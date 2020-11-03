В связи с быстрым ростом заражений соседние со Швейцарией страны значительно ужесточили свои санитарные правила, закрыв культурные, спортивные и развлекательные заведения, рестораны и кафе. Конфедерация же остается «островком», но не стабильности, а какофонии кантонов, каждый из которых принимает собственные меры. Подробнее о ситуации читайте в нашем обзоре.

Более 20 000 инфекций за 72 часа

В понедельник Минздрав опубликовал данные за три последних дня и статистика оказалась неутешительной: все показатели снова выросли по сравнению с предыдущей неделей. Так, за 72 часа власти зафиксировали 21 926 заражений (для сравнения: в прошлый понедельник были зарегистрированы 17 440 новых случаев, то есть примерно на 4000 меньше), 497 госпитализаций (259 неделей ранее) и 93 летальных исхода (37 за прошлые выходные). Общее количество лабораторно подтвержденных инфекций, таким образом, выросло до 176 177, а число жертв эпидемии составило 2130 человек.

Женевский университетский госпиталь (HUG) описывает ситуацию как драматическую и не исключает возможности введения протокола «отбора» пациентов в случае нехватки мест отделениях интенсивной терапии. Подобный протокол основан на руководящих принципах, которые были разработаны весной, но так и не были реализованы в связи с увеличением вместимости больниц: решающее значение будет иметь краткосрочный прогноз, т.е. место в палате получит тот пациент, у которого больше шансов выжить.

Новые правила в Невшателе

Невшатель со среды закрывает бары и рестораны, а также развлекательные заведения и музеи. В настоящее время доля положительных тестов в кантоне составляет 50%, что более чем в два раза превышает средний показатель по стране. В такой ситуации систематическое тестирование больше не имеет смысла и представляет собой пустую трату материальных и человеческих ресурсов, поэтому с четверга кантон меняет правила. Отныне тесты будут проходить только медицинские работники и те, кто находятся в группе риска. Остальные люди с симптомами должны заполнить онлайн-анкету на сайте www.coronacheck.ch, а затем, в зависимости от результата опроса, поместить себя в изоляцию или карантин. Соответствующую справку для работодателя можно получить, заполнив специальную форму на сайте www.ne.ch/coronavirus.

Экспресс-тесты будут доступны только через две недели?

Быстрые тесты должны были появиться в Швейцарии уже в понедельник, однако, как сообщают швейцарские СМИ, этот вид скрининга до сих пор не всем доступен: вероятно, потребуются две недели, прежде чем персонал аптек и врачебных кабинетов пройдет обучение и сможет проводить эту процедуру. Напомним, что речь идет о тестах на антигены, которые, в отличие от ПЦР-исследования, обнаруживают не генетический материал вируса, а определенные белки на его оболочке. Анализ делается на основе мазка из носоглотки, а результаты известны примерно в течение 15 минут. Экспресс-тесты менее точны, чем ПЦР-анализы, и наиболее эффективны именно на заразных пациентах. Власти рекомендуют делать эти тесты тем, у кого первые симптомы заболевания появились менее четырех дней назад, а также тем, кто проходит амбулаторное лечение, направленное на облегчение симптомов. Быстрое тестирование не предназначено для медработников и тех, кто входит в группу риска. Даже если у вас нет симптомов, вы все равно можете сделать быстрый тест на антиген, если вы получили уведомление из приложения SwissCovid или если этого требуют кантональные власти. Во всех перечисленных случаях стоимость анализа берет на себя Конфедерация. Свяжитесь с врачом, если вы получили отрицательный результат теста (на антиген или ПЦР), но симптомы не проходят, а состояние здоровье ухудшается.

250 франков за отсутствие маски

Наша Газета уже рассказывала, что Конференция швейцарских прокуроров начала работу над согласованием санкций за нарушение санитарных норм. Наконец в этом вопросе появилась ясность: прокуроры опубликовали рекомендации для кантональных властей. Итак, за несоблюдение правил ношения масок в транспорте, магазинах и закрытых общественных местах возможен штраф в размере 250 франков, за уклонение от медицинского осмотра или наблюдения – до 1000 франков, за несоблюдение карантина или изоляции – до 1500 франков. Нахождение группой более 15 человек в общественном пространстве будет наказано штрафом в размере 100 франков. Организатор мероприятия с участием более 50 человек может быть оштрафован на 2000 франков, а организатор частной встречи, участники которой не соблюдают санитарные нормы, – на 500 франков. Добавим, что кантональные власти сохраняют за собой право решать, следовать или нет этим рекомендациям, а точный размер штрафа определяется в зависимости от обстоятельств.

Продолжительность иммунитета до сих пор неизвестна

С начала этого года ученые всего мира изучают новый коронавирус, но многие вопросы так и остались без ответа, например, до сих пор никто не знает, как долго сохраняются антитела, пишет Le Temps, ссылаясь на ряд научных работ. В опубликованном в журнале Science Immunology американо-канадском исследовании, например, говорится о том, что иммуноглобулины А (IgA) и М (IgM), которые формируют первую защитную реакцию, исчезают почти полностью через 100 дней, а иммуноглобулин G (IgG), находящийся в основе прочного иммунитета, сохраняется не менее трех месяцев, в течение которых мы теоретически будем защищены от повторного заражения коронавирусом. Впрочем, наличие этих иммуноглобулинов не является синонимом иммунитета, так как способность антител распознавать вирус не означает, что они могут его нейтрализовать, уточняет Le Temps. Согласно другому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances и проведенному на более чем 30 000 человек, 90% людей, перенесших легкую или умеренную форму Covid-19, вырабатывают антитела IgG, которые остаются стабильными в течение около пяти месяцев. Эксперты подчеркивают, что исследователям пока не хватает времени, чтобы сделать более надежные выводы о постоянстве и устойчивости антител. Наконец, возможно, что другие компоненты иммунной системы, такие как В- и Т-лимфоциты, могут продолжать обеспечивать долгосрочную защиту от новой инфекции, несмотря на снижение содержания антител. Например, два исследования, опубликованные в Cell, показали наличие Т-лимфоцитов через несколько месяцев после заражения SARS-CoV-2 у всех 20 обследованных пациентов, перенесших легкую или умеренную форму заболевания, а также у членов их семей, подвергшихся воздействию вируса, но не выработавших антитела.

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