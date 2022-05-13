В начале апреля по СМИ разлетелись ужасающие кадры из украинских пригородов Буча и Бородянка, которые практически весь март находились под контролем российских военных. Главы иностранных государств, высокопоставленные политики и правозащитные организации единодушно осудили произошедшее и призвали к проведению расследования. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, например, написала в Twitter, что «безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Те, кто несет ответственность за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответу».

Реакция официального Берна была намного более сдержанной: федеральный департамент иностранных дел воздержался от использования термина «военные преступления» и не называл виновными ни Владимира Путина в частности, ни Россию в целом. «Сообщения из Бучи дают основания опасаться серьезных нарушений международного гуманитарного права. Эти события, как и другие возможные нарушения международного права, срочно требуют независимого международного расследования», - отмечается в официальном заявлении департамента.

Этот осторожный выбор слов подвергся критике со стороны швейцарских СМИ и политиков – главе МИДа и по совместительству президенту Конфедерации Иньяцио Кассису даже пришлось разъяснять свою позицию. В интервью SRF он отметил, что в дипломатии всегда очень осторожно относятся к употребляемой лексике. По его мнению, военные преступления – это решение суда, а не термин, который используют политики. «Если обычный гражданин использует его, то в этом нет никаких проблем. Но если президент Конфедерации использует это словосочетание без решения суда, то это не совсем корректно», - убежден Кассис, подчеркивая, что самое важное сейчас – это создать международную комиссию по расследованию, которая внесла бы ясность.

Как стало известно на этой неделе, одним из тех, кто будет расследовать предполагаемые военные преступления по поручению Совета Европы, стал швейцарец – член Национального совета Дамьен Котье. 47-летний депутат от PLR/FDP является председателем комиссии по юридическим вопросам и правам человека и возглавляет швейцарскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, законодательном органе Европейской конвенции по правам человека. Целью поездки в Киев и его окрестности будет установление фактов: документирование предполагаемых преступлений, беседы с предполагаемыми жертвами и местными властями. Выводы будут зафиксированы в отчете и могут быть переданы в международный уголовный трибунал.

Швейцарского депутата будет сопровождать небольшая делегация, но пока не сообщается, кто именно это будет. Даты поездки еще не определены. «Речь не идет о том, чтобы как можно скорее отправиться в Украину. Правильное время и тщательная подготовка делегации имеют решающее значение», - отметил Дамьен Котье в комментарии швейцарским СМИ.

Добавим, что 28 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы единогласно призвала к созданию специального международного уголовного трибунала для раследования возможных нарушений международного права в ходе текущей войны. Этот трибунал будет иметь право выдавать международные ордера на арест. Не исключено, что в будущем суд будет опираться на факты, собранные Дамьеном Котье.

Швейцарцы уже не в первый раз выполняют подобные задания. Так, в 2010-х годах тичинский политик Дик Марти по поручению Совета Европы расследовал подозрения в торговле органами в Косово, после чего столкнулся с угрозами. По сообщениям швейцарских СМИ, с 2020 года он вместе со своей супругой живет под усиленной охраной полиции. Его дом оборудован камерами, сигнализацией и безопасной комнатой, где Дик Марти должен укрыться в случае нападения. Вокруг дома дежурят полицейские в штатском. Во время редких поездок Дик Марти надевает бронежилет, его автомобиль бронирован и сопровождается полицейскими в штатском. Федеральная полиция считает, что ему грозит пятая – максимальная – степень опасности, и предлагает ему сменить личность и адрес. По словам Дика Марти, угроза исходит от определенных кругов в сербских спецслужбах, которые попросили киллеров ликвидировать его, чтобы затем переложить вину на косоваров. Дамьену Коттье и его окружению, как и когда-то Дику Марти, также придется действовать в весьма сложных обстоятельствах. Подобные поручения всегда подразумевают гигантские риски – как личные, так и политические.