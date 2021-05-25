Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве

Наша Газета уже рассказывала, что город Кальвина назывался одним из возможных мест проведения российско-американского саммита в июне. И вот сегодня поступило официальное подтверждение: встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.
Как сообщается на сайте Кремля, темами переговоров станут состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематика стратегической стабильности, а также такие вопросы, как «взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».
В свою очередь, Белый дом отмечает, что «лидеры обсудят весь спектр актуальных вопросов в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией».
В ходе этой встречи Джо Байден намерен, в частности, затронуть ситуацию в Беларуси, добавляет RTS. Кроме того, на саммите будут обсуждаться ядерные программы Ирана и Северной Кореи, Арктика, изменение климата и сирийский конфликт.
О развитии отношений между Россией и Швейцарией, а также Россией и США читайте в нашей статье.
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