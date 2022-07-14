Обезвреживание мин с помощью швейцарского ноу-хау? |Déminer avec le savoir-faire suisse?

Совсем недавно в Лугано завершилась конференция по восстановлению Украины (об ее итогах Наша Газета подробно рассказывала), и одним из вопросов, обсуждавшихся участниками, стала проблема заминированных территорий. Очевидно, что обезвреживание мин имеет решающее значение для возвращения страны к нормальной жизни, и ключевую роль в этом процессе могла бы сыграть разработанная в Берне технология.