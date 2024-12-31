С Новым 2025-м годом!

Оглянемся на 2024-й. Главное, чего он не принес, это окончания войны в Украине и освобождения заложников в Израиле. И это – наши основные пожелания на 2025-й. А что же все-таки принес, хорошего и не очень?

Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана. Расширился состав БРИКС. В российской тюрьме скончался Алексей Навальный. Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин были в очередной раз переизбраны. 145 человек погибли в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В Грузии прошли многочисленные акции протеста против закона об иноагентах, который все же вступил в силу, а в Армении состоялся многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который остался на посту. В Дагестане подверглись нападению синагоги и церкви. Состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада, а пианист Павел Кушнир погиб в российской тюрьме. В Грузии приняли закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» и трансгендерного перехода. Действующий президент Молдавии Майя Санду была переизбрана на второй срок, после чего Россия решила перестать поставлять Молдавии газ. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку, после чего парламент республики проголосовал против ратификации договора с Россией об инвестициях. Прошли митинги в Грузии с требованием роспуска парламента и назначения новых выборов, а также против отмены курса страны на евроинтеграцию; новым президентом Грузии стал футболист Михаил Кавелашвили, не имеющий высшего образования: в 2015 году этот факт помешал ему баллотироваться в президенты национальной Федерации футбола. Россия случайно сбила азербайджанский гражданский самолет. Словакия предложила себя в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Президент Путин отверг предложенный президентом-электом Трампом план по урегулированию конфликта с Украиной, а действующий президент Байден сделал Украине прощальный подарок на сумму в почти 6 млрд долларов. Не пустячок. Наконец, еще один обмен пленными - по 150 человек с каждой стороны. Военнопленными.

Это что касается нашей бывшей общей части суши. Немало интересного произошло и у нас, в Швейцарии. Бывший федеральный советник Ален Берсе возглавил Совет Европы. В Бюргенштоке состоялась мирная конференция по Украине. В Цюрихе, Берне и Женеве прошли акции в поддержку российских политзаключенных - с минимальным участием самих россиян. Стало известно, что Россия разыскивает десятерых швейцарцев и что замороженные в Швейцарии российские активы потеряли в стоимости. В российском оружии обнаружились швейцарские компоненты. Швейцария назначила делегата по Украине и арестовала виллу молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Швейцария и Казахстан договорились усилить совместную борьбу с преступностью. В кантонах Женева и Во решили облегчить налоговое бремя для их жителей. ХАМАС и Хезболла были признаны террористическими организациями. Президентом Швейцарской Конфедерации была избрана Карин Келлер-Зуттер. 18 декабря Иньяцио Кассис поговорил по телефону с Сергеем Лавровым, после чего российский министр благославил кандидатуру Швейцарии на должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году. Благославил, заметьте, не в гроб сходя – может, успеет еще Сергей Викторович вывести Швейцарию из списка недружественных стран? Зря что ли Кассис ему в свое время руку жал, не заботясь о том, что скажет княгиня Марья Алексевна (читай – Урсула фон дер Ляйен)? Наконец, уже в свой самый последний рабочий день Федеральный совет с удовлетворением принял-таки к сведению материальное завершение переговоров между Швейцарией и Европейским союзом (ЕС). В новогоднем обращении к гражданам федеральный советник Иньяцио Кассис признал, что недооценил уровень напряженности международной обстановки. Обо всем этом мы писали, так что, если что-то интересное ускользнуло от вашего внимания, вы легко найдете нужную информацию через функцию «Поиск».

На фоне всех этих исторических событий одинокий парус Нашей Газеты продолжал белеть в бурлящем информационном море, стремясь сохранять оперативность и объективность, сеять разумное и доброе, пусть и не всегда вечное, использовать любые поводы для того, чтобы порадовать вас хорошими новостями, внести долю позитива в кажущуюся порой беспросветной действительность, познакомить с интересными людьми и рассказать о том, что вы вряд ли еще где-то узнаете.

Издание нишевого издания в такой маленькой стране, как Швейцария, - процесс особый, ведь многие из нас хорошо друг друга знают. Читатели наблюдают за редакцией, а редакция – за читателями. Заняв 24 февраля 2022 года однозначную антивоенную позицию, мы искренне думали, что выражаем мнение большинства нашей аудитории, что защищаем таким образом его, большинства, честь и достоинство, и рассчитывали на его массовую поддержку. К сожалению, мы ошиблись. Но это не беда! Будем работать для меньшинства, с которым к тому же всегда интереснее: отныне подавляющее число наших материалов будет доступно только ему. И интересная все же штука менталитет: статистика показывает, что наш эксклюзивный (и пока еще бесплатный) контент на французском языке все активнее привлекает аудиторию – число подписчиков на блог L'accent russe за этот год больше, чем утроилось, и многие читатели переводят на наш счет деньги по собственной инициативе, понимая, что за удольствие не грех и заплатить.

Наша редакция искренне благодарит своих спонсоров – все они продлили контракты на будущий год. От всей души благодарим мы «старых» подписчиков за возобновление подписки и всех тех новых, кого привлекла декабрьская рекламная акция – кстати, она в силе до сегодняшнего вечера. Поверьте, дело не только в деньгах, хотя они и увеличивают нашу свободу и позволяют привлекать к сотрудничеству интересных авторов. Нам очень важно знать, что вы цените наш труд, даже если не всегда разделяете высказываемые нами мнения: возможность иметь мнение и высказывать его – одно из немногих преимуществ маленького независимого издания. Спасибо всем, кто это понимает и поддерживает. И не только на словах – это о тех, кто перевел на наш счет суммы «сверх нормы». Для тех же, кто еще не исчерпал запас щедрости, действует кнопка Donate. Кстати, не забывайте, что размещение рекламы в Нашей Газете – отличная форма взаимовыгодного сотрудничества!

Но что же готовит нам год грядущий? Олицетворяющая его Змея, да еще деревянная, вызывает у каждого свои ассоциации: у одних – Змея-Горыныча, а у других – браслет Bulgari. Природа же наделила это хищное холоднокровное чешуйчатое животное из семейства пресмыкающихся чешуей, жалом, ядом, немигающим взглядом, способностью ужалить, обвиться, свернуться кольцом, притаиться, метнуться, выползли, изогнуться, опутать, прошипеть, петлять и сплетаться… Согласитесь, список глаголов действия вполне применим и к двуногим пресмыкающимся, не случайно в переносном смысле змеей называют коварных, подлых людей. Не стоит пригревать таких у себя на груди!

Но! У умудренных тысячелетним опытом китайцев, которым можно доверять по части гороскопов, змея ассоциируется с мудростью, элегантностью и способностью к преображению, причем не обязательно путем буквального сбрасывания с себя кожи.

Мы желаем всем читателям здоровья, позитивных трансформаций и открытия новых возможностей для развития, добрых перемен и незабываемых впечатлений, радости и оптимизма! А для начала – весело вам встретить новый год, избегая, впрочем, излишнего сближения с Зеленым змием!

До встречи 2 января, дорогие читатели, оставайтесь с нами!