть и свои плюсы. Так, весной в Конфедерации число инфекций значительно сократилось именно в связи с переходом на дистанционное обучение в школах, сообщают Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung, ссылаясь на еще не прошедшее рецензирование исследование Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ). Ученые изучили анонимизированные данные швейцарских операторов мобильной связи о передвижениях населения и пришли к выводу, что закрытие школ в середине марта привело к сокращению мобильности на 21,6% и, как следствие, к уменьшению случаев заражения примерно на одну пятую. Напомним, что решения правительства о введении новых ограничений и предоставлении новых кредитов станут известны в среду, 13 января.