Швейцарское гражданство за пять лет? |La nationalité suisse en cinq ans?

Петиция о проведении референдума была запущена альянсом гражданского общества «Aktion Vierviertel» («Акция Четыре четверти»), который призывает к смене парадигмы: каждый, кто живет в Швейцарии и соответствует объективным критериям, должен иметь право на натурализацию и полноценное участие в жизни общества. В прошлый четверг 104 603 заверенные подписи были переданы в Федеральную канцелярию. За последние три месяца в пользу инициативы оставили свои подписи около 50 000 человек, а всего было собрано более 135 000 подписей.