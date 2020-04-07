В Европе новая коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 50 000 человек, при этом 85% всех смертельных случаев приходятся на Италию, Испанию, Францию и Великобританию, сообщает информагентство AFP. О развитии ситуации в Швейцарии читайте в нашей хронике.

500+ новых случаев за сутки

Согласно бюллетеню OFSP от 6 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 21 652 случаев заражения Covid-19, что на 552 больше, чем днем ранее. Напомним, что в предыдущие дни OFSP ежедневно сообщал о тысяче новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 апреля, в Швейцарии скончались 584 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 373 мужчинах (64%) и 211 женщинах (36%). Средний возраст скончавшихся – 83 года. Абсолютное большинство скончавшихся пациентов имели, по крайней мере, одно сопутствующее заболевание: повышенное артериальное давление (у 66% умерших), сердечно-сосудистые заболевания (55%) или сахарный диабет (28%).

К наиболее распространенным симптомам, с которыми заболевшие Covid-19 поступают в больницу, относятся температура (68%), кашель (65%) и затрудненное дыхание (39%).

Данные в бюллетене OFSP, который выходит только раз в день, могут отличаться от информации, предоставляемой кантонами. Официального сайта, на котором можно было бы следить за статистикой по заболевшим и скончавшимся в режиме реального времени, нет.

Оставайтесь дома

Общее количество заболевших Covid-19 в Швейцарии растет, но число ежедневно регистрируемых новых случаев снижается, в том числе и в наиболее пострадавшем от эпидемии кантоне Тичино. Кроме того, в Итальянской Швейцарии число выписанных из больниц пациентов превысило число госпитализированных. Количество госпитализаций в Женеве и Во также стабилизировалось, сообщают RTS и TdG. Несмотря на небольшое улучшение ситуации, люди все равно должны продолжать строго придерживаться правил самоизоляции, заявил кантональный врач Тичино Джорджо Мерлани. По его словам, положение остается стабильным только потому, что большинство людей не выходят лишний раз из дома.

В каждом кантоне – свой подход к тестам

В последнее время запасы тестов увеличились, и каждый кантон вводит собственные правила тестирования. Так, в Цюрихе пробу на коронавирус берут у всех поступающих в больницы пациентов – независимо от имеющихся у них симптомов. Без направления врача можно пройти тест на drive-in площадке Красного Креста в Берне, предварительно заполнив онлайн-анкету. В Женеве будут тестировать всех, у кого есть симптомы, а не только тех, кто находится в группе риска, сообщает RTS. Больше тестов будут делать также в Вале и Фрибурге. В кантонах Юра и Невшатель пока придерживаются рекомендаций властей о целенаправленном скрининге и тестируют заболевших из группы риска, а также медицинский персонал. В кантоне Во решение о целесообразности анализа принимает лечащий врач. Добавим, что на настоящий момент в Конфедерации проведено 162 500 тестов на коронавирус, 15% из которых оказались положительными.

Swiss доставляет маски из Китая

Авиакомпания Swiss доставит из Китая в Швейцарию 200 тонн медицинских грузов. Речь идет о предметах медицинского назначения, таких как защитные костюмы, перчатки, очки и респираторные маски. Первый самолет с необходимым для больниц грузом приземлился в воскресенье в аэропорту Цюриха. Ожидается, что в апреле Swiss совершит более десяти подобных рейсов на самолетах Airbus A340.

Вакцина появится только в 2021 году?

Над созданием средства от Covid-19 работают сейчас ученые всего мира, однако эксперты сходятся во мнении, что пройдет не менее 12 месяцев, прежде чем вакцина появится на рынке, при этом срок в 18 месяцев кажется даже более реалистичным, пишет NZZ со ссылкой на слова генерального директора Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) Томаса Куэни. Большинство проектов по созданию вакцины реализуются силами небольших компаний или академических учреждений – такие организации не в состоянии изготовить продукт для массового рынка, добавляет NZZ. Кроме того, от разработки вакцины до ее одобрения обычно проходит 10-15 лет. Чтобы выполнить тот же объем работы за 18 месяцев, необходимо приложить огромные усилия, получить поддержку регулирующих органов, властей и страховых компаний, инвестировать немало средств и скоординировать действия, распределив задачи между разными научными коллективами. Многое сейчас, таким образом, зависит от того, получиться ли у разных игроков фармацевтической промышленности объединиться ради достижения общей цели.

Марка как символ солидарности

Почта Швейцарии выпустила серию марок «Солидарность Covid-19», доходы от продажи которых будут перечислены благотворительной организации Chaîne du bonheur и Швейцарскому Красному Кресту. Средства предназначены для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. В центре марки изображен швейцарский крест, а по кругу можно разглядеть символизирующих сплоченность человечков, которые, следуя рекомендациям правительства, не держатся за руки и соблюдают социальную дистанцию. Стоимость одной марки – 5 франков. Марки продаются блоками по 10 штук.

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