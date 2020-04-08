Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 04. 2020. Просмотров: 68
В Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 22 242 случая заражения коронавирусом, что на 590 больше, чем днем ранее. По данным Федерального департамента здравоохранения, от вызванных инфекцией осложнений скончался 641 человек.|
En Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein 22 242 cas ont été testés positifs au coronavirus, soit 590 de plus que la veille. 641 personnes sont décédées des suites de la maladie Covid-19, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Впервые с начала эпидемии на ее "родине", в Китае, не было зарегистрировано за последние сутки ни одного смертельного случая, вызванного Covid-19. Китайским властям понадобилось около трех месяцев, чтобы остановить распространение вируса в стране. Тем временем, во многих европейских государствах продолжает действовать жесткий карантин. О скором снятии введенных ограничений и постепенном возвращении к нормальной жизни пока заявили власти только нескольких государств, например, Австрии и Дании. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
Скончались более 600 человек
Согласно бюллетеню OFSP от 7 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 22 242 случая заражения Covid-19, что на 590 больше, чем днем ранее. Число жертв выросло до 641 человека. Средний возраст скончавшихся – 83 года. Абсолютное большинство скончавшихся пациентов имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание: повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет. На настоящий момент в Швейцарии проведены 167 429 тестов на коронавирус – 15% оказались положительными.
Напомним, что данные в бюллетене OFSP, который выходит только раз в день, могут отличаться от информации, предоставляемой на сайтах кантонов.
Обращайтесь к врачу вовремя
В ходе состоявшейся во вторник пресс-конференции представитель OFSP Даниэль Кох подчеркнул, что люди, страдающие другими заболеваниями, должны не медлить и в случае необходимости вовремя обращаться к врачу, в том числе и в отделения неотложной помощи. Родители также должны отвозить заболевших детей к педиатру и не пропускать из-за эпидемии запланированные прививки.
Швейцарцы сидят дома
Швейцарцы значительно сократили количество передвижений, сообщает RTS со ссылкой на исследование, проведенное в кантоне Цюрих на основе анализа мобильных данных о местоположении 2 500 человек. Так, молодые люди в возрасте до 30 лет ежедневно преодолевают лишь четверть привычного для них расстояния, а работающее население – около трети.
«Лучшее, что мы можем сделать для нашей страны, – это остаться дома», - заявил на вчерашнем брифинге председатель Конференции кантональных командиров полиции Штефан Блеттлер и в очередной раз призвал жителей Швейцарии отказаться от путешествий, поездок в горы или другие популярные места. Чем строже мы будем придерживаться рекомендаций правительства, тем быстрее вернемся к нормальной жизни, отметил он.
Согласно опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения Sotomo по заказу SSR, швейцарцы осознают важность принятых мер и следуют предписаниям Федерального совета, покидая свои дома только для того, чтобы сходить за покупками (72%), прогуляться (46%) или пойти на работу (41%). Любопытно, что лишь 2% опрошенных выступают за полную отмену ограничительных мер. 37% респондентов поддерживают идею продления действующих ограничений. 42% считают, что ограничения нужно ослабить, а 13% требуют принятия более жестких мер.
Научный потенциал сточных вод
Исследователи Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюрюха (EPFL и ETHZ) решили использовать оригинальный подход к борьбе с предотвращением будущих эпидемий – изучать состав сточных вод. Очистные станции Лозанны, Цюриха, Клотена и некоторых тичинских городов каждый день отправляют в лаборатории образцы воды, которые ученые затем будут анализировать на наличие патогенов. Целью этого проекта является создание системы раннего предупреждения о новых вспышках инфекционных заболеваний. Превышение определенных показателей в пробах сточных вод будет сигнализировать о появлении инфекции, что позволит властям своевременно отреагировать на ситуацию и незамедлительно принять меры.
В мире не хватает 6 млн специалистов по уходу за больными
Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Всего в мире насчитывается чуть менее 28 млн специалистов по уходу за больными; в период с 2014 по 2018 годы их число увеличилось на 4,7 млн человек, однако «по-прежнему наблюдается нехватка 5,9 млн медсестер и медбратьев», отмечается в докладе.
Наибольший дефицит младшего медицинского персонала отмечается в беднейших странах Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Соавтор доклада Мэри Уоткинс выразила обеспокоенность в связи с тем, что богатые страны не готовят достаточное количество специалистов в своей стране и зависят от иностранной рабочей силы, чем усугубляют нехватку специалистов в более бедных странах. В разгар эпидемии Covid-19 ситуация усугубляется тем, что во многих странах не хватает средств защиты для медицинского персонала, в результате чего врачи и медсестры, находящиеся буквально на передовой борьбы с вирусом, сами часто заболевают и умирают. В частности, уровень инфицирования среди лиц, ухаживающих за больными, составляет 9% в Италии и около 14% в Испании, уточняет Le Temps. Надеемся, что новый закон выправит ситуацию в Швейцарии.
Безработица и миллиардные потери
Швейцарский институт конъюнктурных исследований (KOF) ожидает огромных убытков в связи с пандемией Covid-19. Аналитики оценили краткосрочные потери швейцарской экономики при разных вариантах развития событий и пришли к выводу, что в худшем случае убытки составят 35 млрд франков, а при наиболее благоприятном из четырех основных сценариев – около 22 млрд. Добавим, что уровень безработицы в Швейцарии в марте вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 2,9%, сообщил во вторник Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco). Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет безработица выросла с 2,3% до 2,8%, а среди представителей возрастной группы от 50 до 64 лет – с 2,5% до 2,7%. При этом в Романдии уровень безработицы существенно выше, чем в остальной Швейцарии.
WWF против незаконной торговли дикими животными
Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает усилить борьбу с незаконной торговлей дикими животными. Нелегальные рынки, на которых сотни зверей находятся в замкнутом пространстве, способствуют циркуляции и появлению вирусов, подчеркивает WWF. Напомним, что новая коронавирусная инфекция имеет зоонозную природу, т.е. передалась человеку от животного. Первый случай заражения был зарегистрирован на рынке диких животных в китайском городе Ухань, откуда и началось распространение эпидемии по всему миру.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.
«Вакцинация всей страны»Вот единственное надежное решение проблемы COVID-19 по мнению д-ра Филиппа Эггиманна, президента Медицинского общества Романдской Швейцарии (SMSR), существующего с 1867 года.
СOVID-19: 213 заболевших на 100 000 жителейСогласно данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе. По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19.
Что пока неизвестно о коронавирусе?Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа.
Covid-19: количество новых случаев постепенно снижаетсяПо данным Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Число ежедневно регистрируемых новых случаев теперь растет линейно, сообщает Tribune de Genève.
Коронавирус: мужчины в группе риска?От вызванных Covid-19 осложнений чаще умирают мужчины, чем женщины. Почему?
Дивиденды и будущее швейцарской экономикиВыплатят ли швейцарские компании дивиденды акционерам за 2019 год, и чего ждут от правительства предприниматели Конфедерации? Об этом – в сегодняшней статье.
Добавить комментарий