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вторник, 13 февраля 2024 года   

Гражданские права иностранцев в кантоне Вале |Les droits civiques des étrangers au Valais

Автор: , Сион, .

Photo © vs.ch

3 марта мы узнаем, станет ли Вале пятым кантоном в Романдской Швейцарии, где иностранцев считают полноправными жителями.

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Le 3 mars nous saurons si Valais deviendra le cinquième canton romand à reconnaitre ses étrangers les citoyens à part entière.

3 марта в Швейцарии пройдет референдум, о двух вынесенных на общенациональное голосование вопросах которого мы расскажем в ближайшее время. Но начать освещение предстоящего политического события мы решили с вопроса кантонального значения, который может напрямую коснуться некоторых наших читателей – как известно, именно в кантоне Вале проживает больше всего людей, пользующихся фиксированной налоговой ставкой или паушальным налогом

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права иностранцев швейцария
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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