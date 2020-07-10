Слабые стороны закона об эпидемиях

Пандемия Covid-19 стала тяжелым испытанием для системы здравоохранения, в том числе с экономической точки зрения. Несмотря на это, в законе об эпидемиях уделяется недостаточно внимания финансированию лечения. События последних месяцев показали, что в Конфедерации плохо продумано параллельное применение положений LEp и законодательства в сфере социального страхования.

Цель LEp, вступившего в силу в 2016 году, – регулировать меры по предупреждению вспышек инфекционных заболеваний и борьбе с ними, в том числе введение ограничений, карантина, изоляции, отслеживание контактов и лечение. Оплату лечения обеспечивают кантоны в случае, если оказываемые пациенту услуги не покрываются медицинской страховкой. Проблема в том, что кантоны подходят к решению вопросов финансирования по-разному, приводятся в коммюнике Женевского университета (UNIGE) слова профессора юридического факультета Анн-Сильви Дюпон.

Страхование

При лечении Covid-19 применимо страхование от болезней и от несчастных случаев. Первый вид покрывает не все расходы, так как в этом случае предусмотрена франшиза. Второй вид страхования применяется, если Covid-19 признают профессиональным заболеванием: тогда компания берет на себя все затраты и выплачивает компенсацию, связанную с потерей дохода. При оформлении полиса придется заранее оговорить некоторые детали: например, страховая компания SUVA готова покрыть расходы на лечение, только если ее клиент подвержен гораздо более высокой опасности заразиться коронавирусом, чем остальное население. По словам Анн-Сильви Дюпон, в этом случае речь идет преимущественно о врачах, а это несправедливо: страхование должно включать всех, кто в силу особенностей своей работы часто контактируют с незнакомыми людьми. При таком подходе в список попадут фармацевты, сотрудники почтовых отделений, продавцы и т.д.

Тесты

С 25 июня 2020 года расходы на проведение тестов оплачивает Конфедерация, а как было раньше? С 4 марта этого года тесты на коронавирус входят в список обследований, утвержденный правительством, и должны были покрываться страховкой. Приходилось ли пациентам тратиться в этом случае? Да, если тест проводился по предписанию лечащего врача, и нет, если по предписанию кантонального врача, выполняющего функции представителя минздрава (OFSP). В связи с этим существовала опасность того, что швейцарец, не желающий платить за тест, мог от него отказаться. Если такой человек – носитель коронавируса, то нетрудно представить последствия.

Поскольку тестирование – важная цель в сфере здравоохранения, кантонам следовало бы возмещать швейцарцам суммы, которые они потратили. По мнению Анн-Сильви Дюпон, треугольник, образованный кантоном, страховой компанией и ее клиентом, затрудняет практическое внедрение системы, предусмотренной авторами закона об эпидемиях.

Неравенство

Стоимость масок, ношение которых в общественном транспорте является обязательным, не покрывается страховкой, поэтому в этом случае нет проблемы неравенства в сфере расходов: все должны платить. Что касается госпитализации, то с ростом числа заражений кантоны стали увеличивать пропускную способность больниц разными способами: некоторые, включая Женеву, расширили списки учреждений, лечение в которых оплачивается за счет обязательного медицинского страхования. Такая мера была принята для того, чтобы частные больницы тоже могли принимать пациентов с Covid-19. В других кантонах, включая Во и Невшатель, заразившихся коронавирусом лечили, в основном, в государственных больницах. В обоих случаях принятые решения соответствуют положениям закона о медицинском страховании (LAMal). Наконец, некоторые кантоны решили сами оплачивать пребывание пациентов с Covid-19 в больницах, однако из-за различий между вышеописанными подходами заболевшие оказались в неравном положении.

Анн-Сильви Дюпон подчеркнула, что закон об эпидемиях не позволяет принимать юридически обоснованные решения в случае пандемии. Для обеспечения эффективной борьбы с распространением вируса следовало бы сосредоточить в одних руках полномочия по координированию ресурсов и финансированию.

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