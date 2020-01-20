В предисловии к опросу приведены слова президента МККК Петера Маурера о том, что представители поколения Y, или миллениалы – это будущие политики и стратеги и то, что они сегодня говорят о войне, позволяет понять, каким станет мир завтра. Эксперты опросили 16 288 человек в возрасте от 20 до 35 лет в 16 странах, включая Швейцарию, Россию и Украину. Оптимистичнее всех настроены респонденты, живущие в Конфедерации и Великобритании: большинство считают маловероятным развитие событий, при котором их прямо затронут боевые действия в будущем (76% и 60% соответственно). В целом 75% опрошенных убеждены, что войн можно избежать, 54% полагают, что в течение ближайших десяти лет в мире может быть совершена ядерная атака. Специалисты встревожены тем, что 41% респондентов считают применение пыток приемлемым при определенных обстоятельствах, мнение 37% не изменилось даже после получения разъяснений относительно Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.



27% миллениалов признались, что их жизни изменила война или вооруженный конфликт. Такое влияние может принимать разные формы: человек участвовал в боевых действиях, получил ранение, был вынужден оставить свой дом, потерял связь с близкими или оказался в иной ситуации, непосредственно связанной с войной. Меньше всего пострадавших от вооруженных конфликтов – в Индонезии (2%), Франции (7%) и Швейцарии (7%), больше всего – в Афганистане (55%) и Сирии (96%). В Украине и России – 31% и 12% соответственно. 69% респондентов в Украине и 60% в Сирии считают, что война в их стране, вероятно, закончится в ближайшие пять лет.



На вопрос, действительно ли Женевские конвенции могут облегчить страдания людей во время войны или вооруженного конфликта, утвердительно ответили 55% швейцарцев, 55% россиян и 57% украинцев, чаще всего такой ответ давали участники опроса в Малайзии (67%) и Мексике (63%), реже всего – в Израиле (41%) и Сирии (41%). В целом 84% миллениалов считают, что использование ядерного оружия неприемлемо в любом случае, больше всего респондентов придерживаются такого мнения в Украине (92%), Швейцарии (92%), Колумбии (93%) и Сирии (98%).





12% участников опроса полагают, что использование ядерного оружия может быть оправдано при определенных обстоятельствах, больше всего отстаивающих эту идею молодых людей живут в Нигерии (23%) и США (22%). Любопытно, что угроза Третьей мировой не стоит на первом месте в «черном» списке миллениалов. Прежде всего респонденты тревожатся по поводу коррупции (54%), за ней выстроились безработица (52%), рост уровня бедности (47%), терроризм (47%), войны и вооруженные конфликты (45%), недостаточная доступность медицинского обслуживания (41%), ослабление экономики (41%), потепление климата (40%), природные катастрофы (33%), недостаточный доступ к образованию (32%), рост миграционных потоков (27%) и ядерное оружие (24%).