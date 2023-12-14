Автор: Надежда Сикорская, Берн, 14.12.2023.
Виола Амхерд полагает, что Швейцария должна дать четко понять: страна не терпит нелегальной разведывательной деятельности на своей территории. Прежде всего, со стороны России.|
Viola Amherd estime que la Suisse doit donner un signal clair: la Suisse n’accepte pas les activités de renseignement illégales. Surtout de la part de la Russie.
Шпионская деятельность карается в Швейцарии в соответствии с Уголовным кодексом. Это, казалось бы, аксиома. Однако не секрет, что маленькая страна в центре Европы, где расположены многочисленные международные организации, сотрудники которых обладают дипломатической неприкосновенностью, известна как важная и удобная площадка для разведслужб всего мира – недаром ее облюбовали, помимо реальных шпионов, Джеймс Бонд и Штирлиц. (Наша Газета рассказывала о самых громких делах, как «исторических», так и совсем недавних – те, кого интересует эта тема, могут вернуться к нашим архивным материалам.) В этом контексте во вторник, то есть в самый последний момент перед утверждением нового состава Федерального совета, Национальный совет принял запрос Комиссии по политике безопасности, требующий от правительства «систематического выдворения из нашей страны всех иностранных граждан, которые своей запрещенной разведывательной деятельностью угрожают внутренней и внешней безопасности Швейцарии».
Памяти великого маэстро10 декабря исполнилось бы 85 лет Юрию Хатуевичу Темирканову. Он не дожил до юбилея чуть больше месяца.
Новый абонемент для пассажиров общественного транспортаС сегодняшнего дня в Швейцарии доступен проездной Demi-tarif PLUS. Для кого он предназначен?
Швейцарский искусственный интеллектФедеральные политехнические школы Цюриха (ETHZ) и Лозанны (EPFL) запустили инициативу «Swiss AI», направленную на то, чтобы позиционировать Швейцарию как лидера в разработке и использовании прозрачного и надежного искусственного интеллекта. Способствовать этому должен новый суперкомпьютер «Альпы».
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
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