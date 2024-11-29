Автор: Заррина Салимова, Берн, 29.11.2024.
Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.|
Les auteurs de l’initiative sur la naturalisation facilitée ont recueilli le nombre de signatures nécessaires pour un référendum.
Петиция о проведении референдума была запущена альянсом гражданского общества «Aktion Vierviertel» («Акция Четыре четверти»), который призывает к смене парадигмы: каждый, кто живет в Швейцарии и соответствует объективным критериям, должен иметь право на натурализацию и полноценное участие в жизни общества. В прошлый четверг 104 603 заверенные подписи были переданы в Федеральную канцелярию. За последние три месяца в пользу инициативы оставили свои подписи около 50 000 человек, а всего было собрано более 135 000 подписей.
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