Наша Газета уже неоднократно писала, что решение Берна присоединиться в полном объеме к санкциям Европейского Союза в отношении России, приветствовали не все – некоторые политические силы восприняли этот прецедент как нарушение политики нейтралитета. На самом деле, это не совсем так, так как понятие «нейтралитет» используется исключительно в военной плоскости. В частности, как пояснила бывшая федеральная советница Мишлин Кальми-Ре в ходе недавней дискуссии в Швейцарском клубе прессы, Швейцария относится к постоянно-нейтральным государствам, чьи права и обязанности были закреплены в Гаагских конвенциях 1907 года. Этот международный правовой статус подразумевает, что нейтральная страна не может участвовать в межгосударственных конфликтах и поддерживать одну из сторон, например, поставляя оружие или предоставляя территорию, в том числе воздушное пространство.

Кроме того, постоянно-нейтральное государство не может входить в военный союз, в котором действует правило автоматической солидарности в случае нападения на одного из членов, то есть если атака на одну страну понимается как атака на всех. Это, впрочем, не помешало Швейцарии в 1996 году присоединиться к такому проекту, как «Партнерство ради мира». Речь идет о программе двухстороннего военного сотрудничества НАТО со странами, которые не являются членами Альянса. В программе, которая стартовала в 1994 году по инициативе США, участвует два десятка стран из Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и Западной Европы, включая, среди прочего, Австрию, Финляндию, Ирландию, Швецию и Мальту. Россия была членом программы до 2014 года.

«Партнерство ради мира» обеспечивает Берну институциональную основу для ведения диалога по вопросам политики безопасности со странами, находящимися в ее стратегическом окружении. Это имеет большое значение для Швейцарии, которая не входит ни в Европейский Союз, ни в НАТО. В рамках программы Берн регулярно предлагает партнерам учебные курсы и семинары, причем особенной популярностью среди армий других стран-участниц пользуются военные курсы в горном центре в Андерматте.

Как сообщает Tages-Anzeiger, в рамках партнерства швейцарская и российская стороны в 2011 году заключили двустороннее соглашение о взаимной военной подготовке, что позволило российским солдатам также пройти обучение в Швейцарии. Так, в 2013 году 41 военнослужащий российской армии побывал в расположенном в Андерматте учебном центре. Напомним, что Андерматт, близ которого находится памятник «Доблестным сподвижникам генералиссимуса Суворова», имеет важное историческое значение для России.

После присоединения Крыма Россия была исключена из «Партнерства ради мира», а проведение курсов с российским участием в Швейцарии было отложено. Тем не менее, между Берном и Москвой продолжились обмены в области науки, культуры и спорта. Например, даже после 2014 года россиянам по-прежнему разрешалось принимать участие в военно-спортивном мероприятии «Ледниковый патруль» (фр.: Patrouille des Glaciers) и ежегодно отправлять в Швейцарию военно-музыкальный ансамбль «суворовцев».

Теперь и эти обмены будут приостановлены. «Вооруженные силы Швейцарии отказываются от сотрудничества с российскими с момента российской интервенции в Украину и до дальнейшего уведомления», - уточнила пресс-секретарь швейцарской армии Дельфина Шваб-Аллеманд в комментарии Tages-Anzeiger. По ее словам, швейцарские военные также больше не ездят в Россию. С 2012 года три швейцарских офицера прошли курс обучения в Академии Генерального штаба Вооруженных сил России. В связи с войной Берн воздерживается от дальнейшей отправки армейских кадров в Москву.

Добавим, что 13 апреля Берн присоединился к очередному пакету санкций ЕС в отношении России и Беларуси – за исключением запрета на часть перевозок, принятие которого не является необходимым для Швейцарии в силу ее географического положения. «Будучи страной без выхода к морю, Швейцария не имеет портов, например, для российских морских судов. Так что запрет не имеет смысла», - пояснил министр экономики Ги Пармелен в ходе прошедшего в среду брифинга. Санкции включают запрет на импорт угля и керосина, а также других товаров, которые являются важными источниками дохода для российского бюджета (древесина, цемент, морепродукты, водка и т.д.). Финансовые санкции касаются, среди прочего, запрета на денежную поддержку российских государственных учреждений. Кроме того, в санкционный список попали более двух сотен лиц и организаций, включая двух предполагаемых дочерей Владимира Путина. Ги Пармелен затруднился ответить на вопрос о том, могут ли санкции действительно привести к прекращению войны. «Только будущее покажет», - подчеркнул он, добавив, что новые европейские пакеты санкций будут каждый раз заново анализироваться швейцарским правительством. Исключения также возможны, например, если определенные ограничения затрудняют доставку гуманитарных грузов.