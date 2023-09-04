Реестр ущерба стал важнейшим итогом 4-го саммита Совета Европы, состоявшегося в Рейкьявике в мае этого года. В этой базе данных будут документироваться и обосновываться доказательства и информация об ущербе и повреждениях, причиненных в результате российской агрессии украинскому государству, физическим и юридическим лицам.

Идею уже поддержали 37 членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и ЕС. На состоявшемся 30 августа заседании Федеральный совет также принял решение о присоединении Швейцарии к реестру. Этот шаг призван подчеркнуть позицию Берна, поддерживающего пострадавших от войны людей и стремящегося внести свой вклад в процесс политического восстановления Украины, который Швейцария инициировала в прошлом году в Лугано.

Как отмечается в правительственном коммюнике, реестр «поддержит международные усилия по восстановлению справедливости в отношении жертв военной агрессии России против Украины», а также «будет способствовать укреплению усилий по борьбе с безнаказанностью и привлечению к ответственности».

Берн вносит свой вклад и в гуманитарное разминирование, предоставив Украине дистанционно управляемую машину для безопасной, быстрой и эффективной расчистки территории от мин, кассетных боеприпасов и других взрывчатых элементов. Оборудование, поступившие от швейцарского фонда DIGGER, было передано в распоряжение Федерального департамента обороны в конце августа и будет доставлено в Украину фондом Van For Life в сентябре. Общая стоимость комплекта DIGGER составляет 1,2 млн франков и, помимо гусеничной машины для обезвреживания противопехотных мин, включает в себя грузовик с прицепом и запчасти на три года. Кроме того, эксперты фонда DIGGER будут на месте обучать украинских специалистов.

Что касается поставок оружия, то пока Берн отклонял все оружейные сделки в связи с войной в Украине – по соображениям нейтралитета. Однако, возможно, вскоре Швейцария будет косвенно участвовать в так называемых «круговых поставках», впрочем, не называя их таким образом.

Дело в том, что 1 сентября комиссия по безопасности Совета кантонов девятью голосами против трех одобрила продажу Германии списанных танков «Леопард 2». Речь идет о 25 танках, которые швейцарская армия сможет вернуть их немецкому производителю Rheinmetall. По сообщениям СМИ, Германия намерена их использовать для пополнения собственных запасов: пробелы возникли из-за того, что Берлин поставлял танки в Украину.

По мнению большинства членов комиссии, сделка не помешает армии удовлетворить свои потребности. В настоящее время в Швейцарии имеются 134 находящихся в эксплуатации танка, еще 96 единиц находятся на складе, откуда и будут изъяты 25 танков, о которых идет речь. Более того, перепродажа танков производителю представляется целесообразной с точки зрения внешней политики и политики безопасности – это позитивный сигнал европейским партнерам, которые ранее критиковали Швейцарию за ее строгое понимание нейтралитета.

Как отмечают аналитики, решение комиссии было настолько однозначным, что окончательное одобрение Советом кантонов на осенней сессии и разрешение Федерального совета должны быть лишь формальностью. В июне Национальный совет уже проголосовал за вывод танков из эксплуатации, что является необходимым условием для их продажи немецкому производителю. При этом министр обороны Виола Амхерд заверила, что эти танки не будут использованы в Украине, но могут быть перепроданы другим европейским странам, что делает сделку возможной даже при действующем законодательстве. По мнению экспертов, это поможет снять часть внешнеполитического давления, которое нарастало в последние месяцы.

В вопросе применения санкций также есть прогресс. Наша Газета уже рассказывала, что реестр бенефециарных владельцев швейцарских трастов и других подобных структур мог бы способствовать поиску санкционных активов: чтобы бороться с отмыванием денег и блокировать средства попавших под санкции российских олигархов, необходимо знать, кто чем владеет. В конце августа Федеральный совет представил проект федерального реестра бенефициарных собственников. Согласно предложению правительства, швейцарские компании и другие юридические лица должны будут регистрировать информацию о своих бенефициарных владельцах. Для некоторых типов компаний, таких как общества с ограниченной ответственностью, ассоциации или фонды, предусмотрена упрощенная процедура. Реестр не будет публичным. Обязательства по соблюдению должной осмотрительности будут распространяться и на некоторые виды юридических консультаций, которые сопряжены с повышенным риском отмывания денег. В частности, рискованными считаются структурирование компаний и сделки с недвижимостью. При этом профессиональная тайна адвокатов и нотариусов будет соблюдаться. Дополнительные меры направлены на более активную борьбу с обходом или нарушением санкций, предусмотренных Законом об эмбарго. Так, порог наличных платежей при торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 000 до 15 000 франков. При торговле недвижимостью обязательства по проведению проверки на предмет отмывания денег теперь распространяются на все платежи наличными, независимо от суммы. Обсуждения законопроекта продлятся до конца ноября.

Добавим, что Федеральный совет отказался присоединиться к европейским санкциям, введенным Брюсселем в отношении лиц и организаций, причастных к аресту и вынесению политически мотивированных приговоров Алексею Навальному и Владимиру Кара-Мурзе.