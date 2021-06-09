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среда, 9 июня 2021 года   

Российский бизнесмен арестован в Швейцарии

09.06.2021 - 17:44

Тюрьма города Сион на картах Google. Скриншот Google Maps

Россиянин Владислав Клюшин был арестован в Вале по запросу властей США. Об этом со ссылкой на судебные постановления сообщает швейцарский сайт Gotham City, специализирующийся на освещении экономических преступлений в Конфедерации и анализе юридических документов.

Любопытно, что задержание бизнесмена произошло еще в марте, но известно об этом стало только сейчас – накануне встречи Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится в Женеве 16 июня.

По информации Gotham City, Клюшин близок к Алексею Громову, высокопоставленному сотруднику администрации российского президента, который считается «человеком, ответственным за контроль СМИ со стороны Кремля» и который два месяца назад попал под американские санкции. Считается, что Клюшин является создателем системы мониторинга СМИ «Катюша», используемой российскими службами.

В настоящее время Клюшин содержится в Сионе. Ему грозит экстрадиция в США, где его подозревают в крупномасштабной инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, уточняет информагентство AFP. Вопрос об экстрадиции бизнесмена сейчас рассматривают швейцарские судебные органы.

 

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