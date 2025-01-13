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вторник, 14 января 2025 года   

Возможен ли саммит Трампа и Путина в Швейцарии? |Un sommet Trump-Poutine en Suisse, est-ce une réalité ?

Автор: , Берн, .

Повторится ли такое ? © NashaGazeta.ch

Возможно в нашем мире в наше время всё. Впрочем, на сегодняшний день Берн лишь проинформировал все заинтересованные стороны о готовности принять у себя мирные встречи, но инициативу проявлять не собирается.

 

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De nos jours et dans notre monde, tout est possible, bien qu’à leur d’aujourd’hui Berne n’a fait qu’informer les parties concernées de sa disponibilité pour accueillir des réunions de paix. Sans plus.

Помните, в редакционном новогоднем поздравлении, перечисляя главные с нашей точки зрения события прошлого года, мы отметили и тот факт, что после телефонного разговора между Иньяцио Кассисом и Сергеем Лавровым, состоявшимся 18 декабря, российский министр иностранных дел благословил кандидатуру Швейцарии на должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, которую та благополучно и заняла. Тогда же мы высказали предположение, что, глядишь, успеет еще Сергей Викторович вывести Швейцарию из списка недружественных стран! Похоже, предчувствие нас не обмануло. 

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война в Украине
мирные саммиты в Швейцарии
российско-американские переговоры
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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