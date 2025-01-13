Возможен ли саммит Трампа и Путина в Швейцарии? |Un sommet Trump-Poutine en Suisse, est-ce une réalité ?

Помните, в редакционном новогоднем поздравлении, перечисляя главные с нашей точки зрения события прошлого года, мы отметили и тот факт, что после телефонного разговора между Иньяцио Кассисом и Сергеем Лавровым, состоявшимся 18 декабря, российский министр иностранных дел благословил кандидатуру Швейцарии на должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, которую та благополучно и заняла. Тогда же мы высказали предположение, что, глядишь, успеет еще Сергей Викторович вывести Швейцарию из списка недружественных стран! Похоже, предчувствие нас не обмануло.