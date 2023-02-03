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суббота, 4 февраля 2023 года   

Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране? |Un passeport suisse après cinq ans de séjour dans le pays?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 02. 2023.

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

К этому призывает новая народная инициатива.

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C’est ce que demande une nouvelle initiative populaire.

Швейцарский паспорт, как известно, получить сложно, а многочисленные предложения, предусматривающие облегчение правил натурализации, рассматриваются годами, приводят к минимальным подвижкам или вовсе отклоняются. Возможно, больше повезет инициативе, выдвинутой организацией Aktion Vierviertel («Акция Четыре четверти»).

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