Шпион должен сидеть дома |Un espion doit rester chez lui

Шпионская деятельность карается в Швейцарии в соответствии с Уголовным кодексом. Это, казалось бы, аксиома. Однако не секрет, что маленькая страна в центре Европы, где расположены многочисленные международные организации, сотрудники которых обладают дипломатической неприкосновенностью, известна как важная и удобная площадка для разведслужб всего мира – недаром ее облюбовали, помимо реальных шпионов, Джеймс Бонд и Штирлиц. (Наша Газета рассказывала о самых громких делах, как «исторических», так и совсем недавних – те, кого интересует эта тема, могут вернуться к нашим архивным материалам.) В этом контексте во вторник, то есть в самый последний момент перед утверждением нового состава Федерального совета, Национальный совет принял запрос Комиссии по политике безопасности, требующий от правительства «систематического выдворения из нашей страны всех иностранных граждан, которые своей запрещенной разведывательной деятельностью угрожают внутренней и внешней безопасности Швейцарии».