Автор: Надежда Сикорская, Сион, 12.02.2024.
3 марта мы узнаем, станет ли Вале пятым кантоном в Романдской Швейцарии, где иностранцев считают полноправными жителями.|
Le 3 mars nous saurons si Valais deviendra le cinquième canton romand à reconnaitre ses étrangers les citoyens à part entière.
3 марта в Швейцарии пройдет референдум, о двух вынесенных на общенациональное голосование вопросах которого мы расскажем в ближайшее время. Но начать освещение предстоящего политического события мы решили с вопроса кантонального значения, который может напрямую коснуться некоторых наших читателей – как известно, именно в кантоне Вале проживает больше всего людей, пользующихся фиксированной налоговой ставкой или паушальным налогом.
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Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.
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