Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 02. 2023.
К этому призывает новая народная инициатива.|
C’est ce que demande une nouvelle initiative populaire.
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