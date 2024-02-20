Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 21 февраля 2024 года   

Стоит ли поднимать пенсионный возраст до 66 лет, а затем индексировать его в зависимости от продолжительности жизни?

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 104.74

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Живое дыхание российского современного танца

 Ежегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.

Всего просмотров: 811

Квартирный вопрос в Швейцарии

Федеральный советник Ги Пармелен представил план борьбы с нехваткой жилья. Предложенные меры вызвали энтузиазм далеко не у всех.

Всего просмотров: 618

В Migros грядет реструктуризация

Сокращение рабочих мест, продажа дочерних предприятий, переориентация бизнеса – швейцарский лидер розничной торговли готовится к радикальным переменам.

Всего просмотров: 551
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»

 Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.

Всего просмотров: 1,219

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 1,770

Константин Митенев: В ожидании высылки

 Как известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?

Всего просмотров: 434
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top