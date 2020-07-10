Слабые стороны закона об эпидемиях

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 10. 07. 2020. Просмотров: 378
Пандемия Covid-19 стала тяжелым испытанием для системы здравоохранения, в том числе с экономической точки зрения. Несмотря на это, в законе об эпидемиях уделяется недостаточно внимания финансированию лечения. События последних месяцев показали, что в Конфедерации плохо продумано параллельное применение положений LEp и законодательства в сфере социального страхования.
Цель LEp, вступившего в силу в 2016 году, – регулировать меры по предупреждению вспышек инфекционных заболеваний и борьбе с ними, в том числе введение ограничений, карантина, изоляции, отслеживание контактов и лечение. Оплату лечения обеспечивают кантоны в случае, если оказываемые пациенту услуги не покрываются медицинской страховкой. Проблема в том, что кантоны подходят к решению вопросов финансирования по-разному, приводятся в коммюнике Женевского университета (UNIGE) слова профессора юридического факультета Анн-Сильви Дюпон.
Страхование
При лечении Covid-19 применимо страхование от болезней и от несчастных случаев. Первый вид покрывает не все расходы, так как в этом случае предусмотрена франшиза. Второй вид страхования применяется, если Covid-19 признают профессиональным заболеванием: тогда компания берет на себя все затраты и выплачивает компенсацию, связанную с потерей дохода. При оформлении полиса придется заранее оговорить некоторые детали: например, страховая компания SUVA готова покрыть расходы на лечение, только если ее клиент подвержен гораздо более высокой опасности заразиться коронавирусом, чем остальное население. По словам Анн-Сильви Дюпон, в этом случае речь идет преимущественно о врачах, а это несправедливо: страхование должно включать всех, кто в силу особенностей своей работы часто контактируют с незнакомыми людьми. При таком подходе в список попадут фармацевты, сотрудники почтовых отделений, продавцы и т.д.
Тесты
С 25 июня 2020 года расходы на проведение тестов оплачивает Конфедерация, а как было раньше? С 4 марта этого года тесты на коронавирус входят в список обследований, утвержденный правительством, и должны были покрываться страховкой. Приходилось ли пациентам тратиться в этом случае? Да, если тест проводился по предписанию лечащего врача, и нет, если по предписанию кантонального врача, выполняющего функции представителя минздрава (OFSP). В связи с этим существовала опасность того, что швейцарец, не желающий платить за тест, мог от него отказаться. Если такой человек – носитель коронавируса, то нетрудно представить последствия.
Поскольку тестирование – важная цель в сфере здравоохранения, кантонам следовало бы возмещать швейцарцам суммы, которые они потратили. По мнению Анн-Сильви Дюпон, треугольник, образованный кантоном, страховой компанией и ее клиентом, затрудняет практическое внедрение системы, предусмотренной авторами закона об эпидемиях.
Неравенство
Стоимость масок, ношение которых в общественном транспорте является обязательным, не покрывается страховкой, поэтому в этом случае нет проблемы неравенства в сфере расходов: все должны платить. Что касается госпитализации, то с ростом числа заражений кантоны стали увеличивать пропускную способность больниц разными способами: некоторые, включая Женеву, расширили списки учреждений, лечение в которых оплачивается за счет обязательного медицинского страхования. Такая мера была принята для того, чтобы частные больницы тоже могли принимать пациентов с Covid-19. В других кантонах, включая Во и Невшатель, заразившихся коронавирусом лечили, в основном, в государственных больницах. В обоих случаях принятые решения соответствуют положениям закона о медицинском страховании (LAMal). Наконец, некоторые кантоны решили сами оплачивать пребывание пациентов с Covid-19 в больницах, однако из-за различий между вышеописанными подходами заболевшие оказались в неравном положении.
Анн-Сильви Дюпон подчеркнула, что закон об эпидемиях не позволяет принимать юридически обоснованные решения в случае пандемии. Для обеспечения эффективной борьбы с распространением вируса следовало бы сосредоточить в одних руках полномочия по координированию ресурсов и финансированию.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.
Covid-19: добро пожаловать в карантин!С 6 июля каждый, кто въезжает в Швейцарию из страны с высоким риском заражения, должен соблюдать десятидневный карантин. Это относится, среди прочего, к пассажирам, прибывающим из Азербайджана, Армении, Беларуси и России.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Covid-19: возможен ли новый локдаун?Глава банка UBS Серджио Эрмотти рассказал в интервью телеканалу RTS о прогнозах восстановления экономики и причинах, по которым повторный карантин был бы невозможен.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Слабые стороны закона об эпидемияхВ швейцарском законе об эпидемиях (LEp) не прописаны достаточно подробно условия покрытия расходов на лечение инфекционных заболеваний, подметили ученые Женевского университета. По этой причине пациенты могут оказаться в неравном положении.
Первый фестиваль на открытом воздухе. БесплатныйУже сегодня вы можете насладиться знакомыми мелодиями Эдит Пиаф и Астора Пьяццоллы в тени вековых деревьев женевского парка Бастионов.
Добавить комментарий