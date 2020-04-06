Новый закон принят с целью повысить качество медицинского обслуживания, в нем закреплены требования к уровню образования ряда специалистов, включая физиотерапевтов, эрготерапевтов и остеопатов. Кроме того, в новой редакции определены правила признания дипломов, выданных зарубежными вузами. Полномочия в этой сфере правительство делегировало швейцарскому отделению Красного Креста (CRS), которое опирается на два постановления Федерального совета. Первое (ORPSan) касается признания иностранных дипломов, второе (OCPSan) содержит перечень знаний и навыков, которыми должны обладать специалисты по окончании обучения.



В коммюнике Красного Креста отмечается, что процедура подтверждения диплома начинается с регистрации на платформе предварительной проверки документов PreCheck. Специалисты, желающие работать в Швейцарии, должны загрузить на этот сайт нотариально заверенную копию диплома и другие документы, которые будут указаны в процессе заполнения электронной формы. Позднее в аккаунт претендента придет уведомление о результатах рассмотрения его заявки и о том, что следует делать дальше.





Добавим, что при обнаружении несоответствий в процессе признания диплома врачу могут предложить пройти стажировку, во время которой он будет работать под наблюдением квалифицированных специалистов. Последние должны соответствовать ряду требований, среди которых – обладание дипломом, выданным швейцарским вузом, или иностранным дипломом, уже признанным в Конфедерации. Кроме стажировки, от претендента могут потребовать прослушать курс лекций или даже сдать экзамен, включающий теоретическую и практическую части.Стоимость процедуры признания – до 1000 франков, плюс 130 франков за внесение в Национальный реестр медицинских профессий ( NAREG ). Интересно, что в законодательстве Швейцарии нет положений о признании сертификатов вспомогательного медицинского персонала, включая сиделок. В этом случае особенности процедуры зависят от длительности подготовки. Если претендент, желающий работать в Конфедерации, учился два года, то он может подать запрос на удостоверение уровня его образования в Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям (SEFRI). Те, кто отучились менее двух лет, должны подать заявку непосредственно в Красный Крест, подробная информация находится здесь CRS напоминает, что работа врачом в Швейцарии требует владения одним из национальных языков (французским, немецким или итальянским) на уровне B2. Получив многочисленные жалобы от работодателей на недостаточную языковую подготовку специалистов из-за рубежа, CRS признает ограниченное количество сертификатов об окончании языковых курсов, полный список приведен здесь . Отметим, что с 1 марта 2018 года каждому врачу, зарегистрированному в Национальном реестре медицинских профессий, присваивается уникальный личный идентификатор GLN, который хранится в NAREG. Вопросы о процедуре признания иностранного диплома можно задать с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 по телефону +41 58 400 44 84, или написать на адрес registry@redcross.ch.в компетенцию швейцарского отделения Красного Креста не входит признание всех иностранных дипломов. Стоматологи, фармацевты, ветеринары и другие специалисты (полный список опубликован здесь ), желающие работать в Швейцарии, должны обратиться в Комиссию по медицинским профессиям (MEBEKO) министерства здравоохранения (OFSP). Телефоны для справок и адреса эл. почты (в зависимости от специальности претендента) приведены на сайте OFSP.