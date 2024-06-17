Автор: Заррина Салимова, Берн, 17.06.2024.
Как идут дела у американской биотехнологической компании после того, как спрос на вакцины от коронавируса упал?|
Comment l'entreprise américaine de biotechnologie se porte-t-elle après l’effondrement de la demande de vaccins contre le coronavirus?
Во время пандемии коронавируса многие фармацевтические компании, сделавшие ставку на производство вакцин, смогли получить колоссальные прибыли. Но как только вирус был побежден, предприятия столкнулись с падением спроса и продаж.
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