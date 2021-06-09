Российский бизнесмен арестован в Швейцарии

Россиянин Владислав Клюшин был арестован в Вале по запросу властей США. Об этом со ссылкой на судебные постановления сообщает швейцарский сайт Gotham City, специализирующийся на освещении экономических преступлений в Конфедерации и анализе юридических документов.
Любопытно, что задержание бизнесмена произошло еще в марте, но известно об этом стало только сейчас – накануне встречи Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится в Женеве 16 июня.
По информации Gotham City, Клюшин близок к Алексею Громову, высокопоставленному сотруднику администрации российского президента, который считается «человеком, ответственным за контроль СМИ со стороны Кремля» и который два месяца назад попал под американские санкции. Считается, что Клюшин является создателем системы мониторинга СМИ «Катюша», используемой российскими службами.
В настоящее время Клюшин содержится в Сионе. Ему грозит экстрадиция в США, где его подозревают в крупномасштабной инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, уточняет информагентство AFP. Вопрос об экстрадиции бизнесмена сейчас рассматривают швейцарские судебные органы.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Кто приедет на Montreux Jazz Festival?В 55-м выпуске фестиваля примут участие музыканты из 16 стран, при этом швейцарские исполнители составляют треть программы. Продажа билетов на концерты стартует 8 июня.
«Папина дочка»Выставка в замке Морж посвящена родившейся в его стенах 600 лет назад Маргарите Савойской.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.