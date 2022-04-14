Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 14 апреля 2022 года   

Швейцарская армия разорвала связи с российской|L’armée suisse a coupé les liens avec la Russie

Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 04. 2022.

Фото: Simon Infanger, Unsplash

После начала войны в Украине швейцарские вооруженные силы полностью прекратили сотрудничество с Россией.

|

Après le début de la guerre en Ukraine, les forces armées suisses ont complètement rompu leur coopération avec la Russie.

Наша Газета уже неоднократно писала, что решение Берна присоединиться в полном объеме к санкциям Европейского Союза в отношении России, приветствовали не все – некоторые политические силы восприняли этот прецедент как нарушение политики нейтралитета. На самом деле, это не совсем так, так как понятие «нейтралитет» используется исключительно в военной плоскости. В частности, как пояснила бывшая федеральная советница Мишлин Кальми-Ре в ходе недавней дискуссии в Швейцарском клубе прессы, Швейцария относится к постоянно-нейтральным государствам, чьи права и обязанности были закреплены в Гаагских конвенциях 1907 года. Этот международный правовой статус подразумевает, что нейтральная страна не может участвовать в межгосударственных конфликтах и поддерживать одну из сторон, например, поставляя оружие или предоставляя территорию, в том числе воздушное пространство.

Кроме того, постоянно-нейтральное государство не может входить в военный союз, в котором действует правило автоматической солидарности в случае нападения на одного из членов, то есть если атака на одну страну понимается как атака на всех. Это, впрочем, не помешало Швейцарии в 1996 году присоединиться к такому проекту, как «Партнерство ради мира». Речь идет о программе двухстороннего военного сотрудничества НАТО со странами, которые не являются членами Альянса. В программе, которая стартовала в 1994 году по инициативе США, участвует два десятка стран из Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и Западной Европы, включая, среди прочего, Австрию, Финляндию, Ирландию, Швецию и Мальту. Россия была членом программы до 2014 года.

«Партнерство ради мира» обеспечивает Берну институциональную основу для ведения диалога по вопросам политики безопасности со странами, находящимися в ее стратегическом окружении. Это имеет большое значение для Швейцарии, которая не входит ни в Европейский Союз, ни в НАТО. В рамках программы Берн регулярно предлагает партнерам учебные курсы и семинары, причем особенной популярностью среди армий других стран-участниц пользуются военные курсы в горном центре в Андерматте.

Как сообщает Tages-Anzeiger, в рамках партнерства швейцарская и российская стороны в 2011 году заключили двустороннее соглашение о взаимной военной подготовке, что позволило российским солдатам также пройти обучение в Швейцарии. Так, в 2013 году 41 военнослужащий российской армии побывал в расположенном в Андерматте учебном центре. Напомним, что Андерматт, близ которого находится памятник «Доблестным сподвижникам генералиссимуса Суворова», имеет важное историческое значение для России.

После присоединения Крыма Россия была исключена из «Партнерства ради мира», а проведение курсов с российским участием в Швейцарии было отложено. Тем не менее, между Берном и Москвой продолжились обмены в области науки, культуры и спорта. Например, даже после 2014 года россиянам по-прежнему разрешалось принимать участие в военно-спортивном мероприятии «Ледниковый патруль» (фр.: Patrouille des Glaciers) и ежегодно отправлять в Швейцарию военно-музыкальный ансамбль «суворовцев».

Теперь и эти обмены будут приостановлены. «Вооруженные силы Швейцарии отказываются от сотрудничества с российскими с момента российской интервенции в Украину и до дальнейшего уведомления», - уточнила пресс-секретарь швейцарской армии Дельфина Шваб-Аллеманд в комментарии Tages-Anzeiger. По ее словам, швейцарские военные также больше не ездят в Россию. С 2012 года три швейцарских офицера прошли курс обучения в Академии Генерального штаба Вооруженных сил России. В связи с войной Берн воздерживается от дальнейшей отправки армейских кадров в Москву.

Добавим, что 13 апреля Берн присоединился к очередному пакету санкций ЕС в отношении России и Беларуси – за исключением запрета на часть перевозок, принятие которого не является необходимым для Швейцарии в силу ее географического положения. «Будучи страной без выхода к морю, Швейцария не имеет портов, например, для российских морских судов. Так что запрет не имеет смысла», - пояснил министр экономики Ги Пармелен в ходе прошедшего в среду брифинга. Санкции включают запрет на импорт угля и керосина, а также других товаров, которые являются важными источниками дохода для российского бюджета (древесина, цемент, морепродукты, водка и т.д.). Финансовые санкции касаются, среди прочего, запрета на денежную поддержку российских государственных учреждений. Кроме того, в санкционный список попали более двух сотен лиц и организаций, включая двух предполагаемых дочерей Владимира Путина. Ги Пармелен затруднился ответить на вопрос о том, могут ли санкции действительно привести к прекращению войны. «Только будущее покажет», - подчеркнул он, добавив, что новые европейские пакеты санкций будут каждый раз заново анализироваться швейцарским правительством. Исключения также возможны, например, если определенные ограничения затрудняют доставку гуманитарных грузов.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 0.99
CHF-RUB 85.7

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кому удалось избежать санкций в Швейцарии?

 По последним данным, Берн заморозил российские активы на сумму 7,5 млрд франков. Однако под ограничительные меры попали не все из тех, кто имеет близкие связи с Кремлем.

Всего просмотров: 2,130

Еще о приеме украинских беженцев в Швейцарии

 Швейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.

Всего просмотров: 1,995

Больше санкций, жестких и последовательных

 Социалистическая партия Швейцарии подвергла резкой критике правительство страны за неэффективность и увиливание от ответственности и подала в Федеральный совет иск против министра экономики Ги Пармелена.

Всего просмотров: 1,534
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 1,741

Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытия

 Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.

Всего просмотров: 2,557

Швейцарские подставные люди российского олигарха

 Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

Всего просмотров: 904
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top