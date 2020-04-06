Автор: Лейла Бабаева, Берн, 6. 04. 2020. Просмотров: 80
В период борьбы с пандемией особую важность приобретают изменения в законодательстве в области здравоохранения. Сегодня мы расскажем о новом законе о медицинских профессиях (LPSan), который вступил в силу 1 февраля.|
Durant la lutte contre la pandémie, les modifications de la législation dans le domaine de la santé revêtent une importance particulière. Aujourd'hui, nous vous informons sur la nouvelle loi sur les professions de la santé (LPSan), entrée en vigueur le 1er février.
Новый закон принят с целью повысить качество медицинского обслуживания, в нем закреплены требования к уровню образования ряда специалистов, включая физиотерапевтов, эрготерапевтов и остеопатов. Кроме того, в новой редакции определены правила признания дипломов, выданных зарубежными вузами. Полномочия в этой сфере правительство делегировало швейцарскому отделению Красного Креста (CRS), которое опирается на два постановления Федерального совета. Первое (ORPSan) касается признания иностранных дипломов, второе (OCPSan) содержит перечень знаний и навыков, которыми должны обладать специалисты по окончании обучения.
В коммюнике Красного Креста отмечается, что процедура подтверждения диплома начинается с регистрации на платформе предварительной проверки документов PreCheck. Специалисты, желающие работать в Швейцарии, должны загрузить на этот сайт нотариально заверенную копию диплома и другие документы, которые будут указаны в процессе заполнения электронной формы. Позднее в аккаунт претендента придет уведомление о результатах рассмотрения его заявки и о том, что следует делать дальше.
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