Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 07. 2022.
Бернская компания разработала технологию, которая могла бы использоваться для разминирования украинских территорий.|
Une entreprise bernoise a développé une technologie qui pourrait être utilisée pour déminer les territoires ukrainiens.
Совсем недавно в Лугано завершилась конференция по восстановлению Украины (об ее итогах Наша Газета подробно рассказывала), и одним из вопросов, обсуждавшихся участниками, стала проблема заминированных территорий. Очевидно, что обезвреживание мин имеет решающее значение для возвращения страны к нормальной жизни, и ключевую роль в этом процессе могла бы сыграть разработанная в Берне технология.
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