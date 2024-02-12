Гражданские права иностранцев в кантоне Вале |Les droits civiques des étrangers au Valais

3 марта в Швейцарии пройдет референдум, о двух вынесенных на общенациональное голосование вопросах которого мы расскажем в ближайшее время. Но начать освещение предстоящего политического события мы решили с вопроса кантонального значения, который может напрямую коснуться некоторых наших читателей – как известно, именно в кантоне Вале проживает больше всего людей, пользующихся фиксированной налоговой ставкой или паушальным налогом.