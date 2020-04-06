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понедельник, 6 апреля 2020 года   

Швейцария повышает качество медицинского обслуживания|La Suisse améliore les soins médicaux

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 6. 04. 2020. Просмотров: 80

(© estableman/pixabay.com)

В период борьбы с пандемией особую важность приобретают изменения в законодательстве в области здравоохранения. Сегодня мы расскажем о новом законе о медицинских профессиях (LPSan), который вступил в силу 1 февраля.

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Durant la lutte contre la pandémie, les modifications de la législation dans le domaine de la santé revêtent une importance particulière. Aujourd'hui, nous vous informons sur la nouvelle loi sur les professions de la santé (LPSan), entrée en vigueur le 1er février.

Новый закон принят с целью повысить качество медицинского обслуживания, в нем закреплены требования к уровню образования ряда специалистов, включая физиотерапевтов, эрготерапевтов и остеопатов. Кроме того, в новой редакции определены правила признания дипломов, выданных зарубежными вузами. Полномочия в этой сфере правительство делегировало швейцарскому отделению Красного Креста (CRS), которое опирается на два постановления Федерального совета. Первое (ORPSan) касается признания иностранных дипломов, второе (OCPSan) содержит перечень знаний и навыков, которыми должны обладать специалисты по окончании обучения.

В коммюнике Красного Креста отмечается, что процедура подтверждения диплома начинается с регистрации на платформе предварительной проверки документов PreCheck. Специалисты, желающие работать в Швейцарии, должны загрузить на этот сайт нотариально заверенную копию диплома и другие документы, которые будут указаны в процессе заполнения электронной формы. Позднее в аккаунт претендента придет уведомление о результатах рассмотрения его заявки и о том, что следует делать дальше.

Добавим, что при обнаружении несоответствий в процессе признания диплома врачу могут предложить пройти стажировку, во время которой он будет работать под наблюдением квалифицированных специалистов. Последние должны соответствовать ряду требований, среди которых – обладание дипломом, выданным швейцарским вузом, или иностранным дипломом, уже признанным в Конфедерации. Кроме стажировки, от претендента могут потребовать прослушать курс лекций или даже сдать экзамен, включающий теоретическую и практическую части.

Стоимость процедуры признания – до 1000 франков, плюс 130 франков за внесение в Национальный реестр медицинских профессий (NAREG). Интересно, что в законодательстве Швейцарии нет положений о признании сертификатов вспомогательного медицинского персонала, включая сиделок. В этом случае особенности процедуры зависят от длительности подготовки. Если претендент, желающий работать в Конфедерации, учился два года, то он может подать запрос на удостоверение уровня его образования в Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям (SEFRI). Те, кто отучились менее двух лет, должны подать заявку непосредственно в Красный Крест, подробная информация находится здесь.

CRS напоминает, что работа врачом в Швейцарии требует владения одним из национальных языков (французским, немецким или итальянским) на уровне B2. Получив многочисленные жалобы от работодателей на недостаточную языковую подготовку специалистов из-за рубежа, CRS признает ограниченное количество сертификатов об окончании языковых курсов, полный список приведен здесь. Отметим, что с 1 марта 2018 года каждому врачу, зарегистрированному в Национальном реестре медицинских профессий, присваивается уникальный личный идентификатор GLN, который хранится в NAREG. Вопросы о процедуре признания иностранного диплома можно задать с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 по телефону +41 58 400 44 84, или написать на адрес registry@redcross.ch.

Для справки: в компетенцию швейцарского отделения Красного Креста не входит признание всех иностранных дипломов. Стоматологи, фармацевты, ветеринары и другие специалисты (полный список опубликован здесь), желающие работать в Швейцарии, должны обратиться в Комиссию по медицинским профессиям (MEBEKO) министерства здравоохранения (OFSP). Телефоны для справок и адреса эл. почты (в зависимости от специальности претендента) приведены на сайте OFSP.

 

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