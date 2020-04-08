Впервые с начала эпидемии на ее "родине", в Китае, не было зарегистрировано за последние сутки ни одного смертельного случая, вызванного Covid-19. Китайским властям понадобилось около трех месяцев, чтобы остановить распространение вируса в стране. Тем временем, во многих европейских государствах продолжает действовать жесткий карантин. О скором снятии введенных ограничений и постепенном возвращении к нормальной жизни пока заявили власти только нескольких государств, например, Австрии и Дании. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Скончались более 600 человек

Согласно бюллетеню OFSP от 7 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 22 242 случая заражения Covid-19, что на 590 больше, чем днем ранее. Число жертв выросло до 641 человека. Средний возраст скончавшихся – 83 года. Абсолютное большинство скончавшихся пациентов имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание: повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет. На настоящий момент в Швейцарии проведены 167 429 тестов на коронавирус – 15% оказались положительными.

Напомним, что данные в бюллетене OFSP, который выходит только раз в день, могут отличаться от информации, предоставляемой на сайтах кантонов.

Обращайтесь к врачу вовремя

В ходе состоявшейся во вторник пресс-конференции представитель OFSP Даниэль Кох подчеркнул, что люди, страдающие другими заболеваниями, должны не медлить и в случае необходимости вовремя обращаться к врачу, в том числе и в отделения неотложной помощи. Родители также должны отвозить заболевших детей к педиатру и не пропускать из-за эпидемии запланированные прививки.

Швейцарцы сидят дома

Швейцарцы значительно сократили количество передвижений, сообщает RTS со ссылкой на исследование, проведенное в кантоне Цюрих на основе анализа мобильных данных о местоположении 2 500 человек. Так, молодые люди в возрасте до 30 лет ежедневно преодолевают лишь четверть привычного для них расстояния, а работающее население – около трети.

«Лучшее, что мы можем сделать для нашей страны, – это остаться дома», - заявил на вчерашнем брифинге председатель Конференции кантональных командиров полиции Штефан Блеттлер и в очередной раз призвал жителей Швейцарии отказаться от путешествий, поездок в горы или другие популярные места. Чем строже мы будем придерживаться рекомендаций правительства, тем быстрее вернемся к нормальной жизни, отметил он.

Согласно опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения Sotomo по заказу SSR, швейцарцы осознают важность принятых мер и следуют предписаниям Федерального совета, покидая свои дома только для того, чтобы сходить за покупками (72%), прогуляться (46%) или пойти на работу (41%). Любопытно, что лишь 2% опрошенных выступают за полную отмену ограничительных мер. 37% респондентов поддерживают идею продления действующих ограничений. 42% считают, что ограничения нужно ослабить, а 13% требуют принятия более жестких мер.

Научный потенциал сточных вод

Исследователи Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюрюха (EPFL и ETHZ) решили использовать оригинальный подход к борьбе с предотвращением будущих эпидемий – изучать состав сточных вод. Очистные станции Лозанны, Цюриха, Клотена и некоторых тичинских городов каждый день отправляют в лаборатории образцы воды, которые ученые затем будут анализировать на наличие патогенов. Целью этого проекта является создание системы раннего предупреждения о новых вспышках инфекционных заболеваний. Превышение определенных показателей в пробах сточных вод будет сигнализировать о появлении инфекции, что позволит властям своевременно отреагировать на ситуацию и незамедлительно принять меры.

В мире не хватает 6 млн специалистов по уходу за больными

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Всего в мире насчитывается чуть менее 28 млн специалистов по уходу за больными; в период с 2014 по 2018 годы их число увеличилось на 4,7 млн человек, однако «по-прежнему наблюдается нехватка 5,9 млн медсестер и медбратьев», отмечается в докладе.

Наибольший дефицит младшего медицинского персонала отмечается в беднейших странах Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Соавтор доклада Мэри Уоткинс выразила обеспокоенность в связи с тем, что богатые страны не готовят достаточное количество специалистов в своей стране и зависят от иностранной рабочей силы, чем усугубляют нехватку специалистов в более бедных странах. В разгар эпидемии Covid-19 ситуация усугубляется тем, что во многих странах не хватает средств защиты для медицинского персонала, в результате чего врачи и медсестры, находящиеся буквально на передовой борьбы с вирусом, сами часто заболевают и умирают. В частности, уровень инфицирования среди лиц, ухаживающих за больными, составляет 9% в Италии и около 14% в Испании, уточняет Le Temps. Надеемся, что новый закон выправит ситуацию в Швейцарии.

Безработица и миллиардные потери

Швейцарский институт конъюнктурных исследований (KOF) ожидает огромных убытков в связи с пандемией Covid-19. Аналитики оценили краткосрочные потери швейцарской экономики при разных вариантах развития событий и пришли к выводу, что в худшем случае убытки составят 35 млрд франков, а при наиболее благоприятном из четырех основных сценариев – около 22 млрд. Добавим, что уровень безработицы в Швейцарии в марте вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 2,9%, сообщил во вторник Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco). Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет безработица выросла с 2,3% до 2,8%, а среди представителей возрастной группы от 50 до 64 лет – с 2,5% до 2,7%. При этом в Романдии уровень безработицы существенно выше, чем в остальной Швейцарии.

WWF против незаконной торговли дикими животными

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает усилить борьбу с незаконной торговлей дикими животными. Нелегальные рынки, на которых сотни зверей находятся в замкнутом пространстве, способствуют циркуляции и появлению вирусов, подчеркивает WWF. Напомним, что новая коронавирусная инфекция имеет зоонозную природу, т.е. передалась человеку от животного. Первый случай заражения был зарегистрирован на рынке диких животных в китайском городе Ухань, откуда и началось распространение эпидемии по всему миру.

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